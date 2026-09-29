Šta Bajern sprema Oliseu: Ugovor od 125.000.000 i mamutska izlazna klauzula

Dobrim delom leta, provejavala je priča da će Real Madrid krenuti po OIisea, ali su čelnici Bajerna držali čvrst stav da nemački gigant nije klub koji prodaje, te da je budućnost Francuza na Alijanc areni. Aktuelni ugovor oročen je do leta 2029. godine, a prema pisanju Sport Bilda, Bavarci pripremaju teren za megalomansku operaciju "Olise".

Bajern planira da ponudi 24-godišnjaku saradnju do 2032. godine, te da trenutnu bruto platu od 14.000.000 evra podigne do ogromnih 25.000.000 koliko u Minhenu prihoduje prva zvezda i najplaćeniji Hari Kejn.

Međutim, i činjenica da "hiroviti" Olise, ne želi sponzora na svojim kopačkama (i tako svake godine porpušta da zaradi dodatne milione) pokazuje da Francuzu zarada nije presudna. Stoga BILD javlja da se očekuju izuzetno teški pregovori, jer on i njegov agent Glen Tvenebo nisu nagovestili da li Olise vidi sebe u Bajernu do 2032.

Izlazne klauzule više nisu tabu tema u Bajernu. Jednu takvu nemački velikan aktivirao je upravo plativši Olisea 53.000.000 evra, a sada bi bio spreman da u novi ugovor uključi otkupnu cenu koja navodno postoji i u ugovorima Džamala Musijale i Harija Kejna. BILD piše da suma koja premašuje 200.000.000 evra ne bi bila nerealna.

Sportski direktor Bajerna Maks Eberl je početkom septembra dao neku vrstu blagog ultimatuma Oliseu poručivši u intervjuu za Sport Bild da bi do leta 2027. Francuz trebalo da predoči klubu da li želi da ostane na Alijanc areni.