Finskoj legendi u čast: Temu Puki sa šampionskim peharom svira kraj

Naime, superzanimljivo je u šampionatu Finske, popularnoj Veikausligi. Helsinki je dugo bio u drugom planu. KuPS i Inter Turku su bili ispred, ali ova dva tima su se raspala u finišu šampionata, a najtrofejniji tim iz ove zemlje je imao sjajan finiš, pa je došao u situaciju da mu pobeda protiv Oulua na svom terenu donesi titulu, prvu posle dve godine posta, kada je na tronu bio KuPS.

14.00: (1,15) Helsinki (8,00) Oulu (14,0)

Puki će imati ispraćaj u penziju iz snova. Produktivnost mu je slabija ove godine, samo šest golova, uz sedam asistencija, dok je recimo prošle ima dabl-dabl učinak od 14 pogodaka i 10 asistencija. Biologija čini svoje, u martu je napunio 36 godina, a sada ima šansu da stavi tačku na sjajnu i dugu karijeru i ode u legendu finskog fudbala.

14.00: (4,30) KuPS (3,60) Inter Turku (1,85)

Pred poslednjih 90 minuta sezone, Helsinki i Inter Turku, osvajač Kupa Finske, imaju po 58 bodova. U Veikausligi u slučaju istog broja bodova odlučuje gol-razlika, a ona je mnogo bolja na strani tima iz glavnog grada. Helsinki ima +27, a Inter +14.

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Ekipa iz Turkua je izgubila dva od četiri poslednja meča. Najveći gubitnik u finišu je ipak dvostruki uzastopni šampion KuPS koji je već́i deo šampionata bio lider, ali je onda osvojio samo dva boda na tri meča. Helsinki je ušao u formu kada je trebalo i sada ima zicer - šansu koju će teško da ispusti. Pobeda – i titula će se slaviti u Helsinkiju na poslednjem meču u karijeri velikog Temu Pukija.

I rival lidera Veikauslige nema nikakav motiv jer je Oulu sigurno četvrti.

FINSKA 1, PLEJ-OF – 32. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

14.00: (2,05) Gnistan (3,60) VPS (3,50)

14.00: (4,30) KuPS (3,60) Inter Turku (1,85)

14.00: (1,15) Helsinki (8,00) Oulu (14,0)

***kvote su podložne promenama