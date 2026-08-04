Kecmanović kroz iglene uši do drugog kola
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 09:31
Srpski teniser preskočio prvu prepreku u Montrealu
Dva dana je bilo potrebno da Miomir Kecmanović i Majkl Dženg završe svoj meč prvog kola mastersa u Montrealu. Kiša je uporan neprijatelj tenisa na startu turnira u Kanadi, duel je počeo u subotu, a završio se tek u ponedeljak po srednjoevropskom vremenu i na kraju Kecmanović je slavio sa 6:4, 4:6, 7:6 (5).
Bezmalo tri sata igre bilo je potrebno Miomiru da preskoči tenisera koji je u glavni žreb ušao iz kvalifikacija, ali na kraju je uspeo.
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Meč je prvi put bio prekinut u subotu posle 1-1 u setovima i kada je konačno nastavljen, Kecmanović je imao više snage i nerava. Broj vinera i neiznuđenih grešaka govori koliko su bili izjednačeni - Kecmanović je upisao 30 vinera uz 33 neiznuđene greške, a Dženg 21 direktan poen uz 30 grešaka.
Uz sve to, Kecmanović je imao dosta uspona i padova, morao je da se suočava sa brojnim brejk loptama i uspeo je da spase 11 od ukupno 15.
19.55: (1,60) Međedović (2,34) H.M. Serundolo
U trećem setu prvi je stigao do brejka, poveo je sa 4:2, ali je Dženg odmah uzvratio istom merom i potom stigao do 4:4.
U taj brejku, Kecmanović je imao ponovo 4:2, ali je Dženg stigao da preokrene na 5:4, da bi Miomir sa tri poena u nizu konačno završio posao.
Njega u narednom kolu očekuje susret sa Francuzom Arturom Rinderknešom, 23. nosiocem turnira, koji je bio slobodan u prvom kolu.
Ove večeri na teren će konačno i drugi srpski predstavnik na turniru, Hamad Međedović. On je trebalo da sa Huanom Manuelom Serundolom igra u ponedeljak, ali zbog kiše meč je pomeren, pa će na teren izaći oko 19.55.
Dalje je prošao i veteran Marin Čilić koji je sa 7:6 (1), 6:1 pobedio Japanca Šimabukura, dok je Nemac Danijel Altmajer savladao Aleksandra Vukića iz Australije, 6:7 (2), 7:6 (4), 6:4.
Aleks Mikelsen je bio bolji od Jana-Lenarda Štrufa, 6:1, 3:6, 6:1, dok je Francuz Korentan Mute savladao Mađara Martona Fučoviča, 6:1, 6:2.
Do trijumfa je došao i Britanac Kameron Nori i to protiv Argentinca Uga Karabelija, 7:6 (5), 6:4, dok je Gael Monfis sa 6:4, 6:4 savladao Poljaka Kamila Majhšaka.
ATP MONTREAL
Utorak
17.00: (1,55) Hurkač (2,45) Giron
17.05: (1,55) Cicipas (2,45) Dam
18.10: (1,55) Fernli (2,45) Manarino
19.20: (2,15) Mpeši Perikar (1,70) Van de Zandshullp
19.55: (1,60) Međedović (2,34) H.M. Serundolo
19.55: (1,40) Drejper (2,95) Atman
19.55: (1,27) Rubljov (3,75) Šang
21.20: (1,15) Lehečka (5,40) Kopriva
Sreda
00.05: (1,10) De Minor (6,90) Dakvort
01.30: (1,70) Koboli (2,15) Hanfman (2,15)
02.30: (1,85) Darderi (1,95) Dijalo
*** kvote su podložne promenama