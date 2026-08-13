Durantova oda Rasu: Znamo ko je bio Nula...
Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 23:30
"Nastavi da inspirišeš i u sledećoj fazi života, šampione", napisao je KD
Voleli su se, pa su se mrzeli, ali poštovanje jedan prema drugom nikada nisu izgubili. U prilog tome i poruka koju je Kevin Durant ostavio Raselu Vestbruku nakon što je ovaj okončao bogatu igračku karijeru.
Karijeru čiji je veliki deo bio i - Durant. Njih dvojica bili su jedan od najprepoznatljivijih tandema u modernoj istoriji NBA lige. Kao nezaustavljiv duo Oklahome, zajedno sa Džejmsom Hardenom, 2012. godine stigli do velikog finala protiv Majamija i mada su ga izgubili delovalo je da će godinama vladati košarkaškim svetom. Ipak, putevi su im se razišli na način koji je uzdrmao ne samo Tandere, već čitavu ligu. Durantova odluka da napusti ekipu i pridruži se Golden Stejt Voriorsima u potrazi za šampionskim prstenom stvorila je zlu krv između bivših saigrača. Vodili su 'tihi rat', varničilo je na terenu svaki put kad bi se našli oči u oči, zbog čega se činilo da je njihov odnos trajno uništen i da su se nekadašnja braća zauvek zamrzela.
Izabrane vesti
Ipak, kako u životu tako i u sportu, vreme leči sve rane, a istinsko sportsko rivalstvo na kraju uvek ustupi mesto dubokom međusobnom poštovanju. A da ono nikada nije zaista nestalo, uprkos gorkom rastanku, najbolje dokazuje poruka koju je Durant objavio na društvenoj mreži 'X' povodom Vestbrukovog povlačenja. U tekstu punom nostalgije, KD se prisetio zajedničkih početaka, neprospavanih noći i žara sa kojim je Brodi pristupao svakom treningu, potvrdivši da košarkaško bratstvo skovano tokom perioda u Oklahomi ostaje neraskidivo.
"Sećam se da sam pitao pomoćnog trenera Moa Čiksa: "Šta je teže? Raditi teretanu posle treninga ili pre?“ Pitao sam to samo zato što je Ras, u vreme kada bih ja tek stigao u halu, ujutru već završio svoj trening, dok sam ja svoj uglavnom radio posle treninga. Mo mi kaže: "Dolazak pre treninga je verovatno teži"... Od tada je to postala moja rutina...
Mnogi ljudi su gledali emocije na terenu i mislili da je Ras glasan – ma ne, meni je on bio tih i metodičan. Vodio je primerom, a kada bi se reflektori upalili, izbacio bi sve iz sebe i doživeo čistu slobodu. Bilo je inspirativno biti njegov saigrač, i gde god da sam otišao, video sam da je to inspirisalo ljude iz svih sfera života. Najluđa stvar je što nije mnogo pričao, samo bi se pojavio. I tako 18 godina.
Ovaj košarkaški život je za nas profesionalce svet, ono što uložimo na tom terenu nam znači sve. Neki od nas požele da mogu da se vrate i urade stvari sa malo više namere i posvećenosti, dok neki mogu jednostavno da obrišu ruke i budu zadovoljni uloženim vremenom. Ko ćeš ti biti? Znamo ko je bio Nula ... Nastavi da inspirišeš i u sledećoj fazi života, šampione. Šta god da se desi, ne može se izbrisati ono što je bilo...
Mladi momci, odlazak u Finale u našim ranim dvadesetim, Ol star utakmice, gledanje jedan drugog kako se povređujemo i vraćamo još jači, vožnje autobusom, letovi avionom, kartanje, šale i rasprave, sve to – nezaboravno! Celoj porodici Vestbruk, Nini, deci, mami Vestbruk, Velikom Rasu, Reju, Donelu, svima iz srednje škole Lizinger i sa univerziteta UCLA, i mnogima drugima koje sam zaboravio, puno ljubavi i čestitke na legendarnoj karijeri", napisao je Durant.