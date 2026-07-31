Dve pozicije, a četiri ravnopravna konkurenta: S kim Stanković kreće u napad na Mađarsku?
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 10:54
Ko će na mesto klasičnog napadača, a ko iza njegovih leđa u okršaju sa Ber Ševom
Konkurencija na mnogim mestima u timu i veliki broj igrača svesnih svojih kvaliteta, stvaraju slatke, ali često i neprijatne muke za svakog trenera koji se nađe u takvoj situaciji. Prosto, neophodno je da zadovoljite apetite svih igrača, a pritom ste svesni da nekog morate da oštetite po pitanju minutaže, iako to možda nije zaslužio. Dejan Stanković se na otvaranju sezone potrudio da pruži šansu velikom broju igrača, njih 22 je upisalo minute. Ipak, slede oni najvažniji mečevi ovog leta, kada šef struke crveno-belih mora da napravi prvi presek u timu i osloni se na one igrače za koje veruje da mogu najviše da mu donesu u ovom trenutku.
Crvena zvezda suštinski ima oformljen tim i uloge su uglavnom podeljene, ali su poslednji mečevi sa Larnom i Vojvodinom sasvim sigruno stvorili određene dileme kod Dejana Stankovića. One se pre svega tiču pozicije startnog napadača, ali i mesta iza njega u veznom redu.
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Bruno Duarte je neko ko iz sezone u sezonu ulazi sa pozicije alternative u špicu napada, ali onda kada dođu kvalifikacije, on nekako deluje najspremnije da ih iznese. U situciji kada je neizestan status Džeja Enema, a Marko Arnautović u procesu ulaska u željenu formu, Brazilac je apsolutno spreman da bude prvi izbor šefa struke u Mađarskoj (utorak, 19.30). Međutim, Arnatuović je protiv Larna pokazao veliku želju da se raspuca. Imao je problema sa realizacijom na početku, ali je kasnije ozbiljno popravio taj segment igre. Duarte donosi energiju, pokretljivost i odrađivanje defanzivnog posla u polju, dok Arnautović nudi više tehničkih mogućnosti, bolje pozicioniranje pred protivničkim golom i kvalitetnu saradnju sa saigračima u malom prostoru.
Sve će zavisiti od analize protivnika, a vrlo verovatno i od toga kako se bivši napadač Intera bude osećao. Ako je fizički spreman njegove šanse da zaigra od starta su veće od Duarteovih. Naravno, ne sme se unapred otpisati ni Aleksandar Katai, koji kad god je na terenu podseti da je najbolji igrač Zvezde.
„Marko je samo pokazao ono što može. Ali me to ne čudi. Mare kad se spremi, to je Marko Arnautović, daće ti na terenu 100 odsto, sve će ti dati”, rekao je Stanković posle revanša sa Larnom.
Iako se tokom čitavog proleća, ali i na samom početku leta, konstantno licitiralo oko narednog kluba Vasilija Kostova, Zvezdin biser je zadržao fokus i nastavio tamo gde je stao prošle sezone. Sa četiri gola je najefikasniji igrač ovog tima, ispred Bruna Duartea (tri gola), ali ako neko ima ozbiljnog konkurenta za mesto u tumu, onda je to najbolji Zvezdin đak. U pitanju je Mohamed Čam, koji je suštinski u Crvenu zvezdu došao da bi nasledio Kostova na terenu, ali povremeni reprezentativac Austrije, prilikom svakog dodira sa loptom pokazuje klasu i da je jedan od najkvalitetnijih igrača Stankovićevog tima. Ipak, Kostov je jedan od lidera ovog tima, direktan i konkretan pred protivničkim golom, dok je Čam drugačija vrsta igrača. Voli da šalje lopte ispod radara protivničke odbrane, ali i da zapreti razornom levicom iz daljine.
Stanković bi vrlo verovatno voleo da ih ima obojicu na terenu u istom trenutku, ali je to u evropskim mečevima malo verovatno, jer bi značilo da bi na drugim pozicijama moralo da dođe do pomeranja. Teško je očekivati da trener Zvezde razdvoji tandem Krunić - Abu Fani, za koji se očekuje da bude osovina ovog tima ili da dođe do pomeranja na bočnim pozicijama. Na desnoj strani je mesto zagarantovano za Osmana Bukarija, mada je Loizos Loizu pokazao veliku upornost protiv Larna i želju da se nametne, dok će sa suprotne strane biti kapiten Ivanić.
U odbrani takođe ne bi trebalo da dođe do iznenađenja. Golmanska i bekovske pozicije su zacementirane, dok će na štoperskim izvesno zaigrati Miloš Veljković i Strahinja Eraković. Tebo Učena je bio starter u revanšu protiv Larna, ali će sada na klupu za rezervne igrače. Derik Lukasen je došao da igra, stekao je pravo, ali ne verujemo da će Stanković žuriti sa njegovim uvođenjem u tim, jer na štoperskim mestima ima igrače od poverenja.