Toni Parker pronašao slamku spasa za Asvel u Los Anđeles Lejkersima
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 11:19
Kreću pregovori sa slavnom porodicom Bas
Košarkaški klub Asvel ulazi u avgust u potpunom haosu, a situacija je daleko ozbiljnija nego što je iko mogao da pretpostavi. Dok se Toni Parker suočava sa "krpljenjem" tima nakon finansijskog kolapsa i propalog projekta od 59 miliona evra, paralelno se odvijaju pregovori visokog profila koji bi mogli da promene istoriju kluba: Parker je u direktnim pregovorima o prodaji Asvela sa porodicom Bas, vlasnicima slavnih Los Anđeles Lejkersa, piše BeBasket.
Ovaj potez dodaje potpuno novu dimenziju krizi u Vilurbanu. Dok se klub bori da stabilizuje budžet i "preživi" sa skromnijih 24 miliona evra nakon što je malezijsko partnerstvo odbijeno od strane DNCCG-a, Parker se nalazi u nezavidnoj ulozi – on nije samo trener koji pokušava da sklopi konkurentan tim, već i ključni pregovarač u procesu koji bi francuskog giganta mogao da veže za dinastiju iz Los Anđelesa.
Izabrane vesti
Toni Parker se nalazi u jedinstvenoj, ali izuzetno stresnoj situaciji. S jedne strane, mora da sanira štetu nakon što su dojučerašnja pojačanja poput Silvana Fransiska, Danijela Tajsa, Armonija Bruksa, ali i Nika Vajlera Beba morala da napuste klub zbog naglog kresanja budžeta. S druge strane, on vodi proces koji bi mogao da obezbedi budućnost kluba kroz partnerstvo sa jednom od najmoćnijih sportskih porodica na svetu.
Pregovori sa porodicom Bas nisu samo poslovna transakcija; oni predstavljaju potencijalni "izlaz" iz trenutne finansijske nestabilnosti. Povezivanje Asvela sa vlasnicima Lejkersa, franšize koja je sinonim za uspeh i marketinšku moć u NBA ligi, jasno pokazuje Parkerovu nameru da klub podigne na svetski nivo, bez obzira na trenutne probleme sa budžetom i nedostatkom kvalitetnih igrača
Dok javnost spekuliše o tome šta bi ulazak vlasnika Lejkersa značio za Asvel, Parker mora da misli i na teren. Ekipa je trenutno "tanka" na spoljnim pozicijama, a budžetska fleksibilnost je svedena na minimum. Iako je vest da Vensan Kole ostaje u stručnom štabu donela preko potrebnu stabilnost, pritisak ostaje veliki.