Nekadašnji igrač Partizana se seli u Japan
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 11:41
Brajan Angola pronašao novi klub
Kolumbijski bek Brajan Angola zvanično je postao novo pojačanje japanskog kluba Tojama Grouses za predstojeću sezonu 2026/27. Tridesetdvogodišnji košarkaš time prvi put u bogatoj i raznovrsnoj karijeri odlazi u Istočnu Aziju, i to kao slobodan igrač nakon što se rastao sa Asvelom.
„Veoma sam zahvalan na ovoj prilici i uzbuđen što se pridružujem timu. Čuo sam samo najlepše stvari o navijačima i gradu, i jedva čekam da stignem tamo.“
Angola iza sebe ima impresivnu takmičarsku godinu u kojoj je pružao odlične partije u elitnom evropskom društvu. U dresu Asvela odigrao je 15 utakmica u Evroligi (14 puta bio starter) ostvarivši prosek od 15,3 poena, 3,9 asistencija, 3 skoka i jedne ukradene lopte po meču. Svoju sjajnu formu potvrdio je i osvajanjem nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) 30. kola Evrolige. U francuskom šampionatu beležio je 12,4 poena u proseku.
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Bek visok 198 centimetara izgradio je pravu nomadsku karijeru širom sveta. Nakon koledž karijere, profesionalni put započeo je u Razvojnoj NBA ligi. Potom je prešao u Evropu gde je osvojio titulu šampiona Belgije sa Ostendeom i FIBA Evrokup sa izraelskim timom Nes Zion.
Ljubitelji košarke u Srbiji ga pamte i po nastupima za Partizan, a tokom karijere nosio je i dresove brojnih uglednih klubova kao što su AEK, Galatasaray, Hapoel Tel Aviv, Karšijaka i Gran Kanarija, dok je istovremeno jedan od glavnih nosilaca igre reprezentacije Kolumbije.