Danko Lazović: Da bi ovaj klub funkcionisao, moraju da se očiste stvari iz prošlosti

Od Lazovića smo dobili konkretno obrazloženje saopštenja, a potom se kroz opširan intervju dotakli tema oko stanja u trofejnom klubu, koje nekadašnji as Partizana doživljava na prilično emotivan način.

“Obrazloženje je jasno. U poslednje vreme stiče se utisak da svi ljudi iz uprave fudbalskog kluba Partizan žele samo svoje funkcije, što nije tačno. Naša ideja, onog trenutka kada smo došli, bila je da stabilizujemo Partizan, i u tome smo uspeli. Naravno, nismo očekivali ovako loš start; svako ko je u fudbalu zna da se to i dešava. Međutim, narativ koji se pojavio poslednjih par nedelja je takav da ništa ne valja u Partizanu, da su potrebna pojačanja, i mi smo svi svesni toga. Ako neko misli da bilo ko iz uprave kluba misli drugačije, grdno se vara. Međutim, moja dužnost je da objasnim jednu stvar koju svi zaboravljaju: da je Partizan imao dug od 57.000.000 evra, da je Partizan do pre par dana imao zabranu registracije igrača. Nisam video da je bilo ko pisao da je zabrana proistekla iz nekog brazilskog skauting tima (Mozzart Sport jeste, prim.aut), koji su skautirali igrače za Čelsi i Vest Hem. Druga zabrana je vezana za dva derbija na stadionu Crvene zvezde, gde je šteta napravljena na južnoj tribini procenjena na 250.000 evra. I to Partizanova javnost mora da zna. Zbog takvih stvari mi imamo zabranu dovođenja igrača. Isto tako, mislim da svi znaju da smo u ovom prelaznom roku planski doveli šestoricu igrač, jer smo očekivali da će se nešto izaći iz davnih dana, od prethodnih uprava. Požurili da dovedemo bar jedan deo igrača, ali nismo se nadali daćemo dobiti kaznu od 400.000 evra za dovođenje igrača. U tom trenutku, kada mi dobijamo zabranu, Partizan finansijski ne stoji baš najbolje”, rekao je Lazović za podkast “2x45”.

Gensek Partizana izlaz vidi u proizvodnji mladih igrača iz sopstvenog pogona.

“To je ono što smo krenuli pre dve godine, da se Partizan okrene svojoj deci. Iz takvog pristupa dobili smo ponudu Glazgovor Rendžersa. Taj transfer Vanje Dragojevića negde je omogućio funkcionisanje Partizana. Naravno da sportski sektor, zajedno sa našim šefom stručnog štaba, radi na tome da se Partizan pojača, ali isto tako mora da se zna sa čime se Partizan suočova. Ovo nije alibi, i niko od nas ne traži alibi. Ali, jednostavno, mora da se zna, jer to su činjenice. Ne znam da li sam uspeo da vam pojasnim, ali mogu da vam dodam još jedan primer: Evo, dok sam dolazio do vas, dobili smo novu zabranu, menadžer Goha hoće svoju komisiju, koju je neko potpisao. To nije ništa sporno, ali opet, Partizan mora da plati”.

Je l' znamo koja je cifra u pitanju?

“Mislim da je oko 35.000 evra. Nije jednostavno, to hoću da kažem: okolnosti u Partizanu nisu jednostavne. Nerazumevanje vas medija za situaciju u kojoj se nalazi Partizan može da bude opravdano sa jedne strane, ali za nas koji smo u strukturi kluba situacija je jako specifična. Mi već dve godine pokušavamo iz dana da podignemo Partizan, koji je na današnji dan u mnogo boljoj situaciji, i to su činjenice. Naravno, u Partizanu je uvek rezultat merilo svega, i to su isto činjenice. I nikog ne zanimaju druge stvari. Ali, sve nas koji vodimo danas Partizan jako zanima, iz razloga da bi ovaj klub funkcionisao, moraju stvari da se očiste iz prošlosti. Nažalost, one su nasleđene. Zbog tog i takvog odnosa ljudi, medija, Partizan je u situaciji u kojoj jeste. Ovo nije alibi. Naravno da su pojačanja potrebna Partizanu. To je i naš trener rekao više puta, mi smo svesni toga i radimo na tome. Ali, kako bih vam rekao, nije lako u ovim okolnostima da sve to postignete, jer napravite jedan korak unapred, a onda dva nazad”.

Najnovije odluke urađene su kako bi se zaštitili Saša Ilić i igrači.

“Mi se borimo na jedan jako čestit i pošten način, i ovo saopštenje je objavljeno da bi skinuli svaki teret sa igrača i stručnog štaba, da jedina odgovornost bude na nama koji vodimo Partizan. I mislim da je to pošteno sa naše strane, jer na kraju dana, mi smo najodgovorniji za sve što se radi u Partizanu. Ono što isto moram da kažem, Partizan danas je u mnogo boljoj situaciji. Dug je smanjen za preko 20.000.000 evra. To je neko uradio. Ja sam jako ponosan što sam deo ove uprave, i svi moji saradnici u Partizanu su jako čestiti i pošteni ljudi. Prema Partizanu imaju odnos kao prema svojoj kući, i na to sam ponosan. I ovo saopštenje je dokaz da svi mi mislimo da je Partizan veći od svih nas”.

Lazović smatra da svaki urađen posao mora sa sobom da nosi procenu odgovornosti.

“Odgovornost mora da postoji. Mi ne želimo da budemo ljudi koji će braniti svoje funkcije, nego želimo da budemo odgovorni. I kada nešto ne funkcioniše u Partizanu, u Partizanu se samo vrednuje rezultat: šta god vi uradili, ako u subotu nije dobro, to sve pada u vodu. Mi smo svesni toga. Ja dolazim iz ovog sistema, ja sam odrastao u ovom klubu, ako je neko svestan, ja sam svestan toga. Vidim da se pokreće priča da sam ja žrtvovao Sašu Ilića zarad mog nekog ličnog interesa. Mislim da svi mi moramo da budemo svesni da u današnjem Partizanu ima nikad više partizanovaca. Tako da, u tom smislu, mislim da taj teret sa Saše stručnog štaba i igrača neko mora da ponese. I mi kao uprava, odgovorna, smo spremni da mi budemo ti kojiće to uraditi. Ako se slažete sa mnom, to je sasvim logično. Mi vodimo Partizan. On je sigurno u boljem stanju nego što je bio pre skoro dve godine, ali situacija je takva, i pritisak koji ovaj klub nosi je ogroman. M moramo da se nosimo sa njim. I niko od nas iz uprave nema problem sa tim. Ali isto tako, želimo da skinemo taj teret sa igrača, trenera i svih zaposlenih”.

Pomenuli ste Sašu Ilića. Njega nema u saopštenju. Da li je i on je vezan za vas u smislu rezultata. Ako se taj rezultatski uspeh ostvari ili ne ostvari, da li on ostaje u Partizanu?

“Saša Ilić je vezan za Partizan, ceo svoj život, a ne za Danka Lazovića, Rasima Ljajića ili nekog drugog. Saša je jedino vezan za Partizan”.

Da li će Ilić ostati na klupi u slučaju neuspeha u kvalifikacijama?

“Naravno da hoće. Zato što suština ovog procesa u kojem se nalazi Partizan nije samo rezultat, nego opstanak Partizana. Pre dve godine, isti taj Vanja Dragojević 15 meseci nije primio svoju platu. Pre dve nedelje je fudbalski klub Partizan na ime Vanje Dragojevića zaradio 5.500.000 miliona evra”.

Da li je tačno da igračima kasne plate?

“Tačno je da su kasnile. A na današnji dan da nemamo nikakva dugovanja. Kasnile su tri plate. Kada me pitate zašto ste dolazili, ako ne možete da nađete novac? Partizan je u svakom trenutku uspevao da nađe novac. I u ovom poslednjem trenutku, najviše su ispaštali igrači. Ja im se zahvaljujem na strpljenju, jer su pokazali da je Partizan ipak njima važan. Mi smo to, čim smo dobili novac, prvo isplatili igrače, jer, na kraju krajeva, ja sam bio igrač. I znam koliko je to važno. I to su teški trenuci za mene kao direktora, kad dođete u tu situaciju. Ali, jednostavno, Partizan je u takvoj situaciji, i ja ne bih želeo da ovaj razgovor protekne samo u priči kako je sve loše. Urađeno je dosta dobrih stvari”, poručio je između ostalog Danko Lazović za podkast 2x45, a ostatak opširne priče možete pogledati na MOZZART TV-u.