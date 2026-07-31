Kuminga konačno popustio; dve franšize u trci za potpis trostrukog Ol Stara

Kao što je poznato, u trci za njegov potpis su i Klivlend Kavalirsi, a kako je do pre nekoliko dana izgledalo da je upravo franšiza iz Ohaja bliža dovođenju nekadašnjeg igrača Golden Stejt Voriorsa, NBA insajder Bret Sigel je u podkastu ClutchPoints rekao da se situacija promenila.

Naime, prema njegovim informacijama, Kuminga je najbliže Lejkersima i čini se da će se dve strane dogovoriti i kada su finansijski detalji u pitanju. Franšiza iz Kalifornije je još pre nekoliko sedmica nudila 10.000.000 godišnje, Kuminga je tražio duplo više, a kako stvari stoje Jezeraši i Kongoanac će se naći na sredini – bivši sedmi pik će dobiti između 14.000.000 i 16.000.000 godišnje.

Kada govorimo o ostalim opcijama vrednim pomena na tržištu, svakako je interesantna situacija oko Bredlija Bila. Trostruki Ol Star je minule sezone odigrao svega šest utakmica u najjačoj ligi na svetu, zbog povrede kuka koju je zadobio još u novembru, te je nekako malo i zaboravljen. Međutim, bek iz Mizurija više nema ogromne finansijske zahteve kao nekada, ima 33 godine i u ovoj fazi karijere je spreman da pristane na veteranski minimum, te predstavlja vrlo dobru opciju za neke franšize koje ciljaju sam vrh.

U redu favorita za njegov potpis trenutno stoje Boston Seltiksi i Majami Hit, javlja isti izvor. Franšiza iz Masačusetsa će izgledati znatno drugačije nakon odlaska Džejlena Brauna, a mišljenje uprave Bostona je da bi Bil mogao da pruži podršku glavnoj zvezdi Džejsonu Tejtumu, te da svojim iskustvom, zajedno sa novopridošlim Polom Džordžom, predstavlja primer mlađim saigračima.

Što se Hita tiče, jasno je da na Floridi traže pojačanja spolja, Janis Adetokunbo i Bem Adebajo gospodare reketom, a u bivšem beku Vašington Vizardsa bi dobili vrlo dobru opciju sa klupe za malo novca. Bil je prethodno odbio igračku opciju vrednu 5.600.000 dolara koju je imao u Klipersima, a treći pik sa drafta iz 2012. godine ima prosek od preko 21 poena u najjačoj ligi na svetu tokom karijere.

Stiče se utisak da svi nešto rade, a Golden Stejt Voriorsi spavaju. Nekima su delovali toliko uspavani da bi čak mogli da izgube Stefa Karija, ali Sigel tvrdi da od toga nema – ništa. Prema njegovim rečima, Karijeva želja je da završi karijeru u franšizi iz San Franciska, a uskoro treba da potpiše novi ugovor sa njom.

Legendarni šuter će to moći da uradi već od šestog avgusta kada će prema liginim pravilima ispunjavati uslove za produžetak saradnje, a očekuje se da će to biti novi, dvogodišnji ugovor vredan oko 136.000.000 američkih novčanica. Ukoliko do toga zaista i dođe, Kari će proslaviti četrdeseti rođendan u dresu GSW-a, a s obzirom na to da četvorostruki NBA šampion i dalje pruža sjajne partije, može se zaključiti da su u njegovom, kao i u slučaju Lebrona Džejmsa – godine samo broj.

Takođe, i dalje je aktuelna situacija oko Kavaja Lenarda, čiji trejd u Toronto Reptorse je na čekanju, kao što je od ranije poznato. Pomenuti insajder tvrdi da će košarkaš zaista i završiti u franšizi iz Kanade, ali postoji šansa da će doći do određenih izmena u "paketu". Na primer, Reptorsi bi mogli da povuku neke pikove koje su planirali da pošalju u Kliperse, naročito ako Lenard dobije suspenziju od 10, 15 ili 20 utakmica, što uopšte nije isključeno. Ta priča svakako još nije razrešena, a kako će se sve odigrati do kraja, ostaje da vidimo.