Stojić: Partizan igrao za utisak umesto da se takmiči; Lukasen i Učena ne mogu da iznesu Rijerinu ideju

Ali za početak, počeo je od onog najsvežijeg, a to je sinoćni okršaj dva najveća srpska kluba na stadionu Rajko Mitić. „Ima više impresija. Mislim da su na neki način i Zvezda i Partizan dali svoj trenutni maksimum. Ambijent na stadionu i navijači su bili jako dobri, tu nije ni bilo dileme. Iznenadila me je brojnost navijača Partizana i to je dobra stvar. Ta situacija me podseća na period od pre desetak godina, kada su navijači Zvezde masovnošću, brojnošću i akcijama praktično spasavali klub. Čini mi se da su navijači Partizana to prepoznali i da je jučerašnja podrška bila upravo to - pomoći klubu u teškoj situaciji“ , započeo je Stojić priču za podkast „2x45“.

Potom je detaljnije govorio o samoj igri. Utisak je da su navijači Partizana otišli zadovoljniji sa stadiona, dok su navijači Zvezde možda još uvek ljuti zbog dešavanja ovog leta. „Igrao sam fudbal 20 godina i uvek sam bio takmičar. Za velike klubove svaka utakmica mora biti takmičenje. Juče sam stekao utisak da Partizan nije došao primarno da se takmiči, već više da ostavi dobar utisak. Utisak jeste dobar u odnosu na prethodne derbije i prethodne dve-tri godine kada Partizan nije bio konkurentan. Međutim, čak je i neko sa visoke pozicije u upravi u najavi meča izjavio da očekuje da Partizan bude „najmanje konkurentan“, to šalje određenu poruku. Komunikacija je ključna. Marko Nikolić to, na primer, radi perfektno - njegove izjave su uvek priprema ekipe i poruka igračima. Kada pred derbi kažete da se nadate da ćete biti bar konkurentni, to znači da ne verujete potpuno da vaš tim može da se takmiči. Partizanovci možda jesu otišli zadovoljniji jer su bili konkurentni i blizu boda. Zvezda je prvo poluvreme odigrala korektno i kompaktno, ali je u drugom poluvremenu bila slaba, razvučena i bez pritiska. Kada imate negativan rezultat, morate preuzeti rizik i izaći na protivničku polovinu.“

Stojić kaže da nema nameru da kritikuje nikoga, ali da bi u pripremi utakmice, iz ugla Partizana, uradio ono što bi velika većina trenera sa zapada Evrope.

„Kada igrate derbi protiv individualno kvalitetnijeg protivnika, u sredini terena morate imati defanzivnije i opreznije koncipiran tim. Ako krenete isuviše ofanzivno i uđete u problem, nemate više opcija da reagujete. Na primer, ne možete ubaciti Zekovića umesto Vukotića jer već imate negativan rezultat. Da je Vukotić ušao svež u drugom poluvremenu, bilo bi drugačije. Baba je u vašem izveštaju dobio negativnu ocenu, ali se on u prvom poluvremenu pokidao da zatvori sve rupe u sredini, jer Vukotić u prvom poluvremenu nije bio ni gore ni dole - delovalo je kao da igra prijateljsku utakmicu, daleko od lopte i igrača. U drugom poluvremenu je Vukotić bio mnogo bolji, verovatno jer je bio dobro ‘izriban’ na poluvremenu: pojavljivao se po vertikali, ugrožavao gol i oduzimao lopte. Saša Ilić je verovatno želeo kombinatoriku sa dva ofanzivna vezna, ali i protivnik ima kvalitetnije igrače u sredini i svežinu do 60. minuta. Da je Vukotić ušao sa klupe u 60. minutu, Partizan ne bi dopustio Zvezdi onako otvorene šanse za Kostova i Ivanića. Generalno, drago mi je što Partizan počinje da vraća kvalitet igre koji ga je krasio, a rezultati će doći.“

Kakvo je vaše mišljenje o Albertu Rijeri i njegovim taktičkim zamislima, konkretno sa profilima igrača na bekovskim pozicijama poput Lukasena i Učene? Koliko će njemu biti potrebno vremena za tu „revoluciju“ u igri Zvezde?

„Rijera je šmeker i simpatičan momak, a naš narod, a posebno Beograđani vole šmekere. Igrao je na ozbiljnom nivou i ima personalitet, što je danas u fudbalu stavka broj jedan. Kada vodite klub gde svaka tri dana imate „najvažniju utakmicu“, morate imati lidersku crtu da bi vas igrači pratili. On to ima i napraviće dobar posao. Što se tiče bekova, ako pogledamo PSŽ, oni imaju Hakimija, Nuno Mendeša i Ernandeza. Kupili su i Dinja. Španska reprezentacija igra sa Kukureljom, Porom, Ljorenteom... Puno toga se u modernom fudbalu bazira na bekovima. Možda Rijera zna nešto što mi ne znamo. Osnovni postulat je da se napravi višak na određenom delu terena kako bi se destabilizovao protivnik. Tendencija jeste da bekovi ulaze unutra, što je prvi uradio Gvardiola sa Kimihom u Bajernu, ali to moraju biti bekovi koji u osnovi znaju to da odigraju. Po mom mišljenju, Lukasen i Učena to ne mogu da iznesu. Juče, kada su počeli sa trojicom pozadi, u tom sistemu su im baš bili potrebni Tiknizjan i Seol, koji to perfektno pokrivaju. Sada, kada su prodali neke igrače a nisu našli nova rešenja, nema mnogo alternativa.“

Kako komentarišete pogled na tabelu posle večitog derbija, gde je Partizan na 12. mestu? To je zona ispadanja, ne pamtimo da se to ranije desilo.

„Svi ozbiljni ljudi u fudbalu praktično i ne gledaju tabelu početkom septembra. Jeste to sedam osvojenih bodova od mogućih 21 iz sedam utakmica. Ali dve vezane pobede to drastično menjaju i približavaju Partizan gore, ka četvrtom ili petom mestu, a sezona je duga. Rijera to uvek dobro ističe i treba potencirati: na duže staze u šampionatu, koji je maraton, kvalitet i sadržaj igre donose rezultat kao posledicu. Tako i treba da bude. Važno je da Partizan podiže nivo igre. Ofanzivno gledano, sada ima kvalitetnije igrače nego što je realno imao. Potrebno je malo više defanzivne stabilnosti i mislim da će Partizan to relativno brzo izbalansirati.“

*****

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

*****

Zimski prelazni rok moraju kvalitetno da iskoriste u Humskoj.

„U drugom delu prvenstva treba napraviti korekcije. Januar je period kada pametni klubovi kroz analizu prvog dela sezone naprave dve-tri korekcije. Ali na tome mora da se radi već sada. Ovaj derbi je po ko zna koji put pokazao tačno šta treba da urade u januaru.“

Stojić poručuje da se kuća gradi od temelja, a tim od odbrane.

„Sve je u redu što je Partizan pojačan ofanzivno. Došao je i ovaj momak iz Santa Klare (Sindi Lima, prim.aut), štoper, pa ćemo videti. Čini mi se da ima profil koji se traži u Evropi - bez obzira na visinu od 182 cm, video sam da je skočan. Trebaće mu možda nedelju dana da se još bolje uklopi, ali doneće mirnoću, stabilnost, dobar prvi pas i iznad svega dobre odluke. Realno gledano, defanzivni problem postoji na obe strane, ima ga i Zvezda. Juče je mali Gudelj ostavio najbolji utisak od trojke koja je počela utakmicu. Protivnički trener će uvek tražiti da lopta sa strane ide iza leđa odbrane, a to je jako teško braniti i delikatno je za golmana. Zato morate imati golmana koji svakodnevno trenira sa timom kao igrač, bar polovinu treninga, da bi anticipirao, čitao igru i presekao lopte između zadnje linije i gola... Takođe, pitanje je da li spoljni igrači znaju kako se igra. Da li desni bek Partizana (Vukašin Đurđević, prim.aut) zna da igra jedan na jedan ili dozvoljava Ivaniću da bez problema centrira više puta sa 16, 18 ili 20 metara? Igrača morate obučiti: koja se distanca uzima, kakav je gard, pod kojim uglom je postavljeno telo, na koju stranu se orijentiše protivnik i kako ide noga. To su zanatske stvari.“