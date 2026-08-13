Fijasko šampiona Mađarske, fešta na Poljudu pred dvomeč za koji Split živi i Ajaksov remi u Irskoj
Vreme čitanja: 5min | čet. 13.08.26. | 23:13
Đerov rezultat prilično podseća na ono što se desilo Partizanu sa Aleksandrom Stanojevićem na klupi pre dve godine
Bilo je leto 2024. godine, a Partizan je u roku od šest sedmica uspeo da ispadne od Dinamo Kijeva u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, od Lugana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope i od Genta u plej-ofu za Ligu konferencija. Crno-beli tadašnjeg trenera Aleksandra Stanojevića postali su tada prvi iole ozbiljniji klub koji je eliminisan tokom istog leta iz kvalifikacija za sva tri evropska takmičenja. I ostaće i dalje jedini, ali mu se mađarski šampion Đer ovog leta prilično približio i učinio nešto što nije baš isto, ali je slično.
Neočivani prvak naših severnih suseda iz prošle godine eliminisan je ovog leta iz kvalifikacija za Ligu šampiona od islandskog Vikingura već u prvom kolu, ali se zatim nije preselio u kvalifikacije za Ligu Evrope poput Partizana 2024. već u kvalifikacije za Ligu konferencije, a i tamo je večeras eliminisan od letonske FK Rige. Posle 1:0 za Rigu u prvoj utakmici, u Mađarskoj je bilo nerešeno 1:1, a Đeru nije vredelo što je gol iz penala dao bivši krilni napadač Crvene zvezde Željko Gavrić. Riga će u plej-ofu za Ligu konferencija igrati protiv poraženog iz dvomeča kvalifikacija za Ligu Evrope između Leha iz Poznanja i Klaksvika, gde je Leh dobio prvu utakmicu 1:0, a revanš je odložen za sutra zbog magle na Farskim Ostrvima.
Izabrane vesti
Hajduk iz Splita je priredio pravu feštu svojim navijačima u drugom poluvremenu, pošto je na Poljudu deklasiran Žalgiris 4:0 (0:0) golovima Darija Melnjaka, Ukrajinca Adama Gurama, Mihelea Šega i autogolom Danija Koj Lupana. Splićani su dvomeč dobili ukupnim rezultatom 9:2 i boriće se sa poljskim Rakovom za plasman u ligaški deo Lige konferencija. U tom dvomeču Hajduk će tražiti svoj prvi plasman u grupnu ili ligašku fazu evropskih takmičenja još od jeseni 2010. kada je bio učesnik grupne faze Lige Evrope. Prvi meč igraće se na Poljudu 20. avgusta, a revanš je u Poljskoj 27. avgusta.
Uspešno veče škotskih klubova u kvalifikacijama za Ligu konferencija kompletirao je Madervel koji je trijumfovao protiv Helsinkija na domaćem terenu 2:0 i tako prošao u plej-of ukupnim rezultatom 3:1. Madervel će imati skoro pa nemoguću misiju u poslednjoj rundi kvalifikacija, jer će se sastati sa finalistom prošlosezonske Lige Evrope Frajburgom.
Veliko iznenađenje, ali samo na nivou jedne utakmice, ne i dvomeča, priredio je Šelburn. Klub iz Republike Irske uspeo je da odigra 2:2 protiv Ajaksa na domaćem terenu, ali to svakako neće teško pasti Kopljanicima, koji su prethodno trijumfovali 3:1 na Johan Krojf Areni. Ajaks će se za plasman u Ligu konferencija boriti protiv Siona. Švajcarsi su dobili dvomeč protiv jermenske Noe ukupnim rezultatom 4:3.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0
/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/
CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1
/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/
Sreda
Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1
/Tilio 38, Šaub 82p/
Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2
/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/
Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0
/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/
Četvrtak
Tobol - Partizan 1:2 (1:0) - prvi meč 0:3
/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/
Karabag - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) - prvi meč 0:1
/Muadib 12, Kaščuk 69/
Ilves - Rijeka 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1
/Baranov 64 - Lasickas 70/
Flora Talin - Inter Eskaldes 0:4 (0:1) - prvi meč 0:2
/Modrik 17, Šuaib 69, 81, Areljano 77/
RFS Riga - Jablonec 1:2 (1:2) - prvi meč 0:2
/Lipušček 38 - Sedlaček 4, Nebila 22/
Dunajska Streda - Tvente 3:3 (0:1) - prvi meč 0:6
/Gej 56, Nemanič 66, Ovusu 88 - Bruns 7, Pjaca 51, 90+3/
Hamarbi - Rakov 0:1 (0:1) - prvi meč 0:0
Nordsjeland - Valur 5:0 (2:0) - prvi meč 2:0
/Rasmusen 5, Bertelsen 45+3, Sadio 72, Nene 74/
Dinamo Minsk - Braga 0:0 - prvi meč 0:1
Tromse - Kluž 2:1 (1:0) - prvi meč 5:0
/Hijen 6, Vadebu 48 - Korenica 79/
ML Vitebsk - Borac Banjaluka 2:1 (1:0); penalima 2:4 - prvi meč 0:1
/Kleonis 45+1, Koncevoj 120+5 - Deket 103/
Midtjiland - Bohemijans 3:2 (1:0) - prvi meč 2:0
/Frankulino pen 26, Johanesen 47, Iheanačo 78 - Majers 62, Runi 89/
Vaduz - Inter Turku 2:2 (1:1) - prvi meč 1:2
/Simani 4, Dalipi 56 - Tuominen 13, Konte 76/
Runavik - Lugano 2:2 (1:0) - prvi meč 0:2
/Knudsen 29, Lind 61 - Ciminjani 66, Berens 79/
Sent Galen - Šerif 5:1 (2:1) - prvi meč 3:1
/Besio 1, 76, Hunciker 34, 59, Stevanović 87 - Forov 9
Drita - Tre Fjori 5:0 (3:0) - prvi meč 4:1
/Enguena 20, 40, Manaj pen 42, 60, Artur 47/
Škendija - Hibernijan 0:0 - prvi meč 1:2
Sion - Noa 2:1 (0:1) - prvi meč 2:2
/Boteli 53, Baltazar 63 - Fereira pen 25/
Đer - Riga 1:1 (1:0) - prvi meč 0:1
/Gavrić 28 - Fereira 88/
Gent - Geteborg 1:1 (1:0) - prvi meč 1:0
/Volkert 27 - Alium 85/
Madervel - Helsinki 2:0 (0:0) - prvi meč 1:1
/Said 47, 60/
Šelburn - Ajaks 2:2 (1:2) - prvi meč 1:3
/Freitas 24, Mur 85 - Brandt 20, Gaei 39/
Dinamo Tirana - Auda 4:0 (2:0) - prvi meč 0:1
/Ćardaku 36, Ćefalija 45, Ajodeđi 52, Fadairo 79/
Hajduk Split - Žalgiris 4:0 (0:0) prvi meč 5:2
/Melnjak 53, Guram 69, Koj Lupano ag 80, Šego 82/
Austrija Beč - Beitar Jerusalim 1:2 (0:1); penalima 4:2 - prvi meč 2:1
/Boateng 58 - Acili 32, Kalu 56/
PAROVI PLEJ-OFA ZA LIGU KONFERENCIJA
Hetafe - Partizan
Vikingur Rejkjavik - Borac Banjaluka
Hajduk Split - Rakov
Lugano - Makabi iz Tel Aviva
Tvente - Karabag
Braga - Austrija Beč
Sion - Ajaks
Dinamo Tirana - Pafos
Nordsjeland - Sent Galen
Rendžers - Jablonec
Midtjiland - Rijeka
Atalanta - Hapoel Tel Aviv
PAOK - Bran
Gent - Hibernijan
Panatinaikos - Hradec
Tromse - Brajton
Harts - Rapid Beč
Inter Turku - Kopenhagen
Gornjik Zabže - Monako
Madervel - Frajburg
Linkoln Red Imos - Larn
Leh Poznanj/Klaksvik - FK Riga
Drita - Inter Eskaldes
Šamrok - KuPS