Samed Baždar se seli u Belgiju

Španija nije uvek i za svakog obećana zemlja. Samed Baždar se nije baš usrećio u njoj. I zato odlazi, menja klub, menja sredinu.

Nekadašnji napadač Partizana će karijeru nastaviti u Belgiji, a novi klub će mu biti Sent Trojden, javlja španski AS. Pregovori su završeni, Saragosa je prihvatila ponudu belgijskog kluba, a mladi napadač je već stigao na lekarske preglede i potpis ugovora.