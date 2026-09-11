Da vidimo Bešiktaš bez Vlahovića

Pobedom na stadionu Šukru Saradžogluu nad ljutim rivalom Fenerbahčeom (2:1), ove sezone znatno jači Bešiktaš istakao je kandidaturu za rušenje četvorostrukog uzastpnog vladara Turske Galatasaraja, koji ostaje prvi favorit za titulu.

Zasad se isplaćuju letošnje investicije u papreno skupe Leandra Trosara, Dušana Vlahovića, ali i trenera Vinčenca Italijana. Naš as je dao pobedonosni gol Feneru pre pet dana, ali je suspendovan jednu utakmicu zbog sukoba sa štoperom plavo-žutih Milanom Škrinjarom.