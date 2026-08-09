Sezona lova u Istanbulu: Fajenordov samuraj košta 25.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 11:45
Fenerbahče krenuo po Ajasea Uedu, autora 25 ligaških golova
Doveo je Fenerbahče početkom jula Šerifa Sadikija iz Anžea za 18.000.000 evra, pregovara sa Napolijem oko Romelua Lukakua, ali holandski Voetbal International javlja da je turski velikan krenuo po najubitačnijeg fudbalera Fajenorda, Japanca Ajasea Uedu (27).
Isti medij navodi da je holandski velikan spreman da pregovara i da, na kraju krajeva, pusti autra 25 ligaških golova iz prošle sezone, ali da će to zadovoljstvo koštati... I to ne malo, jer je procena na De Kajpu da reprezentativac Japana vredi 25.000.000 evra.
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Za sada još nije poznato da li Fenerbahče želi da li operacija Ueda isključuje operaciju Lukaku i obrnuto. Deluje da su poslovi sličnog cenovnog ranga jer Big Rom kojeg Napoli traži 15.000.000 evra želi dovogodišnji ugovor sa platom od 10.000.000 evra po sezoni. Uedino obeštećenje je skuplje, ali Japanac nema argumente da traži ni približno novca koliko zahteva Lukaku.
Navodno je Fenerbahče već poslao prvu ponudu i otvorio pregovore sa Fajenordom oko napadača kojeg su merkali premijerligaši Brajton i Lids. Na jug Holandije je ovog leta stiglo 25.000.000 evra od prodaje fudbalera, ali sa odlaskom Ueda zarada bi se duplirala.
Ueda je pre tri godine došao u Fajenord iz Serkl Briža za naknadu od 8.000.000 evra, a na 108 utakmica u dresu roterdamskog kluba postigao je 40 i namestio šesst golova. Međutim, lani je doživeo eksploziju okončavši sezonu kao ubedljivo najbolji strelac Eredivizije.
Na neki načn Fajernord je pripremio teren za Uedin odlazak. Nedavno je platio Vesterlou 9.000.000 evra za robusnog španskog napadača Ignasija Naća Ferija koji je minulu sezonu završio sa 11 pogodaka i četiri asistencije u belgijskoj eliti.