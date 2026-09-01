Piksi nije prošao, Koreja izabrala Španca za selektora
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Vreme čitanja: 1min | uto. 01.09.26. | 12:42
Roberto Moreno na klupi do kraja godine
Izabrala je Južna Koreja novog selektora fudbalske reprezentacije i izbor je pao na – Španca. Treneri iz te zemlje su u trendu na celom svetu i gotovo ih je nemoguće „pobediti“ na izborima.
Roberto Moreno je novi selektor reprezentacije Južne Koreje, a izabran je kao privremeno rešenje, do 2026. godine. On će imati šest prijateljskih mečeva do kraja godine da pokaže ujedno da li je dovoljno dobar trener da dobije dugoročni ugovor nakon toga.
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Koreja će u narednom FIFA terminu igrati protiv Ekvadora, Urugvaja, Venecuele i Uzbekistan, dok još traži rivale za novembar.
Jedan od kandidata za selektora Južne Koreje bio je Dragan Stojković, doskorašnji strateg reprezentacije Srbije. Piksi je na razgovoru sa Korejcima rekao da je zainteresovan samo za dugoročni projekat. Bio je među petoricom kandidata, ali na kraju su čelnici Fudbalskog saveza digli ruke za Morena.
U najužem krugu kandidata pored Roberta Morena bili su Hezus Kasas, trener Lajon Sitija iz Singapura, kao i Domenek Torent, dugogodišnji pomoćnik Pepa Gvardiole.