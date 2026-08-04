Hoćete sa Španijom i Francuskom ili sa Libanom i Džibutijem? Evropa i saveznici prave "mini Mundijal"

Uefa još od 2017. ima nacrt za osnivanje globalne Lige nacije, koju nikada nije ni pokrenula. Ali bi taj dokument sada mogao da posluži kao osnov za dalje razmišljanje. Novi Mundijal svakako bi, po Uefinoj zamisli, organizovale kontinentalne fudbalske organizacije, ne sama Fifa. “ Svi su rešeni da on mora da ode. Ako ne bude hteo, mi ćemo napraviti neophodne korake. To uključuje i buduća međunarodna takmičenja. Pa nek se zapitaju velike južnoameričke zemlje hoće li da igraju sa Fracuskom i Španijom ili sa Libanom i Džibutijem. Svi su odlučni. Nema sada povlačenja ”, rekao je neimenovai izvor Tajmsu.

Još ranije su se po različitim evropskim medijima pojavljivale spekulacije da bi članice Uefe mogle da bojkotuju sva Fifina takmičenja ako Infantino ne odustane od kandidature za četvrti mandat na predsedničkoj funkciji. Učinilo se da u Fifi te pretnje nisu ozbiljno shvatile. Zato sada ide novi talas.

Britanski Tajms tvrdi da Uefa zaista planira da, ako Infantino odbije da odstupi, sa saveznicima napravi sopstveno Svetsko prvenstvo koje bi bila konkurencija ovom pravom, Fifinom. A, kako se najbolji fudbal igra u Evropi – videli smo to i na poslednjoj smotri – značajno bi tim potezom naštetili Đanijevim finansijskim idejama.

E sad, ovo “novo” Svetsko prvenstvo bilo bi sasvim drugačije od sadašnjeg. Jer prema pomenutom dokumentu već imamo i sistem takmičenja. Ligu nacija kakvu imamo u Evropi dobili bismo i na ostalim kontinentima i ona bi poslužila kao kvalifikacioni ciklus. Najbolji timovi bi igrali tu Globalnu ligu nacija. A ona bi bila podeljena u sedam sasvim odvojenih turnira zasnovanih na međunarodnom plasmanu. Na svakom od sedam turnira bilo bi po osam učesnika, nema grupne faze, odmah eliminacije: četvrtfinale, polufinale i finale u zemlji domaćinu.

Tu najjaču “globalnu” ligu igralo bi dakle samo osam zemlja, većinom verovatno iz Evrope i Južne Amerike. Ali bi sve zemlje, pa i ove manje, dobile svoju “mini završnicu”. Primera radi, Srbija bi mogla da igra završnicu treće ili četvrte lige. Sa sedam protivnika iz celog sveta. Čevrtfinale, polufinale, finale. Najjači bi igrali jedni protiv drugih. Umesto dakle Mundijala sa 48 ekipa imali bismo sedam minijaturnih “svetskih prvenstava” koje bi se igrali otprilike istovremeno. I njima bi upravljale kontinentalne federacije, ne Fifa.

Ako ćemo iskreno, najbolje bi bilo da ništa ne diraju, već da Infantino sam ode. Samo nismo nešto uvereni da će on tako lako da napusti funkciju koja mu je donosila godišnju platu u milionima.

Podsetimo, Finska, pa Vels, Srbija i Švedska još koliko juče su povukle podršku Infantinu. Isto će učiniti i Engleska. Predsednika Fife javno su kritikovali i u Nemačkoj, Španiji, Belgiji i drugim zemljama. Ali, Švajcarska je zasad samo zatržila “novu rundu razgovora”, dok su uz akuelnu vlast stali Katar, Šri Lanka, Kuvajt i DR Kongo.