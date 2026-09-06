Saša Ilić: Za šta je bio start Bađa nad Vukotićem? Lukasen – pet faulova, Krunić – tri, a kartoni?

“ Mene to ne interesuje. Mi smo u velikim problemima. Zvezda je deset godina prvak, po kvalitetu je ispred ostalih ekipa i nije joj potrebna ovakva vrsta suđenja. Tačka!“

Na pitanje da li smatra da će se suđenje ovakvog tipa nastaviti protiv njegovog tima, uzvratio je maltene pomirljivo. A opet direktno.

„ Čestitam Zvezdi na pobedi. Pohvale mojim igračima koji su odigrali izuzetno dobru utakmicu, izuzev detalja u prvom poluvremenu. Kriterijum suđenja nije bio kakav bi trebalo da bude u derbiju. Ovo nije opravdanje što smo izgubili, ali derbi zaslužuje arbitra koji će da sudi 50:50. Ako je VAR zaslužan da bude jedanaesterac u korist Zvezde, neka bude jedinstvena provera za sve. Ako je ono bilo za penal, ne znam šta je onda bio start Bađa nad Vukotićem. Šta je to bilo, da neko pozove i da se proveri? Drugo, kriterijum povodom žutih kartona… Lukasen je napravio pet faulova za žuti i tek posle petog je dobio karotn. Krunić tri starta i tek onda karton... Elšnik isto“, počeo je vidno nezadovoljni Ilić .

Strateg crno-belih se potom osvrnuo i na isključenja njegovih saradnika, pomoćnog trenera Ljubiše Rankovića i sportskog direktora Radosava Petrovića, kao i crveni karton Milanu Milijašu u prošlom kolu, protiv OFK Beograda, što sugeriše da Partizan ima učestali problema sa suđenjem.

„Znam za prethodne slučajeve, ali se nisam oglašavao. Ovo je najveća utakmica našeg fudbala i možda zato govorim. Ne zato što smo izgubili, ali… Kriterijum suđenja nije bio na nivou ove utakmice, naročito što je Zvezda ispred svih timova u Srbij po kvalitetu i budžetu i njoj to nije potrebno, ako ćemo da pričamo realno. Kad su se slične stvari dešavale na prethodnim mečevima, nisam se oglašavao. Ovo je prvi put i dajte da završimo sa tim. Možda sam malo i nervozan, ali to su stvari koje su se desile pred mojim očima. Osim toga, u pitanju su emocije… Možda i mi na klupi preterujemo. Ne ulazimo u to da li su ti kartoni zasluženi, ali trudićemo se svi zajedno da to korigujemo. I mi smo ljudi od krvi i mesa i imamo pravo da iznesemo mišljenje”.

Pojasnio je Ilić da je usled administrativnih ograničenja sa stranim fudbalerima morao da formira startnih 11 bez, na primer, Samsona, koji se pokazao kao bolje rešenje na poziciji desnog beka od Vukašina Đurđevića.

„Partizan ima sedam igrača van EU, to su: Samson, Milić, Lima, Že, Sek, Traore i Baba. Samo četvorica mogu da igraju istovremeno. Moja odluka je bila da izaberem protiv OFK Beograda Žea na klupi, a mislio sam da danas Brazilac može dosta da doprinese. Zato je Samson počeo na klupi...”

O samoj igri i napretku ekipe, šef struke crno-belih vidi pozitivne pomake:

„To izgleda mnogo bolje nego na početku sezone, neki igrači koji su došli su dali kvalitet, svi koji su igrali su dali maksimum i kad smo ostali bez Vukotića bili smo ekipa koja je želela da postigne gol. Trošili smo se do maksimuma, imali smo greške tehničke prirode koje su isprovocirale šansu Bukarija. Sad nije situacija da se nešto priča, tabela nam ne ide u prilog, ali Partizan će napredovati iz utakmice u utakmicu i nadam se da ćemo izgledati sve bolje.“

Za kraj, analitički se osvrnuo na taktičke detalje i igru protivničkih perjanica.

„Znali smo da Zvezda ima izuzetno kvalitetnu ekipu. Igrači kojih sam se pribojavao su Ivanić i Katai. Ivanić je dao gol i zabeležio asistenciju, imao šansu, pravio nam probleme, dok Katai nije igrao. Kad smo poveli 1:0, to je bio znak da može da donese pomak na psihološkom planu, ali ne može mnogo da se govori – posle toga smo prepustili igru njima, nismo izlazili visoko, a drugačije smo se dogovorili. Na poluvremenu smo probali izmenama da vratimo intenzitet i to je izgledalo dosta dobro u nastavku”, dodao je Ilić.