“Fenjer” je na Mestalji: Korberanu se drma klupa

Navijači „ne mirišu” Karlosa Korberana. Bele maramice se podižu često na Mestalji. I to nije slučaj samo ove sezone. Španski stručnjak ima ugovor do juna 2028. godine, ali već u subotu ujutru bi mogao da bude bivši. Naime, visi otkaz Korberanu kao Damoklov mač nad glavom pred duel na Sančez Pishuanu u petak uveče (21.00) u prvom meču petog kola Primere.

21.00: (1,95) Sevilja (3,40) Valensija (4,10) MR

Korberan ima i velike kadrovske probleme. Van stroja su i dalje Gvido, Kopete, Dijakabi, Umar Sadik, Rioha, Dijego Lopez i Serhi Kanjos. U špicu napada umesto Nigerijca Sadika igraće Ugo Duro. Nekadašnji fudbaler Partizana je za sada jedini strelac Valensije u Primeri.

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I Andalužani ne blistaju ovog meseca. Posle dve startne pobede, uzeli su samo bod u poslednje dve utakmice. Daleko je Sevilja od stare slave, klub je u finansijskim problemima, pa su i ambicije skromne. Prošla sezona je bila borba za opstanak, ove bi sredina tabele, možda u najboljel slučaju borba za Evropu trebalo da bude maksimum tima sa Sančez Pishuana.

Valensija je prošle sezone u Primeri pobedila Sevilju u gostima sa 2:0. Tradicija poslednjih godina kaže da Andalužani šest mečeva u nizu nisu pobedili današnjeg rivala (po tri poraza i remija).

PRIMERA – 5. KOLO

Petak

21.00: (1,95) Sevilja (3,40) Valensija (4,10) MR

Subota

14.00: (2,45) Rasing (3,40) Santander Alaves (2,85) MR

16.15: (2,20) Osasuna (3,30) Espanjol (3,40) MR

18.30: (1,38) Atletik Bilbao (4,70) Elče (8,50) MR

21.00: (1,12) Real Madrid (10,00) Rajo Valjekano (16,0) MR

Nedelja

14.00: (1,75) Selta (3,50) Malaga (5,00) MR

16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR

18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR

21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR

Ponedeljak

21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR

***kvote su podložne promenama