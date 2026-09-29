Obradovićev savršen početak traje: Hapoel silovit na otvaranju Evrokupa

A ako je suditi na osnovu uvodnih partija, jednu od ključnih uloga u ostvarivanju tih ciljeva imaće Kenet Lofton. Amerikanac ovog leta pristigao iz Šangaja bio je najefikasniji pojedinac ekipe u tri od četiri dosadašnje utakmice računajući i večerašnju. Ubacio je 22 poena, a falio mu je jedan skok da kao i pre četiri dana protiv Bnei Herzlije ostvari dabl-dabl učinak.

Zapaženu rolu imala su i dvojica bivših košarkaša Partizan Mozzart Beta - Džejlen Smit i Šejk Milton. Smit je uz 20 poena zabeležio sedam asistencija i četiri skoka, dok je Milton ostvario učinak od 14 poena, šest skokova i tri asistencije. Srpski košarkaš u redovima Hapoelma Dušan Miletić je za nepunih deset minuta na parketu upisao šest poena i dva skoka.

Što se neizvesnosti tiče, ona je trajala dok je Taronte Kroket bio u stanju da pogađa na drugoj strani. Dakle, do poluvremena. Amerikanac u redovima Roštoka je u prve dve četvrtine ubacio 22 od 39 poena ekipe, ali u nastavku nije pogodio nijedan šut. Istina, nije previše ni šutirao u drugoj polovini meča.

Čak i sa raspoloženim Kroketom, Hapoel je na poluvremenu imao dvocifrenu prednost. U nastavku se ona vremenom sve više povećavala…

EVROKUP, 1. KOLO

Utorak

Neptunas - Trento 73:76

/Franke 13 - Olivari 23/

Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73

/Lofton 22 - Kroket 22/

Tofaš - Kemnic 82:69

/Džons 13 - Fleming Džunior 18/

Le Man - Aris (u toku)

Venecija - Frankfurt (u toku)

Sreda

17.30: (2,65) Šiauljaj (16,0) London Lajons (1,60)

18.00: (1,30) Bahčešehir (17,0) Roma SPQR (4,10)

18.00: (3,00) Riga (16,0) Tortona (1,50)

18.30: (1,35) Lijetkabelis (16,0) Bosna (3,70)

18.30: (1,25) PAOK (17,0) Manresa (4,70)

19.00: (3,70) Šljonsk (16,0) Budućnost (1,35)

19.00: (1,05) Ulm (27,0) Botevgrad Balkan (11,0)

20.00: (1,60) Napoli (16,0) Burg (2,65)

20.30: (1,50) Burgos (16,0) Cedevita Olimpija (3,00)

21.00: (1,70) Tenerife (15,0) Turk Telekom (2,40)

21.00: (1,70) Maksima Roma (15,0) Kluž (2,40)

*** Kvote su podložne promenama