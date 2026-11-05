I Grci vratili veterana za finiš Lige nacija

Vratila je Srbija Dušana Tadića za početak Lige nacija, za finiš je poziv dobio i Aleksandar Mitrović, koji se oporavio od povrede, ali sličan recept uzeli su i Grci.

Iako zvanično spisak igrača za utakmice sa Holandijom i Srbijom još nije objavljen, grčki mediji su objavili da je selektor Ivan Jovanović pozvao pod zastavu 33-ogodišnjeg Anastasiosa Bakasetasa.