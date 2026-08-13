Fijasko šampiona Mađarske, fešta na Poljudu pred dvomeč za koji Split živi i Ajaksov remi u Irskoj

Bilo je leto 2024. godine, a Partizan je u roku od šest sedmica uspeo da ispadne od Dinamo Kijeva u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, od Lugana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope i od Genta u plej-ofu za Ligu konferencija. Crno-beli tadašnjeg trenera Aleksandra Stanojevića postali su tada prvi iole ozbiljniji klub koji je eliminisan tokom istog leta iz kvalifikacija za sva tri evropska takmičenja. I ostaće i dalje jedini, ali mu se mađarski šampion Đer ovog leta prilično približio i učinio nešto što nije baš isto, ali je slično.

Neočivani prvak naših severnih suseda iz prošle godine eliminisan je ovog leta iz kvalifikacija za Ligu šampiona od islandskog Vikingura već u prvom kolu, ali se zatim nije preselio u kvalifikacije za Ligu Evrope poput Partizana 2024. već u kvalifikacije za Ligu konferencije, a i tamo je večeras eliminisan od letonske FK Rige. Posle 1:0 za Rigu u prvoj utakmici, u Mađarskoj je bilo nerešeno 1:1, a Đeru nije vredelo što je gol iz penala dao bivši krilni napadač Crvene zvezde Željko Gavrić. Riga će u plej-ofu za Ligu konferencija igrati protiv poraženog iz dvomeča kvalifikacija za Ligu Evrope između Leha iz Poznanja i Klaksvika, gde je Leh dobio prvu utakmicu 1:0, a revanš je odložen za sutra zbog magle na Farskim Ostrvima.