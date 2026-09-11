Da Stanković oduševi De Heu isto koliko je Kala

Daleko od toga da je 24-godišnji Srbin kriv za loše rezultate. Odbrana Venecije je jednostavno preslaba. Imao je nekadašnji golman Intera, Volendama i Sampdorije 11 odbrana u prva tri meča, suočio se ukupno sa 41 šutom protivnika. Jednostavno, ima pretežak posao.

Biće Stanković izuzetno motivisan protiv De Hee, čija Fjorentina je u istoj, pa možda i još goroj situaciji od Venecije. Slavni tim iz Firence je takođe na nuli, a iskusni Španac je takođe vadio devet puta loptu iz mreže.

20.45: (2,80) Venecija (3,40) Fjorentina (2,50) - MR

Redom, kapitena Fjorentine su maltretirali Roma (0:4), Frozinone (0:3) i u prošlom kolu Torino (1:2). Sigurni smo da nekadašnjem šampionu Engleske sa Mančester Junajtedom, koji je osvajao Ligu Evrope i sa Crvenim đavolima i sa Atletikom iz Madrida, nije baš prijatno kada nosi kapitensku traku dok njegov tim trpi brodolom za brodolomom.

Pa opet, čak i sa tih 36 godina i dalje može da bude ozbiljan učitelj Stankoviću. Ovo je dobra prilika za našeg novog A reprezentativca da pokupi od De Hee još neke lekcije.