Najbolji igrač 3. kola Mozzart Bet Superlige: Subota kad je blistao Uroš

Tragedija je što tribine nisu pune, što ne odjekuju ovacije kroz Banovo brdo, jer ono što je Miladinović mlađi radio protiv Kragujevčana, zaista zaslužuje, kao nekad, pre 50 godina, da šeširi lete u nebo, a aplauz i skandiranja egzaltirane publike isprate fudbalera Čukaričkog sa terena.

„Sad sam mu u svlačionici rekao u šali da će dobiti batine ukoliko sledeći put bude i pomislio da može da igra kao što je igrao toplo-hladno“, poručio je trener Marko Jakšić posle utakmice.

A, u Čukaričkom trljaju ruku i nadaju se rekordnom transferu od 5.000.000 evra. Igor Miladinović je bio pre neku sezonu najbolji „bonus“ Mozzart Bet Superlige, njegov mlađi brat Uroš je krenuo tim stopama...