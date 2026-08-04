Samed Baždar se seli u Belgiju
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Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 08:48
Sent Trojden će biti novi klub bivšeg napadača Partizana
Španija nije uvek i za svakog obećana zemlja. Samed Baždar se nije baš usrećio u njoj. I zato odlazi, menja klub, menja sredinu.
Nekadašnji napadač Partizana će karijeru nastaviti u Belgiji, a novi klub će mu biti Sent Trojden, javlja španski AS. Pregovori su završeni, Saragosa je prihvatila ponudu belgijskog kluba, a mladi napadač je već stigao na lekarske preglede i potpis ugovora.
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Momak iz Novog Pazara je pre dva leta stigao u Saragosu iz Partizana u transferu ukupne vrednosti 3.000.000 evra, međutim, posle odličnog početka uklopio se u sivilo celog kluba i tima.
Pokušavao je Baždar i u prethodnom prelaznom roku da se „izvuče“ iz Saragose, pominjalo se da bi mogao u švedski AIK, ali na kraju je najbolja ponuda stigla iz Sent Trojdena, pa će u sezoni koja počinje igrati u prvoj ligi Belgije.