Partizan na žrebu, a na drugoj strani Hetafe, Tvente, Hajduk, Hibernijan...

Partizan je tokom celih kvalifikacija bio nosilac na žrebu, pa će biti i u 4. kolu. Da bi sačuvao tu privilegiju i narednog leta, imperativ je da se plasira u ligaški deo takmičenja. I ne samo zbog toga, nego i zbog finansija, iskustva za igrače...

Pored Partizana u grupi nosilaca će biti još Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako, FK Kopenhagen... Nekoliko favorita je večeras završilo svoj put kroz kvalifikacije, što je izazvalo pomeranja na žrebu, pa su u poslednjem trenutku među povlašćene upao Šerif, a malo je nedostajalo da tu bude i Hetafe, ali...

Naravno, za Partizan je mnogo bitnije ko je sa druge strane žreba. Pa, mogući protivnici crno-belih su:

Hetafe (Španija),

kao i pobednici mečeva

Rijeka (Hrvatska) – Ilves Tampere (Finska)

Kluž (Rumunija) – Tromso (Norveška)

Helsinki (Finska) – Madervel (Škotska)

Tvente (Holandija) – Dunajska Streda (Slovačka)

RFS Riga (Letonija) – Jablonec (Češka)

Bran (Norveška) – Apolon Limasol (Kipar)

Žalgiris Vilnjus (Litvanija) – Hajduk (Hrvatska)

Škendija (Makedonija) – Hibernijan (Škotska)

Noa (Jermenija) – Sion (Švajcarska)

Austrija Beč (Austrija) – Beitar Jerusalim (Izrael)

Katovice (Poljska) – Hapoel Tel Aviv (Izrael)

Vaduz (Lihtenštajn) – Inter Turku (Finska)

Nordsjeland (Danska) – Valur (Island)

Auda (Letonija) – Dinamo Tirana (Albanija)

ali i poraženi iz mečeva

Benfika (Portugalija) – Harts (Škotska)

Bešiktaš (Turska) – Hradec Kralove (Češka)

Ferencvaroš (Mađarska) – Gornjik Zabže (Poljska)

Makabi Tel Aviv (Izrael) – CSKA Sofija (Bugarska)

Naravno, UEFA će na dan žreb da napravi podgrupe, kada će Partizan saznati skraćenu listu mogućih protivnika.