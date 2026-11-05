Šejk Milton: U Beogradu imam nedovršen posao; Obradović sjajan trener

Koliko vam znači ova pobeda? Sada ste jedan od samo dva neporažena tima u takmičenju. "Mislim da je ovo velika pobeda, ali verujem da će se trener pobrinuti da ostanemo čvrsto na zemlji. Verovatno će već na sledećem treningu vikati na nas, kako bi bio siguran da smo ostali fokusirani i da nastavljamo da radimo na ostvarenju našeg krajnjeg cilja" .

Bila je paklena utakmica. Način na koji su se oba tima borila podsećao je na plej-of. Kakvi su tvoji prvi utisci? "Mislim da smo gledali dve ekipe koje žele da idu do samog kraja u Evrokupu. Očekivali smo veoma fizički zahtevnu utakmicu i upravo takvu smo i dobili. Mislim da smo uspeli da ostanemo zajedno kao tim i na kraju izvučemo pobedu" .

Koliko je Saša Obradović važan za vaše uspehe i kako izgleda njegova saradnja sa igračima?

"On ima ogromnu ulogu u našim uspesima. Trener je zaista sjajan. Kritikuje nas, viče na nas i to je ono što vi vidite tokom utakmica. Ali ono što ne vidite jeste da na treninzima odvaja vreme da razgovara sa svakim igračem pojedinačno. Mislim da pokušava da uspostavi ličnu vezu sa svakim od nas. To mnogo znači, jer kada tokom utakmice viče na nas i zahteva više, znamo da sve to radi iz najboljih namera".

Šta je bilo ključno za pobedu, odnosno šta se promenilo na poluvremenu? Delovalo je da ste u jednom trenutku bili pod velikim pritiskom, ali ste u nastavku zaigrali mnogo agresivnije.

"Mislim da smo veoma dobro otvorili treću četvrtinu i da smo uspeli da nastavimo da gradimo igru na tome. Kada se situacija malo zakomplikovala, uspeli smo da ostanemo zajedno, da komuniciramo i nastavimo da igramo. Mislim da je to najvažnije. Greške će se dešavati, ali moraš da nastaviš dalje".

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Kako se osećaš na početku ove sezone? Koliko si zadovoljan dosadašnjim periodom u Hapoelu?

"Osećam se sjajno. Zaista volim što sam ovde. Uživam u tome što svakog dana dolazim na trening i radim sa saigračima i trenerima. Mislim da imamo i fantastične navijače, tako da je sve zajedno odlična kombinacija".