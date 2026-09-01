Totalna čistka u Čelsijevom napadu: U roku od pet dana otišla četvorica napadača

Slična je situacija i sa Nikolasom Džeksonom, koji je u London stigao na leto 2023. godine za 37.000.000 evra. Čelsi je uspeo da „prevari“ i Bajern na leto 2025. godine i samo za pozajmicu dobije 16.500.000 evra. U Minhenu je postigao 11 golova na 34 utakmice, ali je već nakon mesec dana bilo jasno da neće ostati u Bajernu. Na kraju, Čelsi je napustio sa 30 golova na 81 utakmici, uz 12 asistencija, a Aston Vila je morala da plati pozamašnih 55.500.000 evra.

Plavci su juče završili prodaju Davida Datra Fofane u Servet za svega 2.500.000 evra. Fudbaler iz Obale Slonovače se može proglasiti potpunim promašajem, iako nije doveden kao nekakva velika zvezda. U januaru 2023. godine stigao je iz Moldea za 12.000.000 evra. Moći će da priča da je bio u Čelsiju, pošto je upisao četiri zvanična nasupa u sezoni 2022/2023, ali ništa više od toga.

Mark Giu je na Stamford Bridž stigao na leto 2024. godine za obeštećenje od 6.000.000 evra, a danas je prešao Lajpcig za 15.000.000. U međuvremenu, upisao je 29 nastupa za Čelsi i postigao osam golova. S obzirom na to da ima svega 20 godina, veruje se da može da ispuni veliki potencijal i nije čudno što su se Nemci „opkadili“ na njega. U Čelsiju očigledno nisu imali dovoljno ni strpljenja, niti spremnosti da ga sačekaju da u potpunosti sazri kao igrač.

Čelsi je ovog leta od napadača doveo Emanuela Emegu iz Strazbura i Danija Velbeka iz Brajtona. Prvi izbor Ćabija Alonsa je Žoao Pedro, prošlogodišnja „bomba“ iz Brajtona, teška 63.700.000 evra. Sjajni Brazilac je ove sezone preuzeo devetku od Lijama Delapa i u prva dva kola Premijer lige upisao dva gola i dve asistencije.