“Fenjer” je na Mestalji: Korberanu se drma klupa
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 13:24
U slučaju poraza na Sančez Pishuanu u Sevilji (21.00) u prvom meču petog kola Primere, trener Valensije izvesno bi postao bivši
Svaka sezona Valensije poslenjih desetak godina liči na ou prethodnu. Nema sreće za nekadašnjeg šampiona Španije sa škrtim vlasnikom iz Singapura Piterom Limom. Pravi „deža vi” na Mestalji u ove sezone u Primeri.
Puka borba za opstanak je plafon za Slepe miševe. Samo bod u prva četiri kola šampionata Španije upalio je alarm. „Fenjer” je na Mestalji, situacija koja nimalo nije prijatna, a nervoza je sve veća. Samo gol na kontu za 360 minuta igre, tri vezana poraza... Barselona je u prošlom kolu na Mestalji slavila sa 5:0, a da je zapela, mogla je da postigen bar još toliko...
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Navijači „ne mirišu” Karlosa Korberana. Bele maramice se podižu često na Mestalji. I to nije slučaj samo ove sezone. Španski stručnjak ima ugovor do juna 2028. godine, ali već u subotu ujutru bi mogao da bude bivši. Naime, visi otkaz Korberanu kao Damoklov mač nad glavom pred duel na Sančez Pishuanu u petak uveče (21.00) u prvom meču petog kola Primere.
21.00: (1,95) Sevilja (3,40) Valensija (4,10) MR
Korberan ima i velike kadrovske probleme. Van stroja su i dalje Gvido, Kopete, Dijakabi, Umar Sadik, Rioha, Dijego Lopez i Serhi Kanjos. U špicu napada umesto Nigerijca Sadika igraće Ugo Duro. Nekadašnji fudbaler Partizana je za sada jedini strelac Valensije u Primeri.
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I Andalužani ne blistaju ovog meseca. Posle dve startne pobede, uzeli su samo bod u poslednje dve utakmice. Daleko je Sevilja od stare slave, klub je u finansijskim problemima, pa su i ambicije skromne. Prošla sezona je bila borba za opstanak, ove bi sredina tabele, možda u najboljel slučaju borba za Evropu trebalo da bude maksimum tima sa Sančez Pishuana.
Valensija je prošle sezone u Primeri pobedila Sevilju u gostima sa 2:0. Tradicija poslednjih godina kaže da Andalužani šest mečeva u nizu nisu pobedili današnjeg rivala (po tri poraza i remija).
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
21.00: (1,95) Sevilja (3,40) Valensija (4,10) MR
Subota
14.00: (2,45) Rasing (3,40) Santander Alaves (2,85) MR
16.15: (2,20) Osasuna (3,30) Espanjol (3,40) MR
18.30: (1,38) Atletik Bilbao (4,70) Elče (8,50) MR
21.00: (1,12) Real Madrid (10,00) Rajo Valjekano (16,0) MR
Nedelja
14.00: (1,75) Selta (3,50) Malaga (5,00) MR
16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR
18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
***kvote su podložne promenama