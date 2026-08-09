Šampionski tim Porta ostao na okupu, otišli veterani, Hvan „šlag na tortu”

Na premijeri sezone, Porto je osvojio Superkup posle pobede nad drugoligašem i senzacionalnim osvajačem Kupa Portugalije, Torenseom, sa 1:0 golom Viktora Froholta, a na asistenciju Pepea . Hvan je zasad rezervista, igrao je 17 minuta prošle nedelje. Starosedelac Španac Gabri Vejga ima prednost na njegovoj poziciji, ali nema sumnje da bi Korejac uskoro mogao da bude Fariolijev stub i radilica na sredini terena.

Nije Porto mnogo menjao ovog leta, za razliku od ljutih rivala iz prestonice, Benfike i pogotovo Sportinga. Doveden je Poljak Jakub Kivior iz Arsenala za 17.000.000, dok je za „mali novac” doveden nekadašnji vezista Crvene zvezde In Bom Hvan iz Fajenorda za samo 4.500.000. Iskusni Korejac je na početku mandata na Dragau oduševio sve i mogao bi odmah uskoro da bude starter.

Kao slobodan igrač stigao je Andre Silva, dok je konkurencija na golmanskoj poziciji pojačana Žoaom Afonsom iz Santa Klare. Nijedan bitan igrač nije napustio Porto ovog leta. Dani Namaso je otišao u Oser za 5.000.000, dok su se Zmajevi oslobodili veterana - Brazilca Tijaga Silve i Holanđanina Luka de Jonga. Nema više ni Jana Karamoa, koji nije ostavio dubok trag na obalama Atlantika.

„Zlatne koke” i buduće velike prodaje su talentovani vezisti Rodrigo Mora i Danac Viktor Froholt, koji je na meti Njukasla i mogao bi do kraja meseca za rekordnu sumu da ode put severa Engleske. Španac Samu bi i ove sezone trebalo da bude udarna igla u napadu, uz mladog Poljaka Oskara Pjetuševskog. Tu su i standardni Pepe kao i Španci Gabri Vejga i Borha Sains. Sve u svemu, Porto ulazi u Primeiru kao prvi favorit, što zbog prošlosezonskog nasleđa i zato što je šampionski tim ostao na okupu, uz kontinuitet trenerske ruke Frančeska Fariolija.

21.30: (1,12) Benfika (9,50) Akademika Viseu (19,0)

Prošle sezone šest bodova više od Sportinga, a osam od Benfike, bez poraza na svom terenu u šampionatu (14 pobeda i tri remija, uz samo šest primljenih pogodaka). Fariolijevi timovi ne igraju na gol više. Tako je bilo u Nici i Ajaksu, a Porto je prošle sezone postigao čak 23 gola manje od Sportinga i osam od Benfike, ali granitna je bila odbrana koja je u proseku primala skoro 0,50 po meču (18 na 34 utakmice).

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PRIMEIRA – 1. KOLO

Petak

Estoril - Famalikao 1:1 (0:1)

/Begrui 72 - Kucijas 32/

Subota

Maritimo - Kaza Pija 1:0 (0:0)

/Rafael Guzo 61/

Gimarais - Aruka 0:1 (0:0)

/Barbero 53/

Estrela Amadora - Sporting Lisabon 2:2 (0:0)

/Antoneti 72, Souza 84 - Zalazar 46, Joanidis 59/

Nedelja

19.00: (1,18) Porto (7,25) Alverka (15,0)

21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)

21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)

21.30: (1,95) Žil Visente (3,90) Rio Ave (3,90)

21.30: (1,12) Benfika (9,50) Akademika Viseu (19,0)

Ponedeljak

21.15: (1,90) Santa Klara (3,45) Nasional (4,20)

***kvote su podložne promenama