Ko kaže da je Karijevo vreme prošlo? Spakovao 41 poen, 19 u četvrtoj četvrtini i produžetku
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 09:32
Najbolji šuter svih vremena rešio triler u San Francisku
Nije više to to kada su u pitanju Golden Stejt Voriorsu, ali nema ko ne voli da vidi dobru utakmicu Stefa Karija. Čak i oni tvrdokorni fanovi Lebrona Džejmsa koji nisu mogli da smisle Stefa u drugoj polovini 2010-ih.
I u noći između subote i nedelje, Kari je isporučio jednu partiju iz svoje kuhinje. Ludi šutevi, trojke, interakcija sa publikom i najvažnije, pobeda Golden Stejta protiv Orlanda nakon produžetka - 126:119.
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Kari je imao 41 poen, od čega 19 u četvrtoj četvrtini i dodatnih pet minuta. Upalio se najbolji šuter svih vremena i oduzeo magiju Orlandu. Imao je i po šest asistencija i skokova, dok je iz igre bio na odličnih 13/19, a za tri je šutirao 5/10, dok je sa linije penala bio nepogrešiv - 10/10.
Veliku pomoć imao je u vidu Jaksela Lendeborga koji je dao 23 poena, Brendin Podziemski j ubacio 15, a Džordž Nijang 11. Drejmond Grin je na ovom meču imao samo dva poena, ali čak 13 asistencija, pa je u neku ruku i on vratio sat unazad kao Kari.
Na drugoj strani Franc Vagner je imao 30 poena i 11 asistencija, dok je Vendel Karter imao 19 poena i 11 skokova. Tristan Silva je takođe ubacio 19 poena, Entoni Blek 18, kao i Džamal Kejn, koji je uspeo i da uhvati 12 lopti.
Upravo je on bio čovek odluke u regularnom delu utakmicu. Orlando je imao poslednji napad na meču i gubio sa dva razlike. Nakon što je Karter prvo dobio blokadu, a onda promašio zicer, Kejn je iz skok šuta pogodio za produžetak.
Međutim, tamo Orlando nije imao šanse. Pojavio se Kari i pokazao ko je gazda.
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U derbiju Istočne konferencije, Njujork Niksi su na gostujućem terenu razbili Klivlend Kavalirse. Džejlen Branson je odigrao izvanrednu utakmicu i imao 31 poen i devet asistencija, dok je veliku razliku napravio Karl Entoni Tauns sa 29 poena i 13 skokova protiv izuzetno snažne centarske linije Kavalirsa.
Donovan Mičel je vukao Klivlend sa 37 poena, Evan Mobli je dao 12, dok su ozbiljno podbacili Džejms Harden (sedam poena, 2/9 iz igre) i Mario Hezonja (bez poena za 18 minuta, 0/6 iz igre). Evidentno je domaći sastav bio ispražnjen nakon utakmice sa Filadelfijom i Njujork je to iskoristio.
Napeta utakmica viđena je i u Džordžiji gde je Atlanta pobedila Bruklin sa 124:121. Jesu Hoksi bili favoriti, ali morali su dobrano da se pomuče da bi dobili Netse. Utakmicu je u finišu prelomio Džejlen Džonson pogotkom uz faul kojim je sprečio preokret ekipe iz Njujorka.
Upravo je on bio najefikasniji sa 30 poena, sedam skokova i šest asistencija. Nikil Aleksander Voker i Eron Vigins su dali po 20 poena, 16 je imao Onjeka Okongvu, dok je 10 dodao Kingston Flemings. Na drugoj strani Majkl Porter Džunior je dao 25 poena, Džulijus Rendl i Nolan Traore po 19, dok je centar Deron Šarp imao tripl-dabl od 12 poena, 10 skokova i 13 asistencija.
NBA (subota na nedelju)
Indijana - Denver 102:114
/Sijakam 23 - Jokić 19/
Atlanta - Bruklin 124:121
/Džonson 30 - Porter 25/
Klivlend - Njujork 97:109
/Mičel 37 - Branson 31/
Oklahoma Siti - Vašington 114:75
/Gildžes Aleksander 30 - Dibantsa 19/
Golden Stejt - Orlando 126:119 pp
/Kari 41 - Vagner 30/
Finiks - Hjuston 102:99
/Buker 24 - Durant 21/
Portland - San Antonio 103:125
/Avdija 15 - Vembanjama 29/