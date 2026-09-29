Srećković bez sreće na Voždovcu: Napredak prekinuo crni niz, ali je mogao da uzme više od boda
Vreme čitanja: 3min | uto. 29.09.26. | 20:08
Bez golova na krovu „Tržnog centra Stadion“
Nikola Srećković ni u svom devetom nastupu u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije ove sezone nije uspeo da se upiše u strelce, iako je više od sat vremena bio najagilniji igrač na terenu u okršaju Voždovca i Napretka na krovu Tržnog centra stadion. Brzo krilo Kruševaljana pravilo je dosta problema defanzivcima Zmajeva, stvorilo nekoliko odličnih šansi, ali nije uspelo da savlada raspoloženog Luku Tasića. Gosti posle svega viđenog u Zaplanjskoj ulici imaju razloga da žale za boljim ishodom, jer su propustili nekoliko izglednih prilika, mada je za promašaje u 72. minutu mogao da ih kazni Ognjen Dimitrić, čiji je udarac uspeo da ukroti Filip Novaković - 0:0.
Kruševljani su se trgli nakon serije od tri uzastpna poraza, što je rezultiralo smenom Saše Mićovića i dolaskom Ivana Stefanovića. Dobro su znali gosti od početka utakmice šta žele, vrebali su greške ekipe Dejana Brankovića u organizaciji igre, a onda iz brzih kontranapada ugrožavali gol Zmajeva. Ipak, podbacili su u realizaciji i pošteno razbranili Tasića.
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Srećković je prvi put ozbiljno zaretio u 29. minutu, nakon dobrog prodora Mateje Zuvića, a potom opet u 35. minutu, kada je njegov udarac uspeo da izblokira neko od domaćih defanzvaca. Seriju opasnih naleta Kruševljana u finišu prvog poluvremena kompletirao je kapiten Filip Krstić, koji je snažno šutirao sa oko 25. metara u 38. minutu, ali je Tasić odlično intervenisao.
Srećković je svoju poslednju priliku na današnjem meču imao u 50. minutu, ali je bio neprecizan, pa ga je u 68. minutu zamenio Stefanović. Ubrzo je mogla da stigne kazna preko Dimitrića. Jedna od najboljih šansi za Voždovac usledila je samo nekoliko minuta nakon što je na bivši vezista Slavena i Jedinstva sa Uba ušao teren. Ali je odlično reagovao Novaković, koji je u 68. minuta zamenio povređenog Baleviša.
Napredak je zapretio i preko rezerviste Novaka Stevanovića u 71. minutu, dok se četiri minuta kasnije propisno obrukao Vuk Bogdanović, jer se spetljao pred protivničkim golom nakon odličnog prodora i preciznog dodavanja Petra Gigića.
Međutim, Kruševljani kao da su se ispraznil od svih tih šansi, kao da je došlo do fizičkog zamora u gostujućim redovima, što su domaći pokušali da iskoriste. Branković je u poslednjih deset minuta na teren poslao Rašljanina i Raškovića, opsedali su igrači Voždovca kazneni prostor do poslednjeg trenutka utakmice, ali kao i tokom čitave utakmice, nije bilo ideje u samoj završnici akcija, pa je ostalo 0:0.
Voždovac se trećim remijem u sezoni probio na deobu sedme pozicije sa 15 bodova, dok je Napredak ostao na razočaravajućem 11. mestu. Kruševljani će narednog ponedeljka, ugostiti Loznicu, tačno mesec dana nakon što su upisali poslednju pobedu u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Voždovac će istog dana gostovati raspucanom Smederevu.
MOZZART BET PRVA LIGA, 11. KOLO
Subota:
Smederevo - Vršac 1:0 (0:0)
/Hadžić 70/
Borac 1926 - TSC 2:2 (1:1)
/Spasojević 40, Jevtović 54 - Milosavić 39, 89/
Ponedeljak:
Grafičar - Teleoptik 4:1 (3:1)
/Lazić 15, Furtula 30, 44, 53 - Popović 41/
Proleter 023 - Jedinstvo Ub 3:0 (1:0)
/Silađi 26, Stanković 60, Gavrić 84/
Dubocica - Javor Ivanjica 1:1 (0:1)
/Đuričković 89 - Maričić 37/
FK Bor 1919 - Metalac Gornji Milanovac 0:2 (0:1)
/Mijailović 38, Entim 73/
Loznica - Spartak 2:0 (2:0)
/Katanić 37, Petrović 41/
Utorak:
Voždovac - Napredak 0:0