Sezona lova u Istanbulu: Fajenordov samuraj košta 25.000.000 evra

Za sada još nije poznato da li Fenerbahče želi da li operacija Ueda isključuje operaciju Lukaku i obrnuto. Deluje da su poslovi sličnog cenovnog ranga jer Big Rom kojeg Napoli traži 15.000.000 evra želi dovogodišnji ugovor sa platom od 10.000.000 evra po sezoni. Uedino obeštećenje je skuplje, ali Japanac nema argumente da traži ni približno novca koliko zahteva Lukaku.

Navodno je Fenerbahče već poslao prvu ponudu i otvorio pregovore sa Fajenordom oko napadača kojeg su merkali premijerligaši Brajton i Lids. Na jug Holandije je ovog leta stiglo 25.000.000 evra od prodaje fudbalera, ali sa odlaskom Ueda zarada bi se duplirala.

Ueda je pre tri godine došao u Fajenord iz Serkl Briža za naknadu od 8.000.000 evra, a na 108 utakmica u dresu roterdamskog kluba postigao je 40 i namestio šesst golova. Međutim, lani je doživeo eksploziju okončavši sezonu kao ubedljivo najbolji strelac Eredivizije.

Na neki načn Fajernord je pripremio teren za Uedin odlazak. Nedavno je platio Vesterlou 9.000.000 evra za robusnog španskog napadača Ignasija Naća Ferija koji je minulu sezonu završio sa 11 pogodaka i četiri asistencije u belgijskoj eliti.