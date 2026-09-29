Obradovićev savršen početak traje: Hapoel silovit na otvaranju Evrokupa
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 21:07
Tim iz Jerusalima deklasirao Roštok u Hali sportova Ranko Žeravica
Trijumfalni niz koji je započeo u izraelskom Liga kupu, Hapoel iz Jerusalima je nastavio u Evrokupu. Tim Saše Obradovića silovito je započeo evropsku odiseju pošto je u prvom kolu grupne faze kao nominalni domaćin u Hali sportova Ranko Žeravica deklasirao Roštok – 94:73.
Jednom od favorita za osvajanje drugog po kvalitetu evropskog takmičenja bilo je ovo četvrta pobeda u isto toliko utakmica od starta sezone. Prethodno je u nacionalnom Liga kupu upisao tri vrlo ubedljiva rezultata plasiravši se u polufinale, da bi u istom maniru otvorio i takmičenje na međunarodnoj sceni. Bio je Obradovićev tim bez milosti prema autsajderu iz Nemačke, poručivši rivalima da posle prošlogodišnje eliminacije u četvrtfinalu u istom ovom takmičenju ima najviše ambicije.
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A ako je suditi na osnovu uvodnih partija, jednu od ključnih uloga u ostvarivanju tih ciljeva imaće Kenet Lofton. Amerikanac ovog leta pristigao iz Šangaja bio je najefikasniji pojedinac ekipe u tri od četiri dosadašnje utakmice računajući i večerašnju. Ubacio je 22 poena, a falio mu je jedan skok da kao i pre četiri dana protiv Bnei Herzlije ostvari dabl-dabl učinak.
Zapaženu rolu imala su i dvojica bivših košarkaša Partizan Mozzart Beta - Džejlen Smit i Šejk Milton. Smit je uz 20 poena zabeležio sedam asistencija i četiri skoka, dok je Milton ostvario učinak od 14 poena, šest skokova i tri asistencije. Srpski košarkaš u redovima Hapoelma Dušan Miletić je za nepunih deset minuta na parketu upisao šest poena i dva skoka.
Što se neizvesnosti tiče, ona je trajala dok je Taronte Kroket bio u stanju da pogađa na drugoj strani. Dakle, do poluvremena. Amerikanac u redovima Roštoka je u prve dve četvrtine ubacio 22 od 39 poena ekipe, ali u nastavku nije pogodio nijedan šut. Istina, nije previše ni šutirao u drugoj polovini meča.
Čak i sa raspoloženim Kroketom, Hapoel je na poluvremenu imao dvocifrenu prednost. U nastavku se ona vremenom sve više povećavala…
EVROKUP, 1. KOLO
Utorak
Neptunas - Trento 73:76
/Franke 13 - Olivari 23/
Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73
/Lofton 22 - Kroket 22/
Tofaš - Kemnic 82:69
/Džons 13 - Fleming Džunior 18/
Le Man - Aris (u toku)
Venecija - Frankfurt (u toku)
Sreda
17.30: (2,65) Šiauljaj (16,0) London Lajons (1,60)
18.00: (1,30) Bahčešehir (17,0) Roma SPQR (4,10)
18.00: (3,00) Riga (16,0) Tortona (1,50)
18.30: (1,35) Lijetkabelis (16,0) Bosna (3,70)
18.30: (1,25) PAOK (17,0) Manresa (4,70)
19.00: (3,70) Šljonsk (16,0) Budućnost (1,35)
19.00: (1,05) Ulm (27,0) Botevgrad Balkan (11,0)
20.00: (1,60) Napoli (16,0) Burg (2,65)
20.30: (1,50) Burgos (16,0) Cedevita Olimpija (3,00)
21.00: (1,70) Tenerife (15,0) Turk Telekom (2,40)
21.00: (1,70) Maksima Roma (15,0) Kluž (2,40)
*** Kvote su podložne promenama