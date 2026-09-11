Da vidimo Bešiktaš bez Vlahovića
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 12:32
Srbin suspendovan, menja ga u startnoj postavi ovog petka (19.00) protiv Erzeruma Korejac Oh
Pobedom na stadionu Šukru Saradžogluu nad ljutim rivalom Fenerbahčeom (2:1), ove sezone znatno jači Bešiktaš istakao je kandidaturu za rušenje četvorostrukog uzastpnog vladara Turske Galatasaraja, koji ostaje prvi favorit za titulu.
Zasad se isplaćuju letošnje investicije u papreno skupe Leandra Trosara, Dušana Vlahovića, ali i trenera Vinčenca Italijana. Naš as je dao pobedonosni gol Feneru pre pet dana, ali je suspendovan jednu utakmicu zbog sukoba sa štoperom plavo-žutih Milanom Škrinjarom.
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Moraće Italijano bez pomoći Srbina ovog petka (19.00) na otvaranju petog kola Superlige protiv Erzuruma.
19.00: (1,27) Bešiktaš (6,00) Erzurum (10,0) MOZZART RELAX
Zamena za Vlahovića biće izvesno Korejac Oh, koji je izgubio mesto u startnih 11 posle dolaska napadača iz Juventusa. Leandro Trosar ostaje na krilu, dok su je dirigent na sredini terena i sjajni paker Orkan Kokču.
Prvih osam mečeva u sezoni, pet u Evropi i tri u domaćem takmičenju, Orlovi nisu primili gol. Vidi se trenerski pečat nekadašnjeg trenera Fjorentine i Bolonje. Rapsodija Vlahovića pre dve nedelje, het-trik protiv novajlije Čoruma i čak šest pogodaka u mreži gostiju, a posebno trijumf nad gradskim rivalom, jasno su pokazali da će Bešiktaš biti najveća pretnja za Galatu, mada ne treba otpisati ni Fenerbahče i Trabzon i pored lošeg starta šampionata.
TURSKA 1 – 5. KOLO
Petak
19.00: (1,27) Bešiktaš (6,00) Erzurum (10,0) MOZZART RELAX
Subota
16.00: (4,10) Ejup (3,50) Rize (1,90)
16.00: (2,10) Samsun (3,45) Čorum (3,50)
19.00: (3,80) Konja (3,50) Trabzon (1,98)
19.00: (2,20) Alanja (3,40) Geztepe (3,30)
Nedelja
16.00: (2,25) Genčlerbirligi (3,35) Kašimpaša (3,25)
19.00: (1,30) Galatasaraj (5,80) Kodžaeli (9,00)
19.00: (2,55) Amed (3,35) Bašakšehir (2,75)
Ponedeljak
19.00: (6,00) Gazijantep (4,00) Fenerbahče (1,57)
***kvote su podložne promenama