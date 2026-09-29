Dalsio, Beto, Đurtus i Frankulino Đu: Divlji psi jači nego ikad, rastrgli Nigeriju
Vreme čitanja: 4min | uto. 29.09.26. | 20:28
Nekoliko velikih iznenađenja u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija
Đurtus je naziv na gvinejskom kreolskom jeziku za afričkog divljeg psa, koji je ujedno i zvanični nadimak fudbalske reprezentacije Gvineje Bisao, selekcije koja uopšte nije toliko naivna kako bi verovatno pomislio prosečni ljubitelj fudbdala. Reprezentacija koja ima Frankulina Đua (prešao prošlog meseca za skoro 30.000.000 evra iz Midtjilanda u Trabzon) i Beta iz Evertona, nikako nije za potcenjivanje, a to je na svojoj koži osetila Nigerija u drugom kolu kvalifikacija za Kup afričkih nacija.
Gvineja Bisao je deklasirala Nigeriju 3:0 (1:0) golovima Frankulina Đua, Mame Baldea (igrač Bresta) i Alvara Đala (igrač Atletik Bilbaoa) i tako došla do maksimalnih šest bodova iz dosadašnja dva kola kvalifikacija. Posle Tanzanije, Divlji psi su savladali i Nigeriju koja je druga na tabeli sa tri boda, dok po jedan imaju Tanzanija i Madagaskar. Naravno, Super Orlovi su i ovu utakmicu odigrali bez povređenog Viktora Osimena, ali su tu bili Ademola Lukman, Kalvin Basi, Aleks Ivobi, Tolu Arokodare, Vilfred Ndidi... Fudbaleri koji godinama igraju na visokom nivou u evropskom fudbalu. Za Gvineju Bisao je svih 90 minuta odigrao i bivši fudbaler Crvene zvezde, a sada APOEL-a Dalsio.
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Daleko od toga da je ovo bilo jedino iznenađenje ove večeri u Africi. Gambija je senzacionalno pobedila na gostovanju u Gani 4:2 i to nakon što su Crne zvezde vodile 2:0 posle 33 minuta fudbala golovima Ernesta Nuame iz penala i Feliksa Afene Gijana. Rapsodija gambijskih Škorpiona krenula je od 37. minuta kada je gol iz penala dao bivši fudbaler Čukaričkog Mohamed Badamosi i smanjio zaostatak svog tima na 1:2. Samo pet minuta kasnije izjednačenje Gambiji doneo je Omar Koli, a onda je u drugom poluvremenu dvostruki strelac bio igrač turske Konje Ebrima Koli. Posle dva kola Gambija ima šest bodova, a Gana je u ogromnom problemu pošto je na nuli, jer je i u prvom kolu poražena od Obale Slonovače.
Nije tu kraj neočekivanim rezultatima. Hit Svetskog prvenstva prethodnog leta, Zelenortska Ostrva, poražena su od Ruande 1:2 (1:1). Vodili su Vozinja i saigrači od 40. minuta golom Benšimola, ali je Ruanda preokrenula golovima Kloda Nijomugaba i Elija Iradukunde Tatua i tako došla do maksimalnih šest bodova iz dva kola, pošto je prethodno savladala Liberiju u prvom kolu. Zelenorćani su na nuli posle poraza od Malija i Ruande i već sada im ozbiljno visi plasman među 24 najbolje selekcije Afrike.
KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA - 2. KOLO
Ponedeljak
Centralnoafrička Republika - Burkina Faso 0:1 (0:0)
/Kamara 60/
Zimbabve - DR Kongo 1:2 (0:2)
/Munetsi 90+3 - Visa 30, Mutusami 45+2/
Ekvatorijalna Gvineja - Sijera Leone 1:0 (1:0)
/Zuniga 1/
Tunis - Bocvana 2:2 (1:1)
/Masturi 44, 49 - Kgamanjane 37, Ditsele 60/
Utorak
Komori - Namibija 1:0 (0:0)
/Jusuf 54/
Lesoto - Maroko 0:2 (0:1)
/Dijas 45, Unahi 82/
Mozambik - Sudan 4:1 (1:0)
/Viti 24, Čamito 46, 62, Žima 58 - Hamed pen 88/
Etiopija - Senegal 0:1 (0:1)
/Embaje 11/
Burundi - Alžir 2:2 (2:1)
/Šaibi ag 5, Girumugiša 12 - Belumi 30, Bulbina 63/
Južni Sudan - Egipat 0:5 (0:1)
/Ziko 36, Marmuš 49, 83, Adel 75, Abdelkarim 90+2/
Madagaskar - Tanzanija 1:1 (0:1)
/Fonten 50 - Kačvele 39/
Zelenortska Ostrva - Ruanda 1:2
/Benšimol 40 - Nijomugabo 45+2, Tatu 52/
Gana - Gambija 2:4
/Nuama pen 27, Afena Gijan 33 - Badamosi pen 37, O. Koli 42, E. Koli 68, 90+1/
Gvineja Bisao - Nigerija 3:0
Frankulino 15, Balde 66, Đalo 90+5/
Uganda - Libija 1:0
/Vula 45+2/
Zambija - Togo 2:0
/Kangvanda 3, Mandanji 90+5/
21.00 Benin - Mauritanija
21.00 Liberija - Mali
21.00 Kongo - Kamerun
21.00 Gabon - Niger
21.00 Somalija - Obala Slonovače