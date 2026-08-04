LUDI TIKET (-), utotak, 273.368 dinara: Ćorak u rafalu od 12 parova

Ovaj tiket je bio na korak od vanserijskog dobitka, ali je na kraju pao na samo jednoj utakmici. Odigran u dobro poznatom slot klubu Krnjača, a sadržao je čak 12 parova sa ukupnom kvotom od 700,94. Na uplatu od 300 dinara, potencijalni dobitak je iznosio neverovatnih 273.368 dinara, što jasno pokazuje koliko je igrač bio blizu da napravi vrhunski rezultat i ozbiljno naplati svoje fudbalsko znanje.

Gotovo svi tipovi na golove su prošli bez greške, od Islanda i Rusije, pa sve do Mađarske, Bugarske, Jermenije, Estonije i Finske. Zeleni štiklirni znakovi su se nizali jedan za drugim, ali je sudbonosni promašaj stigao iz Litvanije. Utakmica između Panevežisa i Džiugasa završena je rezultatom 1:1, što znači da je falio samo jedan gol kako bi prošao 3+ tip sa kvotom 1,90, čime je srušen san o velikom dobitku.

Ipak, zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj ludi tiket nije ostao potpuno bezvredan. Pošto je promašen samo jedan par, a ukupna pogođena kvota je bila izuzetno visoka, igrač je ostvario pravo na utešnu isplatu od 1.500 dinara. Iako ova suma ne može da zameni glavni dobitak, benefit je omogućio da se uloženi novac višestruko vrati i tako ublaži žal za tim jednim nedostajućim golom iz Litvanije.