Cvetković svakim golom diže sebi cenu, ali Bruno (još) ne sanja o tituli

Istina je da je taj gol bio dovoljan za 1:0 i prednost koju će Anderleht braniti u četvrtak na svom stadionu u pokušaju da se domogne plej-of runde u Ligi Evrope. Međutim, želja svih u ekipi je da se jednako dobro krene i u prvenstvu, a Cvetković će svakako nastojati da poveća saldo golova u narednim mečevima.

18.30: (1,75) Anderleht (3,70) La Luvije (4,65)

Belgijska štampa doduše prenosi da bi u slučaju da Cvetković nastavi da trese mreže, klub mogao da profitira, jer nije isključeno da ga prodaju do kraja prelaznog roka. Kolumnista list "Dernijer Er" Iv Tildeman, piše kako je tako nešto sasvim moguća opcija.

"U 67. minutu u Solunu, Petroa su već mučili grčevi i mišići Endiajea su već počeli da popuštaju kada je Mihajlo Cvetković oduzeo loptu na sredini i poslužio novajliju Antmana. Nekoliko sekundi kasnije, posle još jednog monumentalnog napora, Cvetković je poslao loptu u mrežu. Na nesreću, španski pomoćni sudija Barbero je podigao zastavicu. Bez toga, Cvetković bi postigao gol za 0:2. On je bio taj koji je posle samo 16 sekundi udarcem prave devetke pogodio za 0:1. Već igrač utakmice i strelac nedelje, bio je još jednom zvezda Anderlehta, mada ne smemo da zaboravimo ni Kuzemansa i odbranjen penal. Neće biti iznenađenje ako ga trener Vitor Bruno bude pomenuo u sredu na narednoj konferenciji za medije. Ako nastavi da isporučuje golove u avgustu, Anderlehtu bi mogla da bude ponuđena astronomska suma. Možemo li da se saglasimo da će do kraja meseca, dozvoliti Sikanu i Oniji Sekeu da tresu mreže?", upitao se Tildeman.

Kako god bilo, Cvetković je pod ugovorom sa klubom do kraja juna 2029. godine i sa te strane Anderleht je miran. Ipak, procenjuje se da Cvetković trenutno vredi bar 10.000.000 evra, a jasno je da se i svakim novim golom podiže cena.

Krajem protekle sezone, bilo je govora da se za Cvetkovića raspituje nekoliko evropskih klubova. Bilo je reči da su aktivni skauti klubova iz Italije, ali i Nemačke. Ajntraht iz Frankfurta je bio ozbiljno u igri, javio se još u januaru, ali je procena Anderlehta da transfer vredi bar 12.000.000 evra odbila čelnike kluba iz Frankfurta, barem na neko vreme.

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Čini se da bi sa novom turom golova, cena mogla još da poraste, što bi Anderlehtu dalo još veću satisfakciju. Navodno je i Frajburg bio zainteresovan, ali i još nekoliko klubova.

Kada se zna da je na Loto park došao iz Čukaričkog prošlog leta za 3.200.000 evra, jasno je zašto čelnici kluba iz Brisela trljaju ruke. Cvetkovićevih deset golova u prošloj sezoni u prvenstvu i kupu, učvrstili su njegov status, a ove sezone je na tri evropska meča strelac bio već dva puta.

Kada je u pitanju današnji meč sa La Luvjerom, očekuje se da Anderleht upiše pobedu, a mnogi navijači veruju da bi klub posle dugog posta konačno mogao i do titule u Belgiji. Trener Vitor Bruno je oprezan u prognozama i kaže da to nije primarni cilj.

"To nije naš cilj u ovom trenutku. Možda ćemo stav promeniti sredinom sezone ili nekoliko mečeva pred kraj. Iskreno, sada ne brinem o tome. Znam šta ljudi žele, jer je klub godinama bez trofeja. U maju će biti deset godina, svestan sam toga. Idemo dan po dan, meč po meč", poručio je Bruno.

Prošle sezone, Anderleht je u gostima slavio protiv La Luvjera sa 1:0, dok sredinom februara na Loto parku nije bilo golova.

BELGIJA 1 – 1. KOLO

Petak

Klub Briž – Kortrajk 3:0 (1:0)

/Vetlesen 30, Forbs 68, Tresoldi 74pen/

Subota

Standard - Serkl Briž 2:2 (1:1)

/Ekert 45+5, 48 - Mondele 41, Ravič 88/

Vesterlo - Union Sen Žiloaz 1:5 (1:1)

/Baset 13 - Dejvid 28, Floruč 57, Mofkoeng 64, Smit 81, Olaru 84/

Sint Trojden - Lomel 1:1 (0:1)

/Sebui 64 - Sentjens 24 penal/

Nedelja

13.30: (1,95) Gent (3,50) Mehelen (3,90)

16.00: (1,85) Šarlroa (3,50) Od Hevele Leven (4,40)

16.00: (3,15) Zulte Varegem (3,45) Genk (2,25)

18.30: (1,75) Anderleht (3,70) La Luvije (4,65)

19.15: (1,90) Antverpen (3,35) Beveren (4,40)

***kvote su podložne promenama