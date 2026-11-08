Bogdanović posmatrač u porazu Hjustona; Vembi i Šej dominiraju Zapadom
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 09:49
Srpski as zabeležio samo dva minuta na meču protiv FIniksa
Teško je reći da se Hjuston nalazi u krizi, ali sigurni da nikom nije prijatno posle dva uzastopna poraza. Može se reći da su Roketsi bili favoriti i u utakmici protiv povredama osakaćene Minesote, a kamoli sinoć u okršaju sa Finiksom. Ipak, franšiza iz Teksasa nije uspela da slavi na gostovanju, te je u uzbudljivom finišu poražena - 102:99.
Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović nije imao ulogu u ovom porazu Hjustona. Iskusni bek je na parketu proveo tek dva minuta i za to vreme uhvatio skok. Njegova minutaža u poslednja tri meča je u ozbiljnom padu i za razliku od utakmice sa Oklahomom, gde je bio 19 minuta na parketu u minula tri meča je ukupno zabeležio svega 12 minuta u igri.
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Kada je reč o Finiksu, može se reći da Sansi posle očajnog starta polako pronalaze svoju igru i ovo je za njih drugi uzastopni trijumf.
Činilo se još u uvodnom kvartalu da je Hjuston zreo za katastrofu. Domaćin je vrlo brzo došao do dvocifrene prednosti i posle prve četvrtine imao plus 13. Zaigrao je u nastavku Kevin Durant onako kako ume i vratio Roketse u meč i od tog momenta smo imali neizvesnu utakmicu. Napad Finiksa oslonio se na Devina Bukera, iako su mu procenti bili daleko od idealnih (10/24 iz igre), dok su na drugoj strani Durant i Ejmen Tompson gurali Hjuston. Ipak, na kraju je pitanje pobednika odlučio nešto bolji šut domaćina u finišu koji je otišao na plus sedam preko Bukera, dok je isti igrač overio trijumf Finiksa.
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Najefikasniji igrač na meču bio je upravo Buker sa 24 poena, dok na drugoj strani Durant imao 21 poen i 10 skokova.
San Antonio nastavlja da gazi Zapadom. Sparsi nastavljaju trijumfalni niz, a prilično rutinski su slavili da na gostovanju Portlandu - 103:125.
Domaćin je bio konkurentan u prvoj četvrtini, a onda je usledila ofanzivna rapsodija Sparsa. San Antonio je zaigrao na pogon Viktora Vembanjame i u drugom kvartalu postigao 42, a u trećem 45 poena. Već tada je sve bilo rešeno i gosti su malo spustili nogu s gasa u završnoj četvrtini, ali su i na kraju ubedljivo slavili.
Francuski centar završio je meč kao najefikasniji sa 29 poena, sedam skokova i tri asistencije, dok je Deni Avdija brojao do 15 poena u dresu Portlanda.
Slovi Vašington ove sezone za tim koji nešto može da napravi, ali trenutno ne izgleda tako. Vizardsi su u seriji od tri poraza, dok je poslednji bio bolan i ubedljiv. Oklahoma je razbila Vašington - 114:75 i pokazala mu da je u ovom momentu daleko od NBA elite.
Sjajan meč odigrao je Šej Gildžes Aleksander. Kanađanin je ubacio nemoćnom Vašingtonu 30 poena i na to dodao devet asistencija. Pratili su ga Džared Mekejn i španski supertalenat Adai Mara. Mekejn je meč okončao sa 19 poena, dok je mladi centar postigao 18 i uhvatio osam skokova.
NBA (subota na nedelju)
Indijana - Denver 102:114
/Sijakam 23 - Jokić 19/
Atlanta - Bruklin 124:121
/Džonson 30 - Porter 25/
Klivlend - Njujork 97:109
/Mičel 37 - Branson 31/
Oklahoma Siti - Vašington 114:75
/Gildžes Aleksander 30 - Dibantsa 19/
Golden Stejt - Orlando 126:119 pp
/Kari 41 - Vagner 30/
Finiks - Hjuston 102:99
/Buker 24 - Durant 21/
Portland - San Antonio 103:125
/Avdija 15 - Vembanjama 29/