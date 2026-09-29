Dalsio, Beto, Đurtus i Frankulino Đu: Divlji psi jači nego ikad, rastrgli Nigeriju

Đurtus je naziv na gvinejskom kreolskom jeziku za afričkog divljeg psa, koji je ujedno i zvanični nadimak fudbalske reprezentacije Gvineje Bisao, selekcije koja uopšte nije toliko naivna kako bi verovatno pomislio prosečni ljubitelj fudbdala. Reprezentacija koja ima Frankulina Đua (prešao prošlog meseca za skoro 30.000.000 evra iz Midtjilanda u Trabzon) i Beta iz Evertona, nikako nije za potcenjivanje, a to je na svojoj koži osetila Nigerija u drugom kolu kvalifikacija za Kup afričkih nacija.

Gvineja Bisao je deklasirala Nigeriju 3:0 (1:0) golovima Frankulina Đua, Mame Baldea (igrač Bresta) i Alvara Đala (igrač Atletik Bilbaoa) i tako došla do maksimalnih šest bodova iz dosadašnja dva kola kvalifikacija. Posle Tanzanije, Divlji psi su savladali i Nigeriju koja je druga na tabeli sa tri boda, dok po jedan imaju Tanzanija i Madagaskar. Naravno, Super Orlovi su i ovu utakmicu odigrali bez povređenog Viktora Osimena, ali su tu bili Ademola Lukman, Kalvin Basi, Aleks Ivobi, Tolu Arokodare, Vilfred Ndidi... Fudbaleri koji godinama igraju na visokom nivou u evropskom fudbalu. Za Gvineju Bisao je svih 90 minuta odigrao i bivši fudbaler Crvene zvezde, a sada APOEL-a Dalsio.