I Grci vratili veterana za finiš Lige nacija
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Vreme čitanja: 1min | čet. 05.11.26. | 17:04
Anastasios Bakasetas ponovo u reprezentaciji
Vratila je Srbija Dušana Tadića za početak Lige nacija, za finiš je poziv dobio i Aleksandar Mitrović, koji se oporavio od povrede, ali sličan recept uzeli su i Grci.
Iako zvanično spisak igrača za utakmice sa Holandijom i Srbijom još nije objavljen, grčki mediji su objavili da je selektor Ivan Jovanović pozvao pod zastavu 33-ogodišnjeg Anastasiosa Bakasetasa.
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Ofanzivni vezista kiparskog APOEL-a poslednji put je bio na spisku u martu, za prijateljske utakmice sa Paragvajem i Mađarskom, a naredna dva okupljanja je propustio. Ipak, dobro je igrao Bakasetas u dosadašnjem delu sezone na Kipru, odigrao je sedam utakmica i postigao četiri gola, što je bila preporuka da dobije ponovo poziv.
Bakasetas je odigrao 82 utakmice za reprezentaciju Grčke i postigao 19 golova uz 15 asistencija.
Grčka i Srbija će igrati u Volosu 15. novembra u poslednjem šestom kolu Lige nacija.