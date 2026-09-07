Posle Vardija i Beloti pronašao novi posao
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Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 17:22
Povratak u Seriju B
Tokom jučerašnjeg dana posao je pronašao legendarni napadač šampionskog sastava Lestera - Džejmi Vardi (39), a evo danas sa 'biroa rada' skinuo se i još jedan iskusni golgeter - Andrea Beloti (32).
Kako su objavili italijanski mediji, Il Gallo (iliti Petao) stiže večeras u Modenu, gde bi tokom sutrašnjeg dana trebalo da obavi lekarske preglede i potpiše ugovor. Za Belotija su ozbiljno interesovanje prethodnih dana pokazivali Iraklis i Sampdorija, ali očito da su Kanarinci ponudili najbolje uslove i u svoje redove doveli nekadašnjeg reprezentativca Italije.
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Andrea Beloti biće jedna od najvećih zvezda Serije B ove sezone. Centarfor čija je cena nekada iznosila i 40.000.000 evra nosio je dresove Torina, Rome, Fjorentine, Benfike, Koma... Na 356 mečeva u italijanskoj eliti mrežu je tresao 116 puta; za Azure upisao 44 nastupa i 12 pogodaka...
Iskusni napadač proteklu sezonu proveo je u Kaljariju gde se nije naigrao: samo osam utakmica i dva gola. U Modenu stiže kao slobodan igrač, ali i veliki adut u borbi za sam vrh tabele i plasman u Seriju A.
Bez ugovora su i dalje neka zaista jaka imena, poput Karima Benzeme, Antonija Marsijala, Maura Ikardija, Hoselua...