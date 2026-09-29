Srećković bez sreće na Voždovcu: Napredak prekinuo crni niz, ali je mogao da uzme više od boda

Srećković je prvi put ozbiljno zaretio u 29. minutu, nakon dobrog prodora Mateje Zuvića, a potom opet u 35. minutu, kada je njegov udarac uspeo da izblokira neko od domaćih defanzvaca. Seriju opasnih naleta Kruševljana u finišu prvog poluvremena kompletirao je kapiten Filip Krstić, koji je snažno šutirao sa oko 25. metara u 38. minutu, ali je Tasić odlično intervenisao.

Srećković je svoju poslednju priliku na današnjem meču imao u 50. minutu, ali je bio neprecizan, pa ga je u 68. minutu zamenio Stefanović. Ubrzo je mogla da stigne kazna preko Dimitrića. Jedna od najboljih šansi za Voždovac usledila je samo nekoliko minuta nakon što je na bivši vezista Slavena i Jedinstva sa Uba ušao teren. Ali je odlično reagovao Novaković, koji je u 68. minuta zamenio povređenog Baleviša.

Napredak je zapretio i preko rezerviste Novaka Stevanovića u 71. minutu, dok se četiri minuta kasnije propisno obrukao Vuk Bogdanović, jer se spetljao pred protivničkim golom nakon odličnog prodora i preciznog dodavanja Petra Gigića.

Međutim, Kruševljani kao da su se ispraznil od svih tih šansi, kao da je došlo do fizičkog zamora u gostujućim redovima, što su domaći pokušali da iskoriste. Branković je u poslednjih deset minuta na teren poslao Rašljanina i Raškovića, opsedali su igrači Voždovca kazneni prostor do poslednjeg trenutka utakmice, ali kao i tokom čitave utakmice, nije bilo ideje u samoj završnici akcija, pa je ostalo 0:0.

Voždovac se trećim remijem u sezoni probio na deobu sedme pozicije sa 15 bodova, dok je Napredak ostao na razočaravajućem 11. mestu. Kruševljani će narednog ponedeljka, ugostiti Loznicu, tačno mesec dana nakon što su upisali poslednju pobedu u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Voždovac će istog dana gostovati raspucanom Smederevu.