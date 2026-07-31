Partizan pobeđuje, ali ne napreduje

Nije bilo loše. Naprotiv, mnogi su tumačili taj turnir, kao i onaj sa prethodnog Prvenstva Evrope, kao deo puta koji je 2014. u Brazilu rezultirao dominantnim osvajanjem svetske titule.

Tokom Mundijala u Južnoj Africi, dok se njegova selekcija mučila u grupnoj fazi (između ostalog izgubila od Srbije, a nije blistala ni protiv Gane), Joakim Lev je umeo da kaže: „Nemačka napreduje i to je najvažnije.“ O utiscima nije govorio, jer ga je zanimalo takmičenje na kome je Pancer divizija ubrzala tek tokom eliminacione faze, izbacila mrske joj Engleze, pa Argentince sa Maradonom na klupi i Mesijem na terenu, a onda joj je presudio tek pogodak Karlesa Pujola u završnici polufinalnog duela sa kasnijim osvajačima, Špancima.

U sportu, posebno u fudbalu, može da se navede još na desetine sličnih primera. Možda najbolji jeste put Mikela Artete, koji je neprestano ponavljao „trust the process“ od 2019, kada je seo na klupu Arsenala. Neukusno je porediti Partizan i sa Nemačkom i sa Arsenalom, niti je to cilj, ali u Humskoj imaju zaklon od sve glasnijih kritika koje se čuju na njihov račun, baš kao što su se pre 16 godina novinari obrušili na Leva ili kao što su svako malo pominjali tu, sada već čuvenu, konstataciju baskijskog trenera na klupi velikana iz Londona. Zaklon u vidu rezultata.

Od četiri utakmice od početka sezone Partizan je dobio tri. Svima je jasno da ni na jednoj nije oduševio. Čak i kada bi Saša Ilić sa saradnicima iz stručnog štaba pokušao da spoji kvalitetne minute, teško da bi mogao da „nabere“ celih 90. A opet, čak i takav – skroman, negledljiv, usporen, dezorijentisan, tim u nastajanju – pobeđuje. Da li napreduje kao Levova Nemačka ili Artetin Arsenal? Ne! Ili publika to još ne vidi. Čak je i struka direktna u komentarima, bez želje da skriva probleme, iako bi volela da se primete segmenti u kojima je sastav bolji nego što je bio kada su se, na primer, pripreme završile. Njih nema i to je ono što brine sve: čelnike, trenere, Grobare, javnost...

Bez obzira na to što je dobio tri uzastopne utakmice, najpre moramo da imamo u vidu protiv koga je Partizan igrao. Rival na međunarodnoj sceni bila mu je ekipa iz Luksemburga, koja je do ovog leta bila bez postignutog gola u evropskim takmičenjima. Dobio ju je 4:0 u Beogradu i 1:0 na strani, pa je sa te strane odradio posao plasiravši se u nastavak kvalifikacija za Ligu konferencije. Između ta dva okršaja savladao je Mačvu, ekipu koja se posle šest godina odsustva vratila u Mozzart Bet Superligu i koja je u drugoligaškom karavanu završila kao druga, iza Zemuna, tima koji je na premijeri sezone ustao sa konopaca i uzvratio udarac favoritu ostavši neporažen (2:2). (Star sport) E, to je već razlog za brigu. Za alarm. Partizan se mučio protiv, realno gledano, drugoligaških ekipa i logično je zapitati se kako će izgledati kada se naspram njega pojave neki malo jači timovi. Možda već Tobol iz Kazahstana u četvrtak na Topčiderskom brdu. Zato je opravdano Saša Ilić nekoliko puta nagovestio da će ekipe snažnije od UNA Štrasena napraviti problem njegovom sastavu sklonom greškama. Njih je bilo i u Luksemburgu. U izobilju. I na svim delovima terena. Ni energetski, ni fudbalski Partizan ne izgleda autoritativno, jer nema pojedinačnu, a kamoli timsku moć da takvog protivnika strpa u kavez, spakuje mu dva, tri komada za poluvreme i kasnije igra za svoju dušu – kao što je, recimo, umeo u vreme kada su Saša Ilić, Danko Lazović ili Radosav Petrović bili na terenu.