Poljaci besni na zagrebački Dinamo: Neprofesionalni su, nedostojni klupske istorije

Pre no što je osuo paljbu po Modrima.

“Što se tiče Dinama njihovo ponašanje smatramo neprofesionalnim, ne prihvatljivim i svakako nedostojnim istorije, reputacije i statusa zagrebačkog kluba. Takođe verujemo da njihovi potezi, računajući tu pregovaranje ugovorih uslova direktno sa trenerom koji je pod ugovorom, predstavljaju ozbiljno kršenje fudbalskih i međunarodnih biznis pravila i da mogu da kao posledicu imaju ozbiljne pravne, finansijske i disicplinske posledice. Zadržavamo pravo za dalje akcije kako bismo zaštitili interese Pogona”.

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E sad, odakle ovoliki bes Haditađija? Verovatno ima veze i sa tim što mu je engleski Hal Siti ovog leta na sličan način “oteo” sportskog direktora Okana Ozkana, koji je prethodno radio u Fenerbahčeu. Iako je Ozkanu Pogon zvanično čestitao odlazak u Premijer ligu – zaista je velika čast – Haditađi je javno tada govorio da je trebalo da otkaz najavi tri meseca unapred, a da je upravi ostavio samo tri ili četiri sata da mu pronađe naslednika.

Zato sada ne želi da tek tako pusti Garsiju.

“Vrlo smo otvoreno i iskreno ragovarali pre dva dana. U potpunosti razumem koliko je uzbudljiva ponuda da zaradi značajno više novca i trenira veliki evropski klub u međunarodnim takmičenjima. To je prirodno i to poštujem… To je i za nas kompliment. Međutim, realnost je da je njegov ugovor važeći, da ima i ugovornu i moralnu obavezu prema klubu, igračima i projektu koji zajedno pravimo. Kao što ja razumem njega, očekujem da i on razume naše ambicije i odgovornost prema navijačima. Neću ja biti taj koji će žrtvovati svoje snove kako bi on ostvario njegove”.

Ozkana dakle nije uspeo da zadrži. Videćemo da li će biti uspešniji sa Garsijom.