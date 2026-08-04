Biće pojačanja, ali velikog novca nema! Ponuda za Ugrešića neprihvatljiva

„ Što se tiče Ugrešića, imao je najviše upita od naših igrača. Jedina zvanična ponuda je stigla od Sasuola, ali je neprihvatljiva za Partizan. Ponuda je takva da bi isplata obeštećenja trajala onoliko godina koliko bi važio Ognjenov ugovor u Italiji, a to u ovom trenutku nije prihvatljivo za nas“, predočio je Lazović tokom razgovora u podkastu 2x45 i naglasio da je pregovarački status kluba poboljšana prethodnim transferom. „ Mi smo u dosta boljem položaju posle prodaje Vanje Dragojevića, a tu poziciju nismo imali kada smo pregovarali sa Rendžersom. Naša želja je da sa Ognjenom stabilizujemo situaciju“.

Makar dok se neko ne proda, a prvi u redu stoji Ognjen Ugrešić , čiju je vrednost Sasuolo procenio na 8.000.000 evra, ali tako što ne bi sve platio odmah.

Bilo da to bude klub iz Italije ili neke druge države, ako Ugrešić do kraja prelaznog roka ode preko granice, logično je očekivati da automatski stigne neko ko će ga odmeniti.

„Naravno da će biti pojačanja. Saša Ilić i Radosav Petrović rade na tome, imamo sreću da su i oni partizanovci, svesni situacije. Uradićemo sve da Partizan izgleda bolje. Saša imenom i prezimenom, onim što je dao Partizanu, zaslužuje da mu damo više kvaliteta u kadru, ali okolnosti zaustavljaju proces pregovora. Isto tako, zabrana povlači sa sobom registraciju igrača za Teleoptik. Ispada da smo mi nesposobni, ali smo platili iznos koji se tražio, nije do nas. Svakako niko od nas ne nosi kući novac koji legne na klupski račun.“

Ako bi se desilo da Ugrešić ode za pristojnu sumu, postoji li šansa da se deo novca pristiglog za obeštećenje uloži u renoviranje tima?

„Neozbiljno je imati takvu percepciju. Objašnjavam kakva je situacija po pitanju finansija. Partizan mora da pronađe način da dovede igrače koji su kvalitetni, a licitiranje koji je to novac je neozbiljno. U bliskoj prošlosti je tako Partizan koristio novac i nije bilo dobro po klub. Razumemo navijače, ali isto tako i situacija mora da se razume. Bilo bi pozitivno za mene da kažem kako ćemo uložiti 2.000.000 ili 3.000.000 evra, ali bi bilo neozbiljno. Vrednost igrača Partizana raste. Proces podmlađivanja je započet da bi Partizan došao u situaciju da na tržište plasira svoj proizvod. Dosadašnji dolasci u toku prelaznog roka su takvi da su u pitanju, skoro sve, pozajmice sa opcijom otkupa, da se klub ne bi doveo u situaciju ekstra dugovanja. Zaduživanje bi možda bilo popularno i kupilo bi nama vreme, ali niko iz uprave nije spreman da vrati Partizan gde je bio pre dve ili tri godine.“

Na kraju krajeva, niko se ne zaluđuje da crno-beli sede na džakovima para.

„Velikog novca u Partizanu nema, ne zato što neko ne želi da da, nego što velikog novca jednostavno nema. Kada bi došao, sigurno bismo bili spremni da investiramo. Zbog toga smo doveli sportskog direktora, ali to je proces. Imali smo veliki problem u januarskom prelaznom roku, kada je trebalo da ojačamo tim, a onda se dešavalo sve sa čim je javnost upoznata, pa to radimo sad. Pojačanja će biti i radimo na tome danonoćno, pogotovo sportski sektor.“

Uprkos samo četiri boda u prva tri kola Mozzart Bet Superlige, generalni direktor Parnog valjka deluje kao čovek koga ne napušta optimizam.

„Sadašnji tim Partizana ima samo loš start. Ovaj tim ima potencijal da raste. Partizan je neočekivano izgubio bodove u poslednjim sekundama mečeva sa Zemunom i IMT-om, malo je bilo i loše sreće. Drugačije bismo pričali da se tad naša mreža nije tresla“, dodao je Danko Lazović.