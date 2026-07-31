Debitanti – jedini pozitivan utisak za crno-bele

Prvi put međunarodnu utakmicu u dresu Partizana odigrali su levi bek Stefan Petrović (pamtiće je po asistenciji za pobedonosni gol Bogdana Kostića), vezisti Matija Ninić (bio u velikoj šansi za 2:0 posle dodavanja Dembe Seka) i Zoran Alilović, napadač Marko Lekić, kao i štoper Vojin Marinković, koji je ujedno debitovao i za seniore Partizana.

To je već pohvalno.

„Na njima je samo da rade i treniraju svaki dan, da pruže maksimum i biće to sve u redu. Moramo da imamo na umu da je njima petorici ovo bila prva evropska utakmica, čestitam im na tome i želim im još mnogo mečeva u dresu Partizana. Mladi su momci, imali su dozu straha, a kroz trening i utakmice u narednom periodu ćemo uspeti da ih oslobodimo toga. Bitna stvar za naš fudbal je da smo zabeležili pobedu u Luksemburgu. Mogli smo da damo još koji gol, a i da primimo. Zadovoljan sam rezultatom i prolaskom u narednu rundu“, govorio je posle 1:0 na terenu UNA Štrasena Saša Ilić.