Evropski blokbaster pred Šekovim očima: Olimpijakos preživeo Žalgiris i utišao Kaunas

Gorelo je u Kaunasu što zbog pritiska sa tribina, neverovatnih poteza na parketu, kao i potpuno izjednačenog meča i tesne završnice u kojoj je slavio Olimpijakos - 91:93.

Svaka utakmica u Žalgirio areni, koja je večeras bila rasprodata 42. put uzastopno kada je reč o evropskim mečevima, spektakl je sama po sebi. Okršaj na Baltiku poprimio je osobine blokbastera jer se igrao pred očima legendarnog Šakila O'Nila u zapaljivoj atmosferi, a kada se na to doda fenomenalan košarkaški dvoboj između Žalgirisa i šampiona Evrope Olimpijakosa, onda je jasno zbog čega je ova utakmica ponela epitet derbija drugog kola.

Strašnu utakmicu smo gledali u Kaunasu, iako je domaćin u nju ušao debelo oslabljen na poziciji plejmejkera. Nije bilo već duže vreme povređenog Sejbena Lija, protiv Crvene zvezde se povredio Najdžel Vilijams Gos, ali je litvanski tim i u takvoj situaciji uspeo da bude ravnopravan rival sa šampionom Evrope. Utakmicu dostojnu plej-ofa Evrolige odigrali su Žalgiris i Olimpijakos. Viđeno je gotovo 20 promena u vođstvu, rafalna paljba Evana Furnije u završnici, odličan meč Ažoulisa Tubelisa, ali... Nije to bilo dovoljno domaćinu da slavi. Dosta praznog hoda dozvolio je Žalgiris sebi u završnici, dok je Olimpijakos zadržao mirnoću sa penala i trijumfovao. Najefikasniji igrač na meču bio je Tubelis koji je postigao 19 poena. Pratio ga je Sterling Braun sa 17, dok je Jonas Valančijunas stao na 11 poena, šest skokova i sedam asistencija. Kod Olimpijakosa najzapaženiji bio je Saša Vezenkov sa 18 poena i sedam skokova, dok je Montero postigao 13 poena.