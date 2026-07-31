Debitanti – jedini pozitivan utisak za crno-bele

Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 10:26
Petorica dečaka prvi put igrala za crno-bele u Evropi, jedan se premijerno predstavio publici uopšte
Rezultat kaže da je sve bilo u redu. A nije. Utisci posle Partizanovog gostovanja u Luksemburgu otvaraju prostor za polemiku među ljubiteljima fudbala. Sve više ljudi je saglasno sa ocenom Saše Ilića da će ovaj tim imati ozbiljnih problema kada bude naleteo na jačeg rivala od UNA Štrasena, ali isto tako ljudi koji žele kroz ružičaste naočare da posmatraju stvarnost videće da je bilo i pozitivnih detalja. Ne previše, ali ih je bilo.
Možda jedini pozitivan utisak, oko koga nema dileme otkako se klub opredelio da šansu pruža talentima iz podmlatka, jeste debi petorice fudbalera na evropskoj sceni.
Izabrane vesti
Prvi put međunarodnu utakmicu u dresu Partizana odigrali su levi bek Stefan Petrović (pamtiće je po asistenciji za pobedonosni gol Bogdana Kostića), vezisti Matija Ninić (bio u velikoj šansi za 2:0 posle dodavanja Dembe Seka) i Zoran Alilović, napadač Marko Lekić, kao i štoper Vojin Marinković, koji je ujedno debitovao i za seniore Partizana.
To je već pohvalno.
„Na njima je samo da rade i treniraju svaki dan, da pruže maksimum i biće to sve u redu. Moramo da imamo na umu da je njima petorici ovo bila prva evropska utakmica, čestitam im na tome i želim im još mnogo mečeva u dresu Partizana. Mladi su momci, imali su dozu straha, a kroz trening i utakmice u narednom periodu ćemo uspeti da ih oslobodimo toga. Bitna stvar za naš fudbal je da smo zabeležili pobedu u Luksemburgu. Mogli smo da damo još koji gol, a i da primimo. Zadovoljan sam rezultatom i prolaskom u narednu rundu“, govorio je posle 1:0 na terenu UNA Štrasena Saša Ilić.
Kako svaka medalja ima drugu stranu, tako i ova može da se posmatra malo drugačije. Već u subotu u Ivanjici Teleoptik počinje takmičenje u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, za koju se tako strastveno borio i plasman u nju je označen strateškim potezom kluba. Za duel sa Javorom u Ivanjici trener Marko Jovanović nije u prilici da računa baš na Vojina Marinkovića, planiranog da bude oslonac odbrane Optičara, kao i na Dušana Makevića, koji je putovao u Luksemburg, a nije ni dobio priliku da igra. Ovako, neće igrati ni protiv Javora.