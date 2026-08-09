London calling: U Interu pao lekarske, ali će biti istorijska prodaja Uniona

Kristal Palas bi trebalo na račun Uniona da uplati nešto malo manje od 30.000.000 evra, što se uklapa u prethodne zahteve Belgijanaca. Podsetimo, pre samo nekoliko sedmica činilo se da će Halaili put Intera, sve je bilo utanačeno za fiksno obeštećenje od 28.000.000 evra i još 4.000.000 kroz bonuse, ali je strelac šest i asistent za još toliko golova minule sezone pao na lekarskim pregledima. Od slučaja Davida Astorija Italijani su drastično pooštrili testove pre angažmana bilo kog fudbalera, pa Halaili nije ni prvi, a verovatno ni poslednji koji ich nije prošao.

Možda je čak ispalo i bolje za njega, jer koliko god Inter bio prvak Italije, Serija A je slabije takmičenje od Premijer lige, u kojoj će imati dodatni prostor da se razvije. I to u klubu koji napreduje i koji je samo u poslednjih 14 meseci osvojio tri trofeja. Najpre FA kup, potom Komjuniti šild, pa Ligu konferencije. Sve zahvaljujući trenerskoj ruci Olivera Glaznera, međutim, zbog nesuglasica sa vlasnicima Austrijanac je napustio Selhurst park, a umesto njega je angažovan Pjer Saž, posle sjajnih rezultata na klupi Lansa.

Saž je prošle sezone bio dostojan izazivač Pari Sen Žermenu u Francuskoj, završio je na drugom mestu Lige 1, izborio plasman u Ligu šampiona, a onda se otisnuo na Ostrvo, gde čelnici Kristal Palasa od njega očekuju da nastavi filozofiju nalik Glaznerovoj, koja podrazumeva moderan i brz fudbal, kao i promociju igrača od kojih je Ebereči Eze već ostvario transfer u Arsenal, a Ismaila Sar i Žan Filip Mateta ostavili sjajan utisak.

Halaili bi mogao da „legne“ Palasu kao fudbaler sposoban da pokriva maltene celu desnu stranu. Iako je suštinski krilo, Saž forsira formaciju 3-4-3, gde vidi Halailija kao desnog spoljnog. Doduše, tu već ima Danijela Munjoza, a doveden je Oskar Mingesa iz Selte, međutim, veliki broj utakmica, uz kartone i potencijalne povrede, zahteva širok kadar.

Halaili je posle propalog transfera u Inter bio meta još nekoliko premijerligaša. Najviše se pričalo o Notingem Forestu, koji je nudio paket od 20.000.000 evra (17.500.000 kao obeštećenje, još 2.500.000 u vidu bonusa), govorilo se o Bornmutu i Njukaslu, ali Anan ide u London.