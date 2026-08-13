Tompsona otpušta Indijana, sledeća stanica je Partizan Mozzart Bet

Rođen u Kaliforniji, Tompson je igrao koledž košarku za Oregon Stejt pre nego što je započeo svoju profesionalnu karijeru u Dži ligi. Takođe je proveo neko vreme igrajući u Portoriku pre nego što je dobio priliku u Pejsersima.

Tompson je nastupio na 32 NBA utakmice pod vođstvom glavnog trenera Rika Karlajla prošle sezone, beležeći u proseku 7,0 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija po meču.

Tompson takođe predstavlja Portoriko na međunarodnom nivou i takmičio se na Svetskom prvenstvu 2023. godine.

Nedavno je nastupao za reprezentaciju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, postigavši 14 poena protiv Kanade početkom jula, a nakon toga i 17 poena protiv Bahama.

Podsetimo da je Partizan imao velikih poteškoća da pronađe beka tokom ovog leta. Glavna meta je svojevremeno bio Armoni Bruks sa kojim je apsolutno sve bilo dogovoreno, ali su predstavnici igrača praktično bez znanja odlučili da pošalju Bruksa u Asvel koji je nudio veći novac. Potom je taj projekat propao i pre nego što je zaživeo pa je sada Bruks u Valensiji kao pozajmljen igrač jer je ponovo bio "zavlačio" crno-bele.

Ozbiljna opcija bio je i Vendel Mur koji je takođe imao sve dogovoreno, ali onda odlučio da predribla sve i ode u Virtus.

Na kraju je došao na iznenađenje mnogih Luka Vildoza koji bi mogao da bude iks faktor, ali su crno-beli sa Tompsonom dobili sigurnog igrača sa poenimam u rukama.