Partizan na žrebu, a na drugoj strani Hetafe, Tvente, Hajduk, Hibernijan...

Vreme čitanja: 4min | pet. 31.07.26. | 08:24
Crno-beli će u ponedeljak (14.00) saznati ko će im biti protivnik ako dođu do 4. kola kvalifikacija
Žreb za poslednje runde kvalifikacija za evropske kupove održaće se u ponedeljak (14.00), kada će Partizan saznati kojim putem mora da ide da bi se domogao Lige konferencije.
Poznato je da će crno-beli u 3. kolu igrati protiv Tobola iz Kazahstana, ali će u ponedeljak na žrebu u Nionu saznati i ko će im biti na putu u poslednjoj rundi, u plej-ofu. Naravno, ako do nje dođu.
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Partizan je tokom celih kvalifikacija bio nosilac na žrebu, pa će biti i u 4. kolu. Da bi sačuvao tu privilegiju i narednog leta, imperativ je da se plasira u ligaški deo takmičenja. I ne samo zbog toga, nego i zbog finansija, iskustva za igrače...
Pored Partizana u grupi nosilaca će biti još Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako, FK Kopenhagen... Nekoliko favorita je večeras završilo svoj put kroz kvalifikacije, što je izazvalo pomeranja na žrebu, pa su u poslednjem trenutku među povlašćene upao Šerif, a malo je nedostajalo da tu bude i Hetafe, ali...
Naravno, za Partizan je mnogo bitnije ko je sa druge strane žreba. Pa, mogući protivnici crno-belih su:
Hetafe (Španija),
kao i pobednici mečeva
Rijeka (Hrvatska) – Ilves Tampere (Finska)
Kluž (Rumunija) – Tromso (Norveška)
Helsinki (Finska) – Madervel (Škotska)
Tvente (Holandija) – Dunajska Streda (Slovačka)
RFS Riga (Letonija) – Jablonec (Češka)
Bran (Norveška) – Apolon Limasol (Kipar)
Žalgiris Vilnjus (Litvanija) – Hajduk (Hrvatska)
Škendija (Makedonija) – Hibernijan (Škotska)
Noa (Jermenija) – Sion (Švajcarska)
Austrija Beč (Austrija) – Beitar Jerusalim (Izrael)
Katovice (Poljska) – Hapoel Tel Aviv (Izrael)
Vaduz (Lihtenštajn) – Inter Turku (Finska)
Nordsjeland (Danska) – Valur (Island)
Auda (Letonija) – Dinamo Tirana (Albanija)
ali i poraženi iz mečeva
Benfika (Portugalija) – Harts (Škotska)
Bešiktaš (Turska) – Hradec Kralove (Češka)
Ferencvaroš (Mađarska) – Gornjik Zabže (Poljska)
Makabi Tel Aviv (Izrael) – CSKA Sofija (Bugarska)
Naravno, UEFA će na dan žreb da napravi podgrupe, kada će Partizan saznati skraćenu listu mogućih protivnika.