Mora da si uradio nešto dobro… A i pivo je za džabe

Stvorio je ekipu protiv koje su protivnici prosto nemoćni i koja na dominantan način kontroliše utakmice. Uprkos plejadi fantastičnih igrača, De la Fuenteova Španija je ekipa u kojoj nijedan individualac ne odskače i u kojoj je glavna zvezda – tim.

Kao logičan sled događaja je došla i današnja svečana ceremonija na kojoj je iskusnom stručnjaku poveren selektorski mandat čak do 2032. godine! Nikada nijedan španski selektor pre njega nije dobio takvu dozu poverenja i tako dugačak ugovor.

Španci su danas organizovali konferenciju za medije na kojoj je nastavak saradnje ozvaničen, a sve je urađeno s merom i u stilu. Čelnici Saveza su bili prisutni, ali u diskretnom stilu, bez želje da preusmere reflektore pažnje na sebe. Galicijski političar i od 2024. predsednik FS Španije Rafael Louzan je prozborio tek nekoliko rečenica i preusmerio fokus na selektora.

„Ovo je trenutak da se zadovolji pravda. Veoma smo srećni jer smo imali misiju da usrećimo jednu zemlju, a to smo i ostvarili uz pomoć čoveka koji je danas ovde, Luisa de la Fuentea. Ovde se radi o ljudima. Moramo učiniti sve što je moguće kako bi Španija nastavila da osvaja titule. To će biti moguće jer imamo izuzetnu osobu, Luisa de la Fuentea. On je predivan čovek i uzor zbog naklonosti koju špansko društvo gaji prema njemu. Nadam se da će ostati i nakon 2032, ali najmanje što smo mogli da uradimo jeste da mu ponudimo to”, rekao je Louzan.

Možda i najlepši momenat na ceremoniji je bilo obraćanje bivšeg selektora i legende španskog fudbala Visentea del Boskea putem video-linka.

„Što bi Toni Grande rekao: ’Mora da si nešto dobro uradio’. Čestitam prijatelju, zaslužio si”, poručio je prvak Evrope i sveta sa Crvenom furijom.

De la Fuente je uzvratio:

„Visente del Boske je referentna tačka za sve nas trenere. On je utabao ovaj put”.

Potom su se video-porukama obratili i reprezentativci koji su pokazali koliko poverenja imaju u De la Fuentea kao osobu.

„Ne mogu da zamislim boljeg trenera za našu zemlju. Želim da nastaviš da nas inficiraš svojom željom za pobedom, kao i svime što nam donosiš kako na fudbalskom, tako i na ljudskom planu”, poručio je kapiten Rodri.

„Produženje ugovora koje je više nego zasluženo. Srećan sam što sam te pratio u ovom procesu“, rekao je Mikel Merino.

Nadovezao se golman Unaj Simon:

„Sako želim da ti čestitam na produženju ugovora i na uspesima koje si ostvario. I to ne samo zbog samih pobeda, već zbog načina na koji si do njih došao: uz prave vrednosti i ljudske kvalitete“.

I sam De la Fuente je bio kratak i emotivan.

„Više govorite o ljudskoj strani, nego o fudbalskoj i to je veoma važno. Ovde se radi o ljudima. Za nas je pojam porodice nešto što je duboko naše. Pre ručka se svi zaposleni okupimo da popijemo pivo ili osvežavajuće piće i to nam služi da napunimo baterije. To je veoma važan trenutak za nas. A pošto ne plaćamo, onda je još važniji”, rekao je uz osmeh iskusni strateg.

Iako je osvojio sve što se može osvojiti, ne fali mu takmičarskih ambicija i motiva.

„Imamo ambiciju da pobeđujemo. Ne zadovoljavamo se onim što smo do sada postigli. Ono najbolje tek dolazi i ima još mnogo lepih stvari u kojima ćemo moći da uživamo. Ja sam već 13 godina u ovoj kući i osećam Fudbalski savez Španije kao svoj dom. Želim da budem ovde još mnogo godina jer se osećam kao kod kuće. Čovek može imati mnogo dugoročnih projekata, ali ja gledam na kratke staze. Mora se ići dan po dan. Raduje me pomisao na Svetsko prvenstvo 2030, ali i na Evropsko prvenstvo 2032”, poručio je španski selektor.

Crvenu furiju u prvom meču nakon mundijalskog trijumfa očekuju okršaji u Ligi nacija. Prvo sa Engleskom na Vembliju, pa protiv Hrvatske i Češke na domaćem terenu i onda revanš sa Hrvatima u gostima.