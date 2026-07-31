Dve pozicije, a četiri ravnopravna konkurenta: S kim Stanković kreće u napad na Mađarsku?

Bruno Duarte je neko ko iz sezone u sezonu ulazi sa pozicije alternative u špicu napada, ali onda kada dođu kvalifikacije, on nekako deluje najspremnije da ih iznese. U situciji kada je neizestan status Džeja Enema, a Marko Arnautović u procesu ulaska u željenu formu, Brazilac je apsolutno spreman da bude prvi izbor šefa struke u Mađarskoj (utorak, 19.30). Međutim, Arnatuović je protiv Larna pokazao veliku želju da se raspuca. Imao je problema sa realizacijom na početku, ali je kasnije ozbiljno popravio taj segment igre. Duarte donosi energiju, pokretljivost i odrađivanje defanzivnog posla u polju, dok Arnautović nudi više tehničkih mogućnosti, bolje pozicioniranje pred protivničkim golom i kvalitetnu saradnju sa saigračima u malom prostoru.

Sve će zavisiti od analize protivnika, a vrlo verovatno i od toga kako se bivši napadač Intera bude osećao. Ako je fizički spreman njegove šanse da zaigra od starta su veće od Duarteovih. Naravno, ne sme se unapred otpisati ni Aleksandar Katai, koji kad god je na terenu podseti da je najbolji igrač Zvezde.

„Marko je samo pokazao ono što može. Ali me to ne čudi. Mare kad se spremi, to je Marko Arnautović, daće ti na terenu 100 odsto, sve će ti dati”, rekao je Stanković posle revanša sa Larnom.

Iako se tokom čitavog proleća, ali i na samom početku leta, konstantno licitiralo oko narednog kluba Vasilija Kostova, Zvezdin biser je zadržao fokus i nastavio tamo gde je stao prošle sezone. Sa četiri gola je najefikasniji igrač ovog tima, ispred Bruna Duartea (tri gola), ali ako neko ima ozbiljnog konkurenta za mesto u tumu, onda je to najbolji Zvezdin đak. U pitanju je Mohamed Čam, koji je suštinski u Crvenu zvezdu došao da bi nasledio Kostova na terenu, ali povremeni reprezentativac Austrije, prilikom svakog dodira sa loptom pokazuje klasu i da je jedan od najkvalitetnijih igrača Stankovićevog tima. Ipak, Kostov je jedan od lidera ovog tima, direktan i konkretan pred protivničkim golom, dok je Čam drugačija vrsta igrača. Voli da šalje lopte ispod radara protivničke odbrane, ali i da zapreti razornom levicom iz daljine.