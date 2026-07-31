Veliki Mališa

Franko Barezi je jedan od mitova svetskog fudbala. U izborima i polemikama o najboljem komandantu odbrane, uglavnom se svodi na tri imena: Franc Bekenbauer, Franko Barezi i Paolo Maldini. Ne čudi onda i što mu je drugi nadimak bio Kajzer Franko.

Priča o generalu defanzive počinje u Lombardiji. I gde bi se drugo dete iz bogate Lombardije zaputilo nego u neki od milanskih velikana? Dve godine stariji brat Đuzepe je već prošao probu u Interu i trenirao sa omladincima. Franko je trebalo da krene bratovim stopama. Imao je 13 godina kada se pojavio na probi u Interu i naišao na podsmehe. Mršav, nizak i tih bez agresivnog stava da grize, doživeo je prvo razočaranje u karijeri. Biće ih kasnije još, iako je uspeha bilo mnogo više...

"Neuhranjen si, nizak i nisi za ovaj nivo. Ojačaj, porasti i vrati se za godinu dana, pa ćemo da vidimo", rekao mu je neki "mudrac" iz Interove škole.

Franko Barezi se nikada nije vratio da opet proba i nikada nije zaigrao sa bratom Đuzepeom u istom klubu. Bepe je upisao preko 400 utakmica za Nerazure. Ozbiljan je to podvig i karijera. Ali Franko je bacio brata u senku...

Na svu sreću po fudbal, u Interu je tada sa klincima počinjao da radi njihov bivši igrač Italo Galbijati. On se nije podsmevao Franku Bareziju i video je nešto što ostali nisu. Mladi trener je ubrzo otišao u Milanovu akademiju i setio se onog malog mršavka koji zaslužuje šansu. I tako je počelo... Galbijati je kasnije postao desna ruka Fabija Kapela i ona vrsta dobrog pomoćnika kojeg igrači vole i koji je savršen kontrateg teškom tipu poput Kapela. Na Galbijatijevo insistiranje, u Milanu su dali zeleno svetlo za Barezija.

Franko Barezi je u Milanu počeo avgusta 1974. godine kao 14-godišnjak. I igrao je za Milan do proleća 1997. godine. Kada je došao, bio je visok 163 centimetra. Još će da raste? Da, ali medicina kaže da neće više od sedam-osam centimetara. Kome treba takav štoper?

Šansu više nije ispuštao. Dobio je smeštaj i hranu u Milanelu, paralelno išao u školu i trenirao. U to vreme je stigla i loša vest. Barezi je izgubio oca posle saobraćajne nesreće. Brat Đuzepe je već bio u prvom timu Intera, stalno odsutan i mladi Franko se povukao u sebe. Milanelo mu je postao druga kuća, a bol usamljenog dečaka je jedini razumeo Milanov maser Paolo Marikonti. On mu je postao drugi otac i prozva ga Pišinin. U prevodu "Mališa", "onaj mali", "sitni"... Barezi je kroz celu karijeru kasnije isticao Marikontija kao jednu od najvažnijih osoba u karijeri.

Konačno, kada je napunio 17 godina, stigao je i prvi ugovor sa Milanom. Plaćeno mu je 1.500.000 lira za potpis ugovora i 20.000 lira za mesečnu platu. Da vam prevedemo: na ruke oko 7.000 dolara, a mesečno oko 90 dolara. Obećali su mu tada po 1.000.000 lira za svaki centimetar koji poraste. Dogurao je do 176.

"Ne sećam se da li sam dobio pare", kasnije je pričao Barezi.

Marikonti je jednog dana zakucao na vrata Barezijeve sobe i rekao mu da se pripremi za odlazak u karantin sa prvim timom. Nils Lidholm je bio trener. Legendarni Baron, čiji legat će pored Barezija ostati imena poput Bruna Kontija i Paola Maldinija koje je takođe gurnuo u vatru seniorskog fudbala. Debi je stigao u aprilu 1978. Lidholm je imao muku da skrpi odbranu zbog povreda i dan pre utakmice je rekao Bareziju:

"Sutra si u prvoj postavi".

Iskusni igrači poput golmana Albertozija i veziste Fabija Kapela su bili skeptični i pribojavali se 17-godišnjeg Barezija. Čak je bilo i varnica između njih dvojice i mladog defanzivca. Barezi je debitovao, Milan pobedio u Veroni sa 2:1 i ostalo je istorija... Posle meča je u svlačionicu Milana ušlo njegovo veličanstvo Nereo Roko, tada već savetnik u Milanu. Bog i batina u klubu i jedan od očeva katenaća je u svom stilu ispalio prozivku.

"I ti si igrao? Nisam te video...", obratio se Don Roko mladom Bareziju.

Svlačionica je prasnula u smeh, a mladić brže-bolje otrčao pod tuš. Roko nije lupao. Znao je. Bio je to njegov način da mladi Franko počne da se čeliči i shvati da u svlačionici nema mesta za dečake, već za prave muškarce. Već sledećeg jutra je stigla prava potvrda.

Prva perjanica tima i jedan od najvećih Đani Rivera je novinarima u prvi plan istakao Barezija.

"Taj mali će daleko da dogura", rekao je Rivera za Gazetu.

Kada to kaže osvajač Zlatne lopte, kapiten i desetka Milana i najbolji italijanski fudbaler u to vreme, onda ima težinu.

Lidholm je na pripremama Bareziju davao po jedno poluvreme i uoči sezone presekao: Igraće prvu postavu. Franko Barezi je ušao u prvu sezonu kao starter u Milanu. To je ujedno i Riverina poslednja. Kapiten je na kraju otišao u penziju posle 19 godina u Milanu, ali je počela neka nova legenda. Baklja je dodata u ruke dostojnog naslednika.

Milan je posle devet godina čekanja osvojio "skudeto". Jubilarni deseti i prišio je zvezdicu na grb. Nije to bila bogzna kakva ekipa, Rivera je vukao tim, a mladi Barezi odigrao svaki meč u sezoni. Na kraju sezone, Rivera se povukao i zatražio od predsednika Kolomba premiju od 50.000.00 lira za Barezija. Kada Rivera nešto traži, onda tu nema rasprave. Sa Barezijem je potpisan novi ugovor, plata mu je skočila na 12.000.000 lira po sezoni i kupio je zelenog golfa keca.

Ali krenule su crne osamdesete... I dokazale kakva ljudskost i odanost stanuju u srcu Mališe.

Najmračniji period u istoriji Milana. Lidholm je otišao i zamenio ga je Masimo Đakomini. Mladi, napaljeni i prepotentni trener kojem je bilo bitnije kakvo odelo i kravatu nosi nego šta se dešava u svlačionici. Igrači ga nisu voleli, ali to je bio manji problem. Milan je sezonu započeo kao šampion, a završio ju je kao poslednji na tabeli. U drugom delu sezone je odjeknuo skandal Totonero i dokazano je da je klupsko rukovodstvo nameštalo utakmice zarad profita na ilegalnom klađenju. Milanu su oduzeti bodovi, predsednik i neki igrači su završili na sudu i klub je ispao u Seriju B. U drugoj ligi je Đakominija zamenio Barezijev fudbalski otac Italo Galbijati i Rosoneri su se ekspresno vratili u elitu.

Zbog skandala i svega što se dešavalo, predsednik Koblombo je prodao klub Đuzepeu Farini koji je odmah smenio Galbijatija i doveo svog trenera. Povratnička sezone je završena novom katastrofom i ispadanjem u Seriju B zahvaljujući golu Đenove protiv Napolija u poslednjem minutu. Da stvari budu gore, Barezi je propustio polovinu sezone zbog krvnog oboljenja. Četiri meseca je proveo u krevetu, bio je blizu odluke za napusti fudbal...

Novo ispadanje Milana u Seriju B je bio signal za konkurenciju da krene u čerupanje Rosonera. Mnogi su otišli, najveću izdaju je napravio Fulvio Kolovati prelaskom u Inter, ali Barezi nije ni pomišljao. Gazda Mantovani iz Sampdorije je nudio sumu sa devet nula, ali Barezi nije hteo ni da čuje za odlazak. Ostao je sa Milanom u Seriji B i od "izdajnika" Kolovatija nasledio kapitensku traku koju će ponosno nositi u narednih 15 godina.

Neka pravda je stigla u vidu poziva italijanskog selektora Enca Bearcota. Barezi je bio član reprezentacije koja je osvojila SP u Španiji 1982. godine, ali na turniru nije odigrao nijedan meč. Nije ni mogao u konkurenciji Đentilea, Širee, Kabrinija, Kolovatija... Cela reprezentativna karijera je bila čudna. Na spisak za sledeće SP u Meksiku 1986. nije ni uvršten jer je Bearcot u njemu video vezistu.

Izgurao je opet sezonu u Seriji B, Milan se vratio u elitu, a te godine će upoznati i Mauru Lari. Plavokosog anđela đavolske duše. Nijedan napadač nije zadao toliko problema Barezija u životu koliko mu ih je zadala Maura s kojom je ostao u braku do poslednjeg daha.

U povratničkoj sezoni, Milan je zauzeo šesto mesto u Seriji A, ali bila je to limitirana ekipa Rosonera za koju se znalo da nema šta da traži u trci sa ozbiljnim timovima. Nije imala ni trenera za nešto više. Ali 1984. se vratio Lihdolm i Milan je polako počeo da vraća šampionski DNK. Napredovali su iz sezone u sezonu i upravo tada je počelo stvaranje velikog fudbalskog mita. Verovatno najbolje odbrambene linije u istoriji fudbala. Barezi je bio libera, štopera i zadnjeg veznog. Lidholm je oko njega počeo da zida tvrđavu. Desno je zaigrao Tasoti, a levo Gali. Ta odbrana će postati nerešiv problem u godinama koje dolaze. A uskoro dolazi i čovek sa kojim počinje nova istorija Milana. Moćnog Milana.

Harizmatični biznismen Silvio Berluskoni je kupio Milan i napravio spektakl sa primesama holivudskog. Berluskoni je dolazio helikopterom na treninge, marketing Milana radio stvari koje do tada nisu viđene, igrači su izlazili na teren uz Vagnerov „Marš Valkira“... Sušta suprotnost tada uspešnom, ali dosadnom i industrijskom Juventusu. Ubrzo je Lidholma kao privremeno rešenje zamenio početnik Fabio Kapelo. Izgurao je sezonu do kraja, da bi Berluskoni na njegovo mesto doveo "prodavca cipela" Ariga Sakija koji je napravio dinastiju i postao fudbalski revolucionar. Oslonjen na Barezija kao komandanta, Saki je lansirao najbolju odbranu koju je fudbal video.

„Zahtevao je od nas da uživamo i zabavljamo se dok igramo presing, dok pravimo ofsajd zamke, dok oduzimamo loptu protivniku. Stvari koje su dosadne, on je učinio zanimljivim. Promenio je fudbal“, pričao je kasnije Barezi.

U Sakijevom Milanu je svih 11 igrača učestvovalo u igri i igralo odbranu i napad. Svima njima je komandovao Franko Barezi. Znatno inferiornije građen od igrača na njegovoj poziciji, Milanov kapiten je bio kompjuter koji na terenu radi bez greške. Savršeni startovi, besprekorno čitanje igre, iznošenje lopte u maniru najboljih plejmejkera današnjice, opasnost iz prekida po gol protivnika, besprekorna markacija rivala... Barezi je bio sinonim perfektnog kapitena. Večito ozbiljne face, sa dresom dugih rukava istrpanim preko šortsa, postao je neka vrsta duha koji obeshrabruje protivnika da krenu ka golu Milana.

Samim podizanjem ruke i jednim korakom napred je komandovao celom linijom (Tasoti, Kostakurta, Maldini). Protivnički napadači su bili toliko opsednuti Barezijevim kretanjem da su gubili fokus sa same igre. Legendarni Realov napadač Horhe Valdano je posvetio deo svoje autobiografije Bareziju i tadašnjoj odbrani Milana.

"Mrzeo sam destruktivan i dosadan defanzivni fudbal, ali Barezijev stil je bio ples fudbalske inteligencije. Za njega to nije bilo puko udaranje i čišćenje lopte, već vrhunska sportska estetika. Kada smo izvukli Milan, mi iz Real Madrida smo znali da nećemo mnogo videti loptu pored videti Barezija koji će nakon svake uspešne ofsajd zamke imati onaj njegov poluosmeh zadovoljstva. Saigrači su slepo slušali njegov autoritet. Kao gospodar Milanovih odbrambenih teritorija, bio je u stanju da odlučuje o pravu na prisustvo protivnika na terenu. I to kroz inteligentan i zadivljujući ples defanzive. Mi na terenu uopšte nismo gledali u loptu — prvo smo podizali glavu da vidimo gde je Barezi i da nekako pobegnemo od njega", napisao je Horhe Valdano.

Sa štoperskim tandemom Franko Barezi - Alesandro Kostakurta na terenu, Milan je na 230 utakmica u Seriji A primio ukupno 172 gola, ostvarivši pritom čak 108 utakmica bez primljenog gola. Maldini i Barezi su odirgali 401 zvanični meč zajedno u svim takmičenjima, a Milan je za to vreme primio 298 golova. Milan u njihovih 13 zajedničkih sezona nije primio gol na 41 odsto utakmica.

Nije bio holivudski lep ili aristokratski odgojen kao njegov naslednik Maldini, ali je ulivao ogromno strahopoštovanje na terenu. Van terena je bio onaj isti skromni kapiten iz Serije B koji govori tiho i gotovo se oseća neprijatno kada mora da priča o sebi i uspesima.

Sa Sakijem na klupi i Barezijem kao njegovom produženom rukom, Milan je osvojio sve. Prvo "skudeto" 1988. pa onda kreće serija. Dve titule šampiona Evrope, dve titule šampiona sveta, dva Superkupa Evrope. Svi su pričali o Milanovim Holanđanima, ali bez Barezija to ne bi bio tako dominantan tim. Čak je 1989. godine završio kao drugi u izboru za Zlatnu loptu, iza Van Bastena, iako defanzivaca godinama nije bilo u vrhu izbora za prestižnu nagradu. Barezi je ubrzo postao i kapiten italijanske reprezentacije.

Kada se završio ciklus sa Sakijem, izgledalo je da se završila era Milanovih Holanđana i armirane odbrane Tasoti - Kostakurta - Barezi - Maldini. Međutim, došao je Fabio Kapelo i krenula je nova dominacija Rosonera. Holanđani su polako sišli sa velike scene. Van Bastena su uništile povrede, Rajkard se 1993. vratio u Ajaks iako je bio u top formi, a Rud Gulit je još iznenadnije otišao u Sampdoriju pod nerazjašnjenim i čudnim okolnostima.

Nikada nije potvrđeno, ali javna je tajna da su Gulit i Rajkard zbog Barezija morali da odu. Tačnije zbog Barezijeve supruge Maure Lari. U to vreme, Franko i Maura se posle dugo čekanja dobili prvo dete. Sina Edoarda koji nije bilo bele puti poput njegovih roditelja?! Bio je mulat što znači da mu je jedan od roditelja bio tamnoput. Maura Lari je bila čista belkinja, što znači...

To je bila tema o kojoj se ćutalo ili šaputalo. Legenda i ljudina poput Franka Barezija to nije zaslužila. A Lauru su još ranije počele da prate glasine da nije verna mužu. Rajkard ili Gulit? Više je izvora koji tvrde da je Gulit tu nešto petljao sa Barezijevom ženom. Mediji nisu hteli ni da pišu jer je Franko Barezi imao preveliki respekt svih. Sve to nije uticalo na njegov fudbal. I dalje je bio postojan kao stena i oslonac čitavog tima koji je nizao uspehe.

Barezi je morao da se vuče po sudovima zbog supruge koja je kupovala ukradena kola i umetnička dela. Više nisu mogla da se sakriju ni njena noćna ludovanja, tabloidi su pisali, a lično Berluskoni je nekoliko puta plaćao Laurine dugove po raznim kazinima i zataškavao stvari kako bi poštedeo svog generala javne sramote. Uprkos svemu, Barezi nikada nije ni pomislio da ostavi suprugu. Patio je, gutao knedle i trpeo. I uvek ju je branio. Da li u javnost ili na sudovima. I uvek je uspevao da je odbrani koliko god to nemoguće delovalo. Ceo život naviknut da igra u odbrani, stvorio je mehanizam da može da odbrani sve. Kao u crveno-crnom dresu...

Kapelov Milan je nastavio tamo gde je stao Sakijev. Osvojili su tri vezana "skudeta", obarali su rekorde po broju minuta bez primljenog gola i broju vezanih utakmica bez poraza. Odbrana je bila kao da je predvodi tadašnji filmski hit Terminator.

"Juče smo nas četvorica bili na kafi u četiri odvojena kafića u istoj ulici. Ne možemo ni kafu da popijemo, a da ne držimo liniji", našalio je jednom prilikom Bili Kostakurta na račun gotovo telepatske veze između njega, Barezija, Maldinija i Tasotija, a kasnije i Panučija.

Tri puta zaredom su igrali finale Lige šampiona. Izgubili su od Marselja i Ajaksa, ali su 1994. razmontirali Barselonin Drim tim u atinskom finalu koje je Barezi propustio zbog kartona. Tog leta, Franko je krenuo i u poslednji desant da kompletira karijeru i konačno napravi nešto veliko i sa reprezentacijom pošto je prethodno doživeo razočaranje na SP na domaćem tlu. Selektor je bio Saki, a Mundijal se igrao u Americi.

Početak je bio skoro pa fatalan. Barezi je povredio meniskus u drugom meču u grupi, a Italija je prošla u nokaut-fazu zahvaljujući spletu srećnih okolnosti kada su sve četiri ekipe u grupi završile sa po četiri boda. Prognoze nisu ostavljale mnogo nade i glasile su da je za Barezija Mundijal završen. Ali natčovek u njemu je još jednom pobedio. Otišao je u Njujork, operisao se i obećao se da će vratiti za finale. Niko nije verovao da je to moguće...

Ludo obećanje je ispunio. Roberto i Dino Bađo su doveli Azure do odlučujućeg obračuna protiv Romarija i Bebeta, a Barezi je doktorirao u nikad gorem mundijalskom finalu odigranom po nesnosnoj vrućini u Pasadeni. Uhapsio je tandem paklenih brazilskih napadača, a u nekoliko navrata je vanserijskim slalomima doneo loptu pred gol Brazila i napravio paniku u redovima rivala. Međutim, sve sile i bogovi su tog dana izabrale Brazil. Na penal seriji, udarce sa bele tačke su promašili najbolji igrač turnira Roberto Bađo i najbolji igrač finala Franko Barezi. Fudbalska pravda je tog dana zaobišla Pasadenu. Bio je to i kraj Barezijeve karijere u azurnom dresu... Kraj u suzama. Prvi put je stena zaplakala.

Imao je već 34 godine i odlučio je da se posveti isključivo Milanu. Osvojio je još jedan "skudeto" sa Milanom i 1997. godine rekao da je dosta. Posle 20 godina, najveći kapiten je razdužio ormarić u svlačionici Milana. Jedan od Berluskonijevih načina da mu se oduži je bilo da Milan zauvek povuče iz upotrebe dres sa brojem šest. Praksa koja do tada nije bila normalna u velikim klubovima. Postao je potpredsednik kluba, ali je i njega je napustio zbog Laure koja mu je potrošila dobar deo zarađenog novca i naterala ga da prihvati ponudu Fulama da postane sportski direktor za velike pare. Izdržao je samo 81 dan i vratio se u svoj Milan gde je do kraja života radio kao ambasador kluba.

Barezi je živi spomenik i zastava Milanovih najvećih tragedija i najvećih uspeha. I u dobru i u zlu je bio tu za Milan. Kao libero, štoper ili zadnji vezni uvek je bio Milanov najveći oslonac. Zato je ostao najpoštovaniji igrač u srcima Milanovih navijača. Bilo je mnogo velikana poput Rivere i Maldinija, ljubimaca poput Van Bastena i Ševčenka, ali niko nije imao religioznu vrstu poštovanja kao Franko Barezi. Za 20 godina u Milanu je osvojio 20 trofeja, odigrao 716 utakmica i postigao 31 gol. Kada je otišao, stavio je kapitensku traku na ruku Paola Maldinija što je bio početak još jedne velike dinastije...

Stidljivi Mališa je izrastao u gromadu čija slava nije potamnela ni skoro tri decenije nakon završetka velike karijere.