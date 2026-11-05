Olimpija traži centra: Majk Tobi nije u opticaju, Tajsa koči plata od 2.400.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 17:37
Moraće Manekeni da se okrenu nekom drugom rešenju
Milanska Olimpija ne samo da je rezultatima daleko od onog što se od nje očekivalo, već kuburi i sa igračkim kadrom. Za razliku od nekih ranijih sezona, nije tu bilo previše glamuroznih imena, izuzev Mozesa Rajta, a posle povrede drugog centra Devina Bukera Manekeni se nalaze na tržištu.
Dakle, Olimpija traga za peticom koja će pomoći Rajtu, ali i dalje se ne spominje ko bi to mogao da bude, iako se po pisanju italijanskih medija zna ko to neće biti.
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Mediji na čizmi su tokom dana počeli da povezuju nekadašnjeg centra crveno-belih Majka Tobija sa timom iz Milana, međutim, od toga neće biti ništa, prenosi Pianeta Basket. Iskusni centar igra u formi života za Vareze. Nekadašnji igrač Zvezde je ove sezone u Palakanestru na proseku od 18,2 poena, 11,8 skokova i 1,7 asistencija, ali ako je verovati glasinama sa Čizme, nije bilo nikakvih kontakata između njega i Olimpije.
Takođe, tokom dana su se pojavile informacije da Danije Tajs nije zadovoljio očekivanja u Milanu i da je moguće da promeni sredinu. Međutim, trener Makabija Oded Kataš je po polasku u Beograd na utakmicu između Partizan Mozzart Beta i Ponosa Izraela najavio da će Nemac biti u sastavu, pa se tako odbacuje scenario da bi on mogao da bude nova petica Manekena.
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Ipak, kao glavna prepreka za njegov angažman navodi se ugovor. Tajs ima potpisanu dvogodišnju saradnju sa šestostrukim prvakom Evrope i to za godišnju platu od 2.400.000 evra, što je veliki finansijski izdatak i otežava bilo kakve pregovore između njega, Makabija i Olimpije.
Kako trenutno stvari stoje, moraće tim iz Milana da potraži drugu metu i to što pre jer ga očekuje serija teških utakmica.
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Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)
19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)
19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)
20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)
20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama