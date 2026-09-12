Rastanak posle sedam kola: Žarko Lazetić dobio otkaz u Al Tavonu

Posle samo sedam odigranih utakmica u novoj sezoni prvenstva Saudijske Arabije, srpski trener Žarko Lazetić dobio je otkaz u Al Tavonu. Već je završena misija srpskog stručnjaka na Bliskom istoku, zbog veoma lošeg starta sezone. Nekoliko sati posle ubedljivog poraza od Al Hilala (6:0) u sedmom kolu tamošnjeg prvenstva, saudijski klub saopštio je na društvenim mrežama da je ugovor sa srpskim trenerom raskinut.

Kratkom porukom oglasili su se na društvenim mrežama.

"Uprava kluba Al Tavon donela je odluku da okonča ugovornu saradnju sa trenerom Žarkom Lazetićem. Zahvaljujemo mu se za period koji je proveo radeći u našem klubu", navodi se.