Reprezentativac Letonije stigao u Cedevita Olimpiju

Nalazi se Cedevita Olimpija u ogromnim kadrovskim problemima pred start sezone. Trener Zvezdan Mitrović ne može da računa čak na petoricu igrača, pa su tako Ljubljančani odlučili da posegnu sa pojačanjima.

Zmajevi su angažovali igrača na poziciji beka, a reč je o letonskom reprezentativcu Rihardsu Lomažu.