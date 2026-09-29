Real kreće iz dubokog kanala u Evroligi! Efes ubacio preko 50 za poluvreme, Doužer leteo u Istanbulu

Kraljevski klub doživeo je drugi poraz u Evroligi, Efes mu je ubacio preko 50 poena za poluvreme, a pokretačka snaga turskog kluba bio je Pi Džej Doužer. Bezmalo sve je pogodio u uvodnim minutima utakmice – dva puta je bio precizan sa poludistance, ubacio je trojku, svaki put bio miran na liniji za slobodna bacanja. Očas posla došao je dvo dvocifrenog učinka protiv Real Madrida, a imao je šta da kaže i u drugom delu utakmice…

Pi Džej Doužer bio je tu kada ostalima ruka zadrhti, bio je tu i da im podeli asistencije, ali i da preseče dodavanja rivala. Da uprostimo: bio je neko na koga je Pablo Laso večeras i te kako mogao da se osloni. I to je i činio.

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Završio je utakmicu sa 18 poena i najvećim indeksom u timu, a najveća potpora u napadu bio mu je prekaljeni dvojac – Majk Džejms i Dario Šarić. Dalo se videti isprva da Hrvatu nedostaju utakmice, jer u NBA ligi igrao je poslednji put još u decembru, ali i kada je bio usporen, bilo je očigledno da će u nekom trenutku Kraljevskom klubu napraviti problem. Uspevalo mu je na mahove, kao i uostalom bezmalo svima.

Skoro svi su se u Efesu upisali na semaforu još u prvom poluvremenu?! Ako se izuzme Erkan Jilmaz, jer on nije ni igrao, onda baš svi.

Veći deo utakmice Blankosi su zaostajali, počeli su da jurcaju po terenu i – to im se nije isplatilo. Bilo je trenutaka kada su srljali, išlo iz greške u grešku, a to se najbolje ogleda u broju izgubljenih lopti. Imali su čak 21! Više nego duplo u odnosu na rivala. Samo argentinski plejmejker Fakundo Kampaco pet. Istina, imao je i dobre momente, katkad bi razigrao saigrače, ali više je gledao ka košu i ubacio je 16 poena.

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Fakundo Kampaco danas je bio najmanje sporan u Real Madridu, dobar deo igrača je pružio prosečne partije ili malo bolje od toga, a to protiv Efesa nije i neće biti dovoljno. Barem kada igra kao danas. Najveći problem Pedru Martinesu u Istanbulu bio je Timoti Luvavu Kabaro. Dosta je brljao, imao minus deset indeksnih poena.

U madridskom timu su, pored Fakunda Kampaca, dvocifreni bili Čuma Okeke sa 11 poena, odnosno Andres Feliz sa jednim manje, dok su Pi Džej Doužera sa 18 poena u Efesu pratili Majk Džejms sa 12, te Dario Šarić i Džordan Lojd sa 10 poena.

EVROLIGA - 2. KOLO

Utorak

Dubai - Barselona 94:87

/Kabengele 21 - Panter 25/

Žalgiris - Olimpijakos 91:93

/Tubelis 19 - Vezenkov 18/

Efes - Real Madrid 94:84

/Doužer 18 - Kampaco 16/

19.45 (1,17) Fenerbahče (20,0) Bajern (6,00)

20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)

20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)

20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

Sreda

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

***kvote su podložne promenama