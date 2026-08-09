Toni Parker pronašao slamku spasa za Asvel u Los Anđeles Lejkersima

Košarkaški klub Asvel ulazi u avgust u potpunom haosu, a situacija je daleko ozbiljnija nego što je iko mogao da pretpostavi. Dok se Toni Parker suočava sa "krpljenjem" tima nakon finansijskog kolapsa i propalog projekta od 59 miliona evra, paralelno se odvijaju pregovori visokog profila koji bi mogli da promene istoriju kluba: Parker je u direktnim pregovorima o prodaji Asvela sa porodicom Bas, vlasnicima slavnih Los Anđeles Lejkersa, piše BeBasket.

Ovaj potez dodaje potpuno novu dimenziju krizi u Vilurbanu. Dok se klub bori da stabilizuje budžet i "preživi" sa skromnijih 24 miliona evra nakon što je malezijsko partnerstvo odbijeno od strane DNCCG-a, Parker se nalazi u nezavidnoj ulozi – on nije samo trener koji pokušava da sklopi konkurentan tim, već i ključni pregovarač u procesu koji bi francuskog giganta mogao da veže za dinastiju iz Los Anđelesa.