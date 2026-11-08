Bogdanović posmatrač u porazu Hjustona; Vembi i Šej dominiraju Zapadom

Kada je reč o Finiksu, može se reći da Sansi posle očajnog starta polako pronalaze svoju igru i ovo je za njih drugi uzastopni trijumf.

Činilo se još u uvodnom kvartalu da je Hjuston zreo za katastrofu. Domaćin je vrlo brzo došao do dvocifrene prednosti i posle prve četvrtine imao plus 13. Zaigrao je u nastavku Kevin Durant onako kako ume i vratio Roketse u meč i od tog momenta smo imali neizvesnu utakmicu. Napad Finiksa oslonio se na Devina Bukera, iako su mu procenti bili daleko od idealnih (10/24 iz igre), dok su na drugoj strani Durant i Ejmen Tompson gurali Hjuston. Ipak, na kraju je pitanje pobednika odlučio nešto bolji šut domaćina u finišu koji je otišao na plus sedam preko Bukera, dok je isti igrač overio trijumf Finiksa.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

Najefikasniji igrač na meču bio je upravo Buker sa 24 poena, dok na drugoj strani Durant imao 21 poen i 10 skokova.

San Antonio nastavlja da gazi Zapadom. Sparsi nastavljaju trijumfalni niz, a prilično rutinski su slavili da na gostovanju Portlandu - 103:125.

Domaćin je bio konkurentan u prvoj četvrtini, a onda je usledila ofanzivna rapsodija Sparsa. San Antonio je zaigrao na pogon Viktora Vembanjame i u drugom kvartalu postigao 42, a u trećem 45 poena. Već tada je sve bilo rešeno i gosti su malo spustili nogu s gasa u završnoj četvrtini, ali su i na kraju ubedljivo slavili.

Francuski centar završio je meč kao najefikasniji sa 29 poena, sedam skokova i tri asistencije, dok je Deni Avdija brojao do 15 poena u dresu Portlanda.