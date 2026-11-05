Niksi izgleda pogodili sa pojačanjem, trener Braun kaže: Ljudi misli da je samo šuter jer je belac

Uprkos odličnoj partiji, prvobitno se nije očekivalo da će Kneht uopšte dobiti priliku da zaigra. Nakon utakmice, trener Niksa Majk Braun otkrio je da je odluku da novajliji pruži minutažu doneo potpuno spontano.

„Da, jednostavno sam imao takav osećaj. Na mom planu raspodele minuta zapravo je bio predviđen za nula minuta. Jednostavno sam imao osećaj da ga ubacim pred kraj prvog poluvremena“, rekao je Braun nakon utakmice.

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Trener Niksa pohvalio je i Knehtovu napadačku raznovrsnost, istakavši da 25-godišnjak ekipi može da ponudi mnogo više od samog šuta za tri poena.

„Znate, on je igrač koji postiže poene. Nije samo šuter. Mnogi ljudi misle da je samo šuter zato što je belac. Mislim, rekao sam to umesto vas. Nadam se da neću upasti u nevolju. Nadam se da neću imati problema zbog toga. Ali on ume sam da kreira poene. Može da pogađa sa distance, ima dobar šut sa poludistance, ume da napadne koš i može da razigrava saigrače.“

Iako je bio impresioniran Knehtovim doprinosom u napadu, Braun je priznao da mladi krilni igrač još ima prostora za napredak, posebno kada je reč o igri u odbrani.

„Mora da radi na odbrani, a mislim da je večeras pokušao da igra u okviru svojih mogućnosti i doprinese ekipi na najbolji način. Bilo je nekoliko situacija u odbrani u kojima je mogao da reaguje malo bolje i upravo na tome mora ozbiljno da radi. Ipak, mislim da nam je doneo značajnu energiju, posebno u napadu, kada je zaigrao pred kraj prvog poluvremena“, zaključio je Braun.