Panter probao da režira čudo, ali... Dubai dominirao, pa morao da strepi posle +20

Odlično je otvorila Barselona utakmicu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tamo gde je stala u prvom kolu elitnog takmičenja i na početku domaćeg šampionata - obe utakmice su inače igrali kod kuće - nastavila je u gostima i posebno su razigrani bili Para i Gibson. Ubacili su 25 poena u prvoj deonici, otišli na prvi mali odmor sa košem plusa, a onda u drugoj četvrtini... Potop. Nisu mogli da daju koš ni da im je život zavisio od toga. Jednostavno su se ugasili. Nije mogao ni Sekulić sa dva tajm-auta da ih trgne, dok je na drugoj strani Dubai samo "sipao" u koš.

(BC Dubai)

Jednostavno, Dubai ima takvu zastrašujuću rotaciju, zbog čega ih većina ljubitelja košarke vidi na Fajnal-foru ove godine, da u nekom trenutku deluju nezaustavljivo. Primer – Mekinli Rajt je imao osam poena u prvoj četvrtini, seo je da odmori, a onda je ušao Vokap da razigrava, igra odbranu i čak i on pogodi jednu trojku. Može se reći i za Petruševa koji je opet bio dobar na oba kraja parketa, pa onda za uvek dobro raspoloženog Bejkona i kao šlag na tortu, siloviti Kabengele.

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Radio je centar Dubaija šta je hteo u reketu, dominirao na skoku, imao i jednu pogođenu trojku iz "stepbeka", totalno je demoralisao Barselonu u jednom trenutku. Gosti su jedva prešli dvocifren broj poena u drugoj deonici i to tako što je u poslednjem napadu Robinson postigao trojku, a bilo je i perioda od po nekoliko minuta kada nisu postizali nijedan jedini poen. U potpunosti su razbijeni u drugoj četvrtini i na poluvremenu je Dubai imao velikih +15.

(BC Dubai)

Kada je počela treća četvrtina i kada je Dubai otišao na +17, svako ko je odigrao na pobedu Dubaiju u Mozzartu mogao je već da zaokruži keca zbog Mozzart Relax i da opušteno gleda ostatak meča. Ponovo se razigrao i Blosomgejm, Kabengele je nastavio gde je stao, pa je Dubai išao i na +20. Nekako u laganom ritmu su došli do najveće prednosti na meču i održavali su veliki, dvocifreni višak, zbog čega je na kraju treće deonice bilo jasno da Barsi za neki preokret i eventualnu pobedu samo čudo može da pomogne.

Nije rešila Barselona da se preda tek tako i malo po malo, vratili su se na jednocifreni zaostatak. Kevin Panter pokrenuo je ekipu, pridružio mu se i Balcerovski, pa su igrali veoma dobro, kao u prvoj četvrtini. Vratili su se na samo minus šest, nije još bilo vreme da se maše belom zastavom, pa se zakuvalo pravo niotkuda. Dubai je vratio dvocifreni višak preko Bejkona, koji je na ovoj utakmici kampovao na liniji za slobodna bacanja, mada Panter nije davao da sve bude gotovo. Vratio je opet goste na minus šest, da bi Para imao priliku da trojkom na minut do kraja to prepolovi, ali je promašio. Sa linije penala, Kabengele vraća na +8 i Sekulić je tražio tajm-aut.

Odmah posle tajm-auta gađao je Panter za tri poena, ali nije uspeo da pogodi jer mu je lopta ispala iz obruča. Vrtela se i izvrtela napolje, ali je dobio novu priliku kada je Bejkon izgubio loptu i uspeo je da smanji na minus pet na nešto manje od 30 sekundi do kraja. Ipak, Okobo sa linije penala stavlja tačku na utakmicu i nije uspeo bivši kapiten Partizan Mozzart Beta da napravi čudo.

Najefikasniji igrač na utakmici bio je Kevin Panter sa 25 poena i pet skokova. Na drugoj strani istakli su se Mfiondu Kabengele, Dvejn Bejkon i Mekinli Rajt. Kanađanin je utakmicu završio sa 21 poenom i šest skokova, dok su Bejkon i Rajt brojali do 14.

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

Dubai - Barselona 94:87

/Kabengele 21 - Panter 25/

Žalgiris - Olimpijakos /u toku/

Efes - Real Madrid /u toku/

Fenerbahče - Bajern /u toku/

20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)

20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)

20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

Sreda

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

***kvote su podložne promenama