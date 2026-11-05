Da li Turci varaju čitavu Evropu? Golman Štutgarta: Ti zvižduci zvuče čudno, kao da ne dolaze od ljudi

Nemcu je posebno zasmetalo ono što je opisao kao neprirodnu smenu navijačke pesme i zaglušujućih zvižduka.

"Naročito je bilo čudno kada su navijači pevali, a onda bi odjednom počeli zvižduci, kao da neko miksuje ton koji želi da čuje u određenom momentu utakmice. U tim trenucima pomislio sam da nešto nije u redu", dodao je golman Štutgarta.

Njegove reči dodatno su podgrejale spekulacije da Galatasaraj koristi stadionsko ozvučenje kako bi veštački pojačavao atmosferu i stvarao još veći pritisak na protivničke fudbalere.

Zanimljivo, Nemci su ovu temu otvorili i pre nego što je utakmica počela. Štutgart je na Tviteru objavio fotografiju zvučnika na stadionu Galatasaraja, uz tri sugestivna emotikona. Navijači turskog kluba protumačili su objavu kao optužbu da se njihova čuvena atmosfera proizvodi uz tehničku pomoć, pa je usledila lavina negativnih reakcija. Nemački klub je ubrzo uklonio objavu i uputio izvinjenje Galatasaraju, ali se ispostavilo da priča time nije završena. Naprotiv, Bredlouove izjave posle utakmice vratile su je u centar pažnje.

A čitava situacija dobija dodatnu dozu ironije kada se uzme u obzir da tribine na utakmici protiv Štutgarta nisu bile potpuno popunjene. Bilo je vidljivih praznih mesta, što predstavlja zanimljiv kontrast imidžu kluba koji se neprestano poziva na ogromnu navijačku bazu, prema pojedinim procenama i tvrdnjama od oko 20.000.000 pristalica. Naravno, nekoliko praznih stolica ne govori ništa o stvarnoj buci koju proizvode desetine hiljada ljudi. Ali zato pitanje nemačkog golmana postaje još intrigantnije: da li se u Istanbulu oslanjaju isključivo na glasnice svojih pristalica ili u stvaranju čuvenog pakla učestvuje i tehnologija?

Da stvar bude zanimljivija, ovo nije prvi put da se Galatasaraj suočava sa ovakvim sumnjama. Posle oktobarske utakmice protiv Barselone pojavili su se snimci na kojima se, prema tadašnjim navodima, čuju snažni zvižduci iako su tribine stadiona već bile gotovo ispražnjene. Upravo su ti snimci pokrenuli spekulacije o mogućem reprodukovanju navijačkih zvukova preko razglasa.

Ipak, važno je naglasiti da nema javno potvrđenih dokaza da je Galatasaraj zaista veštački pojačavao zvižduke. Bredlou je izneo svoje utiske i sumnje, a ne dokaz o eventualnoj manipulaciji. Zato čuveni istanbulski pakao za sada ostaje ono što je oduvek bio, jedan od najprepoznatljivijih simbola Galatasaraja. Samo što se posle Barselone i Štutgarta o njemu sve glasnije postavlja pitanje koje nema mnogo veze sa fudbalom.