Milton i zvanično kod Obradovića: Čuo sam dosta toga o neverovatnoj atmsoferi
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 10:40
"Dolazak Šejka, uz kvalitetne igrače koje smo potpisali ovog leta i jaku bazu igrača koji su ostali sa nama, odraz je visokih ambicija kluba", rekao je trener Hapoela
Stigao je Šejk Milton u Partizan Mozzart Bet kao veliko pojačanje, ali taj epitet definitivno nije opravdao igrama na terenu. Nije se Amerikanac najbolje snašao u Beogradu, bilo je i problema sa povredama, a epilog je na kraju bio takav da su crno-beli morali da mu plate 100.000 dolara da ode. Sve je to sada prošlost, a košarkaš iz Oklahome je pronašao novi angažman u Evopi.
Kako je bilo najavljeno, Milton je potpisao ugovor sa Hapoelom iz Jerusalima, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Izraelsku ekipu sa klupe predvodi bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović, koji bez sumnje odlično poznaje američkog košarkaša iz prošle sezone, kada su bili veliki rivali u suprotnim taborima beogradskih večitih. Nekadašnji student univerziteta SMU je u crno-belom dresu prosečno beležio 12,8 poena, 2,2 skoka i 3 asistencije u ABA ligi, dok je u Evroligi ostvarivao učinak od 6,9 koševa, 1,4 uhvaćene lopte i 2,4 asistencije po meču.
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"Uzbuđen sam i veoma srećan što se pridružujem Hapoelu. Čuo sam mnogo toga o klubu, neverovatnoj publici i posebnoj atmosferi, i ne mogu da dočekam da počne sezona. Dolazim sa velikom gladu i strašću, spreman da se borim za svaku loptu, svaki potez i svaki poen kako bih pomogao klubu da ostvari svoje ciljeve. Uradimo velike stvari zajedno. Napred Hapoel", izjavio je Milton po dolasku u izraelski tim.
Povodom potpisa američkog košarkaša oglasio se i Saša Obradović, koji nije krio zadovoljstvo:
"Veoma smo srećni što dovodimo Šejka u naš tim. On dolazi sa velikim iskustvom iz najbolje lige na svetu i nemamo nikakvu sumnju da će nam mnogo doprineti. Pored bogatog iskustva koje nosi sa sobom, njegova raznovrsnost, šut i sposobnost da kreira poene za sebe i razigrava saigrače biće značajno pojačanje za našu snagu. Dolazak Šejka, uz kvalitetne igrače koje smo potpisali ovog leta i jaku bazu igrača koji su ostali sa nama, odraz je visokih ambicija kluba."
Hapoel će u narednoj sezoni, osim izraelske lige, nastupati i u Evrokupu, a tim iz Jerusalima je osim Miltona doveo i Kenija Loftona Džuniora, Dejvida Rudija, Džejlina Smita, dok se pred potpisom za izraelsku ekipu nalazi i Dušan Miletić.