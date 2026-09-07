Posle Vardija i Beloti pronašao novi posao

Tokom jučerašnjeg dana posao je pronašao legendarni napadač šampionskog sastava Lestera - Džejmi Vardi (39), a evo danas sa 'biroa rada' skinuo se i još jedan iskusni golgeter - Andrea Beloti (32).

Kako su objavili italijanski mediji, Il Gallo (iliti Petao) stiže večeras u Modenu, gde bi tokom sutrašnjeg dana trebalo da obavi lekarske preglede i potpiše ugovor. Za Belotija su ozbiljno interesovanje prethodnih dana pokazivali Iraklis i Sampdorija, ali očito da su Kanarinci ponudili najbolje uslove i u svoje redove doveli nekadašnjeg reprezentativca Italije.