Piksi nije prošao, Koreja izabrala Španca za selektora

Izabrala je Južna Koreja novog selektora fudbalske reprezentacije i izbor je pao na – Španca. Treneri iz te zemlje su u trendu na celom svetu i gotovo ih je nemoguće „pobediti“ na izborima.

Roberto Moreno je novi selektor reprezentacije Južne Koreje, a izabran je kao privremeno rešenje, do 2026. godine. On će imati šest prijateljskih mečeva do kraja godine da pokaže ujedno da li je dovoljno dobar trener da dobije dugoročni ugovor nakon toga.