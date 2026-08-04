Kecmanović kroz iglene uši do drugog kola

Meč je prvi put bio prekinut u subotu posle 1-1 u setovima i kada je konačno nastavljen, Kecmanović je imao više snage i nerava. Broj vinera i neiznuđenih grešaka govori koliko su bili izjednačeni - Kecmanović je upisao 30 vinera uz 33 neiznuđene greške, a Dženg 21 direktan poen uz 30 grešaka.

Uz sve to, Kecmanović je imao dosta uspona i padova, morao je da se suočava sa brojnim brejk loptama i uspeo je da spase 11 od ukupno 15.

19.55: (1,60) Međedović (2,34) H.M. Serundolo

U trećem setu prvi je stigao do brejka, poveo je sa 4:2, ali je Dženg odmah uzvratio istom merom i potom stigao do 4:4.

U taj brejku, Kecmanović je imao ponovo 4:2, ali je Dženg stigao da preokrene na 5:4, da bi Miomir sa tri poena u nizu konačno završio posao.