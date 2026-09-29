Evropski blokbaster pred Šekovim očima: Olimpijakos preživeo Žalgiris i utišao Kaunas
Vreme čitanja: 4min | uto. 29.09.26. | 21:00
Aktuelni šampion Evrope slavio u neizvesnoj završnici - 91:93
Svaka utakmica u Žalgirio areni, koja je večeras bila rasprodata 42. put uzastopno kada je reč o evropskim mečevima, spektakl je sama po sebi. Okršaj na Baltiku poprimio je osobine blokbastera jer se igrao pred očima legendarnog Šakila O'Nila u zapaljivoj atmosferi, a kada se na to doda fenomenalan košarkaški dvoboj između Žalgirisa i šampiona Evrope Olimpijakosa, onda je jasno zbog čega je ova utakmica ponela epitet derbija drugog kola.
Gorelo je u Kaunasu što zbog pritiska sa tribina, neverovatnih poteza na parketu, kao i potpuno izjednačenog meča i tesne završnice u kojoj je slavio Olimpijakos - 91:93.
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Strašnu utakmicu smo gledali u Kaunasu, iako je domaćin u nju ušao debelo oslabljen na poziciji plejmejkera. Nije bilo već duže vreme povređenog Sejbena Lija, protiv Crvene zvezde se povredio Najdžel Vilijams Gos, ali je litvanski tim i u takvoj situaciji uspeo da bude ravnopravan rival sa šampionom Evrope. Utakmicu dostojnu plej-ofa Evrolige odigrali su Žalgiris i Olimpijakos. Viđeno je gotovo 20 promena u vođstvu, rafalna paljba Evana Furnije u završnici, odličan meč Ažoulisa Tubelisa, ali... Nije to bilo dovoljno domaćinu da slavi. Dosta praznog hoda dozvolio je Žalgiris sebi u završnici, dok je Olimpijakos zadržao mirnoću sa penala i trijumfovao.
Najefikasniji igrač na meču bio je Tubelis koji je postigao 19 poena. Pratio ga je Sterling Braun sa 17, dok je Jonas Valančijunas stao na 11 poena, šest skokova i sedam asistencija. Kod Olimpijakosa najzapaženiji bio je Saša Vezenkov sa 18 poena i sedam skokova, dok je Montero postigao 13 poena.
Uvodni kvartal protekao je u nadigravanju, ali i gotovo konstantnom vođstvu domaćina. Olimpijakos je u jednom momentu pravio dosta problema zbog ofanzivnog skoka i prepoznatljivih poteza Saše Vezenkova. Međutim, Žalgiris je pronašao način kako da isparira preko Ažoulasa Tubelisa i ostane u plusu u odnosu na aktuelnog prvaka Starog kontinenta.
Dva brza faula Jonasa Valančijunasa kao da su unela pometnju u redove domaćina. Olimpijakos je ovo iskoristio i došao do serije 8:0 na krilima brze igre, a samim tim i do prednosti. Naletu crveno-belih suprotstavio se Sterling Braun poenima sa poludistance, ali je Žalgiris u napadu potpuno stao. Prvak Evrope uveo je meč u ritam koji njemu odgovara, počeo da povećava prednost i to bez pogođenog šuta sa distance. Činilo se da je Olimpijakos preuzeo kontrolu, ali se domaćin probudio i preko Tubelisa vratio u igru, da bi Karsen Edvards doneo egal domaćinu na nešto manje od dva minuta do odlaska na veliki odmor. Kako je proteklo celo poluvreme, tako i sama završnica, pa je posle 20 minuta igre na semaforu bilo - 44:44.
Domaćin je nešto bolje ušao u nastavak utakmice, a dvorana je potpuno eksplodirala posle trojke Jonasa Valančijunasa. Otišao je domaćin na plus šest ponovo stao. Usledila je serija gostiju 11:0, prvenstveno zahvaljujući Vezenkovu i Tajsonu Vordu, te je Olimpijakos ponovo kontrolisao rezultat. Međutim, nije tim iz Pireja mogao da sačuva plus, pa je usledila popularan rezultatska klackalica, pa je Olimpijakos sa minimalnom prednošću dočekao poslednjih 10 minuta.
Nije Valančijunas imao onaj učinak kao u Beogradu protiv Crvene zvezde, ali je bio izuzetno važan kako bi Žalgiris držao korak sa rivalom, koji je u ovim momentima pogađao isključivo bacanjima Žana Montera. Baš kao tokom celog meča, ni sada nije polazilo nekom od rival da se odlepi. Greške su bile učestale, međutim, stiče se utisak da je litvanski tim više brzao u ovim momentima. Rastrčali su se Montero i Endiaje za goste, dok je Žalgiris odgovarao šutevima Brauna i Edvardsa sa distance, a potom i snagom pod košem u vidu Tubelisa i Valančijunasa. Upalio se na drugoj strani Evan Furnije i svaki put trojkama vraćao prednost na stranu šampiona Evrope. U poslednji minut ušlo se sa plus dva u korist gostiju. Imao je Žalgiris priliku da povede ili izjednači, ali posed nije iskorišćen. Na drugoj strani je Montero bio miran na penalima i osigurao pobedu.
EVROLIGA - 2. kolo
Utorak
Dubai - Barselona 94:87
/Kabengele 21 - Panter 25/
Žalgiris - Olimpijakos 91:93
/Tubelis 19 - Vezenkov 18/
Efes - Real Madrid /u toku/
Fenerbahče - Bajern /u toku/
20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)
20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)
20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
Sreda
20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)
20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)
***kvote su podložne promenam