Reprezentativac Letonije stigao u Cedevita Olimpiju
Vreme čitanja: 1min | sre. 23.09.26. | 15:04
Rihards Lomaž među Zmajevima
Nalazi se Cedevita Olimpija u ogromnim kadrovskim problemima pred start sezone. Trener Zvezdan Mitrović ne može da računa čak na petoricu igrača, pa su tako Ljubljančani odlučili da posegnu sa pojačanjima.
Zmajevi su angažovali igrača na poziciji beka, a reč je o letonskom reprezentativcu Rihardsu Lomažu.
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Iskusni Letonac dejstvuje na poziciji beka i iza sebe ima zavidno iskustvo. Poslednju sezonu proveo je u dresu Neptunasa za koji je u litvanskom šampionatu u proseku beležio 16,7 poena, 2,5 skokova i 4,2 asistencije, dok je u Evrokupu bio na 18,6 poena, 3,1 skoka i 4,1 asistencije.
Iskusni šuter iza sebe ima i evroligaško iskustvo, jer je dve sezone branio boje Asvela, dok je u takmičarskoj 2023/2024 bio deo bolonjskog Virtusa, a u karijeri je branio boje još Jurmale, Jeglave, Ventspilsa, Getingena, Merkezefendija, Saragose, Oldenburga i Telekom Bona.
Cedevita je ovako rešila jedan od problema, ali je spisak rekonvalescenata i dalje predugačak, jer se na njemu nalaze Džordan Gejni, Brendon Marej, Metju Hart, David Skara i Osaja Osifo. Kada je reč o početku sezone Ljubljančana, Cedevita Olimpija izgubila je u Superkupu od Krke, a sada protiv istog rivala započinje odiseju u ABA ligi (subota, 17.00).