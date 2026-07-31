Milton i zvanično kod Obradovića: Čuo sam dosta toga o neverovatnoj atmsoferi

Stigao je Šejk Milton u Partizan Mozzart Bet kao veliko pojačanje, ali taj epitet definitivno nije opravdao igrama na terenu. Nije se Amerikanac najbolje snašao u Beogradu, bilo je i problema sa povredama, a epilog je na kraju bio takav da su crno-beli morali da mu plate 100.000 dolara da ode. Sve je to sada prošlost, a košarkaš iz Oklahome je pronašao novi angažman u Evopi.

Kako je bilo najavljeno, Milton je potpisao ugovor sa Hapoelom iz Jerusalima, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Izraelsku ekipu sa klupe predvodi bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović, koji bez sumnje odlično poznaje američkog košarkaša iz prošle sezone, kada su bili veliki rivali u suprotnim taborima beogradskih večitih. Nekadašnji student univerziteta SMU je u crno-belom dresu prosečno beležio 12,8 poena, 2,2 skoka i 3 asistencije u ABA ligi, dok je u Evroligi ostvarivao učinak od 6,9 koševa, 1,4 uhvaćene lopte i 2,4 asistencije po meču.