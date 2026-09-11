Da Stanković oduševi De Heu isto koliko je Kala
Vreme čitanja: 4min | pet. 11.09.26. | 12:43
Srpski i španski golman će odmeriti snagu ovog petka od 20.45 časova, kada Venecija bude ugostila Fjorentinu na otvaranju 4. kola Serije A
Četiri utakmice – devet primljenih golova. Nijednom od početka sezone golman Venecije Filip Stanković još nije sačuvao svoju mrežu. Ovog petka će imati poseban motiv da ostane nesavladan, pošto će za protivnika imati jednog od najboljih golmana 21. veka, Davida de Heu, pred kojim će sigurno želeti da se dokaže. Susret Venecije i Fjorentine na stadionu “Pjerluiđi Penco” (petak, 20.45) ujedno će otvoriti 4. kolo Serije A.
Očekivano je da se Venecija ove sezone bori za opstanak, tek je ušla u elitu italijanskog fudbala iz drugog ranga. Međutim, nije baš dobro to što posle tri kola nema nijedan bod, jer igrala je protiv dva direktna konkurenta, Lečea (0:2) i Frozinonea (2:3). Samo je poraz od Milana (0:2) bio opravdan.
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Daleko od toga da je 24-godišnji Srbin kriv za loše rezultate. Odbrana Venecije je jednostavno preslaba. Imao je nekadašnji golman Intera, Volendama i Sampdorije 11 odbrana u prva tri meča, suočio se ukupno sa 41 šutom protivnika. Jednostavno, ima pretežak posao.
Biće Stanković izuzetno motivisan protiv De Hee, čija Fjorentina je u istoj, pa možda i još goroj situaciji od Venecije. Slavni tim iz Firence je takođe na nuli, a iskusni Španac je takođe vadio devet puta loptu iz mreže.
20.45: (2,80) Venecija (3,40) Fjorentina (2,50) - MR
Redom, kapitena Fjorentine su maltretirali Roma (0:4), Frozinone (0:3) i u prošlom kolu Torino (1:2). Sigurni smo da nekadašnjem šampionu Engleske sa Mančester Junajtedom, koji je osvajao Ligu Evrope i sa Crvenim đavolima i sa Atletikom iz Madrida, nije baš prijatno kada nosi kapitensku traku dok njegov tim trpi brodolom za brodolomom.
Pa opet, čak i sa tih 36 godina i dalje može da bude ozbiljan učitelj Stankoviću. Ovo je dobra prilika za našeg novog A reprezentativca da pokupi od De Hee još neke lekcije.
Pre nedelju dana, protiv Frozinonea, Stanković je u drugom minutu zaustavio šut Đakoma Kala fenomenalnom paradom. Toliko dobrom, da je vezista Frozinonea smesta prišao i čestitao srpskom golmanu, što je potez koji se retko viđa tokom utakmica.
Sigurni smo da se 24-godišnjak potajno nada da će mu večeras posle meča tako prići i De Hea...
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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SERIJA A – 4. KOLO
Petak
20.45: (2,80) Venecija (3,40) Fjorentina (2,50) - MR
Subota
15.00: (2,15) Đenova (3,40) Frozinone (3,40) - MR
18.00: (3,20) Lacio (3,30) Milan (2,30) - MR
20.45: (1,55) Atalanta (4,00) Kaljari (6,25) - MR
Nedelja
15.00: (2,70) Leče (3,05) Monca (2,80) - MR
18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR
20.45: (5,50) Sasuolo (3,70) Juventus (1,67) - MR
Ponedeljak
18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR
18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR
20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR
***Kvote su podložne promenama