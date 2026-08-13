Durantova oda Rasu: Znamo ko je bio Nula...

Ipak, kako u životu tako i u sportu, vreme leči sve rane, a istinsko sportsko rivalstvo na kraju uvek ustupi mesto dubokom međusobnom poštovanju. A da ono nikada nije zaista nestalo, uprkos gorkom rastanku, najbolje dokazuje poruka koju je Durant objavio na društvenoj mreži 'X' povodom Vestbrukovog povlačenja. U tekstu punom nostalgije, KD se prisetio zajedničkih početaka, neprospavanih noći i žara sa kojim je Brodi pristupao svakom treningu, potvrdivši da košarkaško bratstvo skovano tokom perioda u Oklahomi ostaje neraskidivo.

"Sećam se da sam pitao pomoćnog trenera Moa Čiksa: "Šta je teže? Raditi teretanu posle treninga ili pre?“ Pitao sam to samo zato što je Ras, u vreme kada bih ja tek stigao u halu, ujutru već završio svoj trening, dok sam ja svoj uglavnom radio posle treninga. Mo mi kaže: "Dolazak pre treninga je verovatno teži"... Od tada je to postala moja rutina...

Mnogi ljudi su gledali emocije na terenu i mislili da je Ras glasan – ma ne, meni je on bio tih i metodičan. Vodio je primerom, a kada bi se reflektori upalili, izbacio bi sve iz sebe i doživeo čistu slobodu. Bilo je inspirativno biti njegov saigrač, i gde god da sam otišao, video sam da je to inspirisalo ljude iz svih sfera života. Najluđa stvar je što nije mnogo pričao, samo bi se pojavio. I tako 18 godina.

Ovaj košarkaški život je za nas profesionalce svet, ono što uložimo na tom terenu nam znači sve. Neki od nas požele da mogu da se vrate i urade stvari sa malo više namere i posvećenosti, dok neki mogu jednostavno da obrišu ruke i budu zadovoljni uloženim vremenom. Ko ćeš ti biti? Znamo ko je bio Nula ... Nastavi da inspirišeš i u sledećoj fazi života, šampione. Šta god da se desi, ne može se izbrisati ono što je bilo...

Mladi momci, odlazak u Finale u našim ranim dvadesetim, Ol star utakmice, gledanje jedan drugog kako se povređujemo i vraćamo još jači, vožnje autobusom, letovi avionom, kartanje, šale i rasprave, sve to – nezaboravno! Celoj porodici Vestbruk, Nini, deci, mami Vestbruk, Velikom Rasu, Reju, Donelu, svima iz srednje škole Lizinger i sa univerziteta UCLA, i mnogima drugima koje sam zaboravio, puno ljubavi i čestitke na legendarnoj karijeri", napisao je Durant.